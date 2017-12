Oost-Europese weerzin tegen Brusselse dictaten

Achtergrond

Niek van der Molen

De door Brussel verplichte gestelde verdeling van vluchtelingen blijft een twistappel tussen grofweg de westelijke en oostelijke EU-lidstaten. Op de EU-top donderdag en gisteren in Brussel bleek dat Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije (de zogeheten Visegrad-landen) er nog steeds niet voor voelen mee te doen aan het mechanisme om asielzoekers bij een crisis te verdelen over de EU. Dat kwam die landen op scherpe kritiek te staan van de Europese Commissie en enkele lidstaten, waaronder Nederland. Premier Mark Rutte haalde hard uit naar zijn ,,schaamteloze” Hongaarse ambtgenoot Viktor Orban.

Er loopt een rechtszaak tegen de Visegrad-landen bij het Europees Hof van Justitie vanwege hun weigering om asielzoekers op te nemen. Volgens een EU-diplomaat ,,kan het niet zo zijn dat we zaken als de solidariteit in de EU afschaffen”. De Visegrad-landen konden begin deze week wel rekenen op steun van de Poolse EU-president Donald Tusk, die zei dat verplichte quota voor asielzoekers voor verdeeldheid zorgen in de EU en bovendien inefficiënt zijn. Het oorspronkelijke plan was de herverdeling van 160.000 vluchtelingen uit de ‘frontlijnstaten’ Griekenland en Italië. Nu, twee jaar later, staat de teller op slechts 31.000.

De weerzin van de Oost-Europese landen tegen de doorgedrukte verdelingsplicht voor asielzoekers wordt mede ingegeven door de wens hun landen verschoond te laten blijven van islamitische invloeden. Tijdens de Koude Oorlog lagen die landen geïsoleerd achter het IJzeren Gordijn waardoor ze nauwelijks vertrouwd raakten met de aanwezigheid van gastarbeiders en vluchtelingen. Het multi-culturele experiment in West-Europa wordt door de Visegrad-landen als mislukt beschouwd en zij willen hun christelijke identiteit en cultuur niet op dezelfde manier laten verwateren als in West-Europa.

Ontworsteld

Daar komt nog bij dat die landen zich eind vorige eeuw hebben ontworsteld uit de greep van de Sovjet-Unie. Zij bedanken ervoor de dictaten uit Moskou te laten vervangen door – zoals zij dat zien – die uit Brussel. Ook hun opvatting van de betekenis van het EU-lidmaatschap is anders dan die van West-Europa. Begin deze eeuw traden de Oost-Europese landen tot de EU toe omdat ze aansluiting bij het westerse blok zagen als een veiligheidsgarantie tegen nieuwe overheersing door Moskou. Ze vierden daarmee hun onafhankelijkheid en voelen dus weinig voor inlevering van soevereiniteit aan Brussel – iets wat juist voor de ‘oude’ EU-lidstaten de bestaansgrond en noodzakelijke voorwaarde van de Europese samenwerking is.

Voor de Europese Commissie is de verplichte opname van vluchtelingen vooral een kwestie van het eerlijk verdelen van de lasten. Oost-Europese landen zien het als ongewenst ingrijpen van Brussel in de demografische samenstelling van de bevolking. Voor zowel Brussel als de Visegrad-landen staan er fundamentele principes op het spel, waardoor er weinig ruimte is water bij de wijn te doen. Voor de een is solidariteit de kernwaarde, voor de ander het behoud van identiteit. Probeer dat maar eens te verzoenen.