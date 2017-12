Lilian, een dubbel schrikbeeld

Tamarah Benima

Naast mijn bed staan zo’n zestig boeken. Mao’s Massamoord van Frank Dikötter staat er ook. Geen boek om mee in slaap te vallen. Maar dit moet ik lezen – bijna als een soort boetedoening. In mijn extreemlinkse jongevrouwenjaren was ik maoïst. Ik was geen partijlid, maar solliciteerde wel bij het gezondheidscentrum van de SP in Oss, de enige stad waar de maoïstische partij macht had. Ik werd niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, maar ik bleef geabonneerd op China Vandaag. Dat het blad vol stond met schandelijke propagandaleugens over de blotevoetendokters had ik niet in de gaten.

In de loop der jaren gingen mijn ogen open over Mao en zijn China. Tientallen miljoenen mensen joeg hij over de kling. En ik hoorde en las over de dictatoriale cultuur in de SP die werd vormgegeven door Jan Marijnissen. Gelukkig heeft de rechter bepaald dat parlementariërs, wethouders en gemeenteraadsleden niet meer via de SP-omweg mogen worden betaald. Tot voor kort werd hun salaris automatisch naar de partij overgemaakt, die trok er een fiks percentage van af. De partij is er steenrijk mee geworden. En de partij kan je dus het financiële mes op de keel zetten als je je niet aan de partij-mores houdt, bijvoorbeeld door het (gereduceerde) salaris niet meteen uit te betalen. Een partij dus die chantage hanteert en dat legitimeert met ideologie. Daar is nu het dynastieke element bijgekomen. Kroonprinses Lilian mag het roer overnemen van de aardige maar zwakke Emile Roemer. Hij heeft helemaal vrijwillig zijn plek vrijgemaakt. Ja, ja, ja… geloven de SP’ers het zelf?

Ik vrees niet alleen de machtsbelustheid van de familie Marijnissen. Ik vrees ook de linkse feministen die gaan drammen dat er voor de SP moet worden gestemd omdat de partij een vrouwelijke lijsttrekker heeft. En ik vrees voor diezelfde drammende linkse feministen die iedereen voor vrouwonvriendelijk gaan uitmaken als Lilian net zo weinig succesvol zou zijn als Agnes Kant en Emile Roemer. Een succesvolle of een falende maoïstische Lilian Marijnissen – voor mij beide een schrikbeeld.