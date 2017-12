Mausoleum voor schijngestalten

Contrapunt

De mens (m/v), zo leert de Heidelbergse Catechismus, is geneigd tot het kwade. Daar valt – zie alles wat zich op onze planeet afspeelt en heeft afgespeeld – niets tegen in te brengen. Dezelfde Catechismus stelt óók dat de mens ‘ganselijk onbekwaam is tot enig goed’. Dat is – zie alle moois en goeds waartoe mensen in staat zijn – echter uit de stenen gegraven.

Het gros van de politici houdt het, uit gemakzucht of electoraal winstbejag, vooral op het eerste, op die neiging tot het kwaad. Appelleren eenzijdig aan onderbuikgevoelens. Treffend voorbeeld: de Haagse schepping van de gewone Nederlander. Om hem draaide het de laatste tijd, ook bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. CDA-leider Buma, die er het diepst over had nagedacht en er een heuse lezing aan wijdde, kwam tot het inzicht dat die gewone Nederlanders ook boze Nederlanders zijn. Maar wie zijn zij? Even belangrijk: wie zijn zij niet? Dat bleef maar hangen. Ook een uitvoerig interview van Lamyae Aharouay met Buma in NRC Handelsblad van 9 december bracht geen opheldering.

De gewone man

Dat geldt trouwens voor al die predikers die ‘in’ de gewone Nederlander zijn. Ook voor Lilian Marijnissen, het nieuwe gezicht van de SP. In haar eerste media-optreden in die hoedanigheid wierp ook zij zich op als bondgenoot van de gewone man (m/v). Op de vraag wie dat is, bleef het bij ‘In elk geval niet de miljonairs die Rutte zo graag bevoordeelt.’ Tja.

Het venten met gewone, negatief gestemde Nederlanders fungeert vooral als geflirt met onderbuikgevoelens. Het suggereert ook dat het autochtone witmensen zijn. Goed dat we nog over niet gemanipuleerd wetenschappelijk onderzoek kunnen beschikken. Zoals over het recent verschenen tweejaarlijkse rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het schetst een meer opwekkend beeld, dat gebaseerd is op een vergelijking met 25 jaar geleden.

Evenals toen vindt ook nu 85 procent van de Nederlanders dat ze in welvaart leven. Mensen maken zich tegenwoordig minder zorgen over het geestelijk verval in ons land dan in de jaren negentig. Ze zijn welwillender geworden jegens migranten. Bijna 80 procent vindt nu dat ons land vluchtelingen dient te helpen. De mens ganselijk onbekwaam tot enig goed?

Alabama

Ook nog een recent voorbeeldje uit de Verenigde Staten. Uit de vele biografieën over Donald Trump blijkt dat mateloosheid, racisme, seksisme, narcisme, belastingontduiking, machtswellust en leugenachtigheid hem niet vreemd zijn. Op ethische noties kan hij daarentegen niet worden betrapt. Nooit deed hij een beroep op het betere ik van mensen. Onder aanroeping van het partijbelang koos hij bij de tussentijdse verkiezingen voor een Senaatszetel in het oerconservatieve Alabama unverfroren voor Roy Moore, die mede daardoor de Republikeinse kandidaat werd. Moore had al een met racisme bevlekt blazoen. Daar kwamen nu geloofwaardige beschuldigingen bij dat hij jaagt op jonge meisjes. Geradicaliseerde evangelicals, die uit de hand van Trump eten, wuifden het weg. ‘Neem Jozef en Maria. Maria was een tiener en Jozef een volwassen timmerman. Zij werden de ouders van Jezus.’ Dat niveau.

De Democratische tegenkandidaat Doug Jones was aanvankelijk kansloos. Hij appelleerde echter aan waarden als menselijke waardigheid en respect, aan het betere ik van mensen. Dat viel tot verbijstering van de Trumpianen, de onwankelbare gelovigen in de slechtheid van de mens, niet op rotsachtige bodem. Jones won. Het zou mooi zijn als het SCP-rapport en het succes van Jones politici ertoe zouden bewegen zich meer te richten op de goede wil van mensen. Wordt de samenleving niet slechter van. De door hen tot aanzijn geroepen gewone, boze Nederlander kan dan bijgezet worden in het mausoleum voor schijngestalten.

