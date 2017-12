Aandacht is leuk, maar resultaat is alles

De Haagse week

Henk van der Laan

Afgelopen week werd in beide Kamers PSP’er Fred van der Spek herdacht, die vorige maand op 93-jarige leeftijd overleed. Van der Spek was een strijdvaardig en principieel man en daarom in de jaren zestig, zeventig en tachtig bekend lid van Eerste en Tweede Kamer namens de heel kleine partij voor pacifistisch-socialisten. Hij heeft nooit enig invloed gehad op overheidsbeleid. Van der Spek getuigde van zijn standpunt en dat was zijn missie. Een paar jaar geleden zei Van der Spek het in Vrij Nederland: ,,Blijkbaar kun je gelijk hebben zonder het te krijgen.”

Van der Speks idee van politiek was een typisch voorbeeld van wat de Duitse socioloog Max Weber Gesinnungsethik noemde, een politiek die uitgaat van het zo duidelijk uiten van de idealen. Dit in tegenstelling tot Verantwortungsethik, de politiek die gaat om behaalde resultaten. Volgens Weber was een goed politicus iemand die beide kon verbinden, dus zowel gedreven werd door idealen als ook oog had voor de haalbaarheid van deze idealen in de praktijk.

Er zijn genoeg politici die maar een van beide beoefenen. Mark Rutte bijvoorbeeld is een Verantwortungspolitiker tot en met. Voor hem is politiek management en draait het om het oplossen van problemen. Een politicus die last heeft van visie moet volgens Rutte naar de oogarts.

SP, Partij voor de Dieren en PVV zijn Gesinnungsethiker, getuigenispolitici. Regeren, en dus compromissen sluiten, is voor hen geen optie. Zonder omhaal de eigen overtuiging in de Tweede Kamer naar voren brengen is voor hen belangrijker.

Getuigenispoliticus

Dat wil niet zeggen dat een bewuste keuze voor niet-regeren niet productief is. Ook een getuigenispoliticus kan resultaten boeken. Bijvoorbeeld door het politiek debat te domineren en te sturen. Zo heeft Geert Wilders het Nederlandse debat over islam en integratie meer zijn kant op weten te krijgen.

Daarom is alle aandacht voor Thierry Baudet zo gek. Want hij is op beide manieren niet succesvol. In de Tweede Kamer slaat hij geen deuk in een pakje boter. Maar hij heeft ook geen onderwerp die hij op de agenda zet en waarheen hij het politieke debat stuurt. Dat heeft Wilders immers al voor hem gedaan. Baudet is slechts een provocateur, die goed weet dat negatieve aandacht ook aandacht is. Waar Wilders hard, grof en rechtlijnig is, daar weet Baudet het met semi-intellectuele sjeu te brengen. Maar inhoudelijk zit er weinig licht tussen hem en Wilders. Dat leidt nu tot goede peilingen, maar aan goede peilingen heb je niets als er nog lang geen verkiezingen zijn. Vraag maar aan Rita Verdonk.

Fred van der Spek en de PSP kregen destijds ook relatief veel aandacht gezien het schamele aantal zetels van de partij. De partij is nu een voetnoot in de geschiedenis, interessant studiemateriaal voor een historicus die wil onderzoeken hoe een kleine partij veel aanhang bij jongeren kreeg en aandacht van sympathisanten en tevens felle tegenstanders, maar niets blijvends heeft achtergelaten. Daarin staat de PSP niet alleen, de parlementaire geschiedenis is bezaaid met partijen die ooit piekten, maar waarvan nu niemand meer gehoord heeft. Elke nieuweling waant zich de nieuwe D66, maar de kans dat het FvD van Thierry Baudet de nieuwe Leefbaar Nederland of DS’70 wordt, is een stuk groter.