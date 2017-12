Kloof in de samenleving is permanenter dan we denken

Pieter Anko de Vries

Het Sociaal en Cultureel Planbureau benoemde deze week de kloof in de samenleving tussen mensen die kunnen meekomen en degenen die dat niet lukt. Het is een permanente kloof.

Er is een kloof in de Nederlandse samenleving. Een kloof die uit meerdere onderdelen bestaat, zo concludeerden dee onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deze week. Er is in Nederland sprake van ,,groeiende scheidslijnen in de samenleving”. Opvallend noemt het bureau dat mensen met een slechte leefsituatie ook minder tevreden zijn over hun leven.

De conclusies komen overeen met het jongste boek Oude en nieuwe ongelijkheid van filosoof Kees Vuyk. Hij nam onlangs afscheid als universitair hoofddocent van het departement geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Waar het SCP over het algemeen positief is over de Nederlandse samenleving en de dynamiek die mogelijk is om op te stijgen op de maatschappelijke ladder, laat Vuyk een veel pessimistischer beeld zien. Hij zegt dat de meritocratie – de mogelijkheid om je positie in de samenleving te verbeteren op basis van verdiensten door je talenten – sterk aan belangrijkheid inboet.

Was er vroeger in Nederland een scheidslijn tussen de elite en het gewone volk op basis van geboorte, na de Tweede Wereldoorlog kon er mobiliteit ontstaan tussen de onder- en bovenklasse. De sleutel daarvoor was opleiding. Het was de kern van het verheffingsideaal dat werd nagestreefd door vooral de sociaaldemocraten en de christelijke partijen. De intelligente leden van de onderklasse (en die waren er bij vele duizenden) konden door opleiding opstomen naar de bovenklasse en daar hun werk doen voor de goede zaak. Dat is gebeurd van de jaren zestig tot de jaren negentig van de vorige eeuw.

Erfelijk

Maar helaas is het hebben van voldoende intelligentie voor een hoge opleiding een erfelijke aangelegenheid, zegt Vuyk. En hij baseert zich hierbij op allerlei onderzoeken die zijn gedaan. De intelligente leden van de onderklasse zijn zo langzamerhand allemaal opgestoomd naar boven. Wat overblijft is een homogene onderklasse die niet intelligent genoeg is om volop gebruik te kunnen maken van de meritocratie. En er is een homogene bovenklasse die comfortabel zit waar ‘ie zit. Met andere woorden: het verheffingsideaal is voltooid.

De gapende kloof tussen de onder- en bovenklasse die ook het SCP deze week signaleerde zal nooit worden gedicht. Beide delen van de samenleving hebben andere interesses, omarmen andere idealen, zien anders naar de wereld, hebben een betere of mindere gezondheid en een fundamenteel ander inkomen.

De kloof blijft omdat hij erfelijk is geworden, met name doordat intelligentie genetisch is bepaald. De nieuwe geboorte-elite is terug van weggeweest. De kansen om een egalitaire samenleving te bereiken zijn klein. Vuyk zegt het in zijn boek klip en klaar. ’Afkomst werd opnieuw een factor in de kans op maatschappelijk succes… Dit failliet van de verheffing is een belangrijke oorzaak van de populistische onrust die westerse maatschappijen tegenwoordig plaagt’. De opkomst van populisten als Wilders is het gevolg van een voltooid ideaal.