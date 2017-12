God niet ervaren betekent niet dat Hij niet bestaat

Tjerk de Reus

‘De Bijbel toont ons dat God hen liefheeft die met hem worstelen.’ Dit stelt de Tsjechische priester Tomás Halík in het boek Geloven op de tast, dat hij samen met Anselm Grün schreef.

Het idee is steengoed: twee bekende christelijke auteurs samenbrengen in één boek. Onder begeleiding van Winfried Nonhoff spreken Tomás Halík (1948) en Anselm Grün (1945) zich in Geloven op de tast uit over geloof en ongeloof. Wie af en toe een blik werpt op het aanbod theologie en spiritualiteit in de boekhandel, zal dit tweetal kennen. Grün kennen we al decennia, dankzij zijn vele publicaties. Halík geniet nog niet zo’n langdurige bekendheid, het eerste boek van hem dat in het Nederlands verscheen, stamt uit 2013. Sindsdien verschenen nog twee boeken in vertaling.

Het hoofdonderwerp van dit nieuwe boek zou je kortweg kunnen aanduiden als ‘het atheïsme’. Maar dat klinkt meteen al te beschouwend. Het gaat Grün en Halík om de persoonlijke ervaring van Gods afwezigheid. Je kunt ook zeggen: de ervaring van Gods ‘verborgenheid’. En daarmee zijn meteen twee polen aangegeven waartussen dit boek zich beweegt. Bij sommige atheïsten leeft de zekerheid dat God niet bestaat, terwijl gelovigen die ‘afwezigheid van God’ opvatten als ‘verborgenheid’. Als we God niet ervaren, zo luidt ook het standpunt van de beide auteurs, betekent dit niet dat Hij niet bestaat.

Maar wat betekent ‘bestaan’? God bestaat niet zoals mensen en dingen bestaan, en in die zin is hij dus ‘God de verborgene’. Dit kan een paradoxale troost inhouden, zoals Ad den Besten verwoord heeft in een lied uit het Liedboek: ‘Verborgene, die bij ons zijt’ (LB 653).

Atheïsme

In Geloven op de tast vinden we vijf dialogen tussen Grün en Halík. De samensteller van het boek geeft steeds een korte introductie op een deelthema, waarna Grün en Halík hun ideeën daarover ontvouwen. Als het bijvoorbeeld gaat om de herkenning van het atheïsme door gelovigen, schrijft Grün zijn reactie onder de titel De ziel kent het atheïsme en Halík kiest voor Het atheïsme omarmen. Zo is er ook aandacht voor de verscheidenheid van het atheïsme, voor het ‘geestelijke zoeken’, voor ‘het geheimenis leven’ en de betekenis van Bijbelverhalen.

Het geheel wordt afgesloten met een interview met de beide schrijvers, dat overigens niet veel toevoegt. Echt grote verschillen tussen Grün en Halík tref je niet aan in dit boek. Grün is meer verkondigend dan Halík, hij spreekt gemakkelijker over God. Halík denkt strikter en strenger, met meer filosofische en theologische diepgang. Hoewel protestanten waarschijnlijk meer bij Halík herkennen, is het opvallend dat Grün veel royaler vanuit de Bijbel durft te denken.

Karikaturen

Grün en Halík zijn bereid om heel ver mee te gaan met atheïsten, en op die manier helpen ze hun lezers ook voorbij de karikaturen. Natuurlijk is er het militante atheïsme van iemand als Richard Dawkins en zo is er ook een vorm van atheïsme dat nieuwe goden neerzet op de lege plek die God heeft achtergelaten.

In dit verband wordt Luther geciteerd, die stelde dat wat voor jou heilig is, ook jouw ‘god’ is. Daar is met name Halík zeer voor beducht: de afgoden tieren welig in onze seculiere samenleving, zoals in de obsessie met individuele vrijheid en het consumeren. Maar er is ook het ‘atheïsme van de pijn’, dat staat voor lijden aan de ervaring van zinloosheid. Grün en Halík voelen zich hiermee zeer verwant, en komen tot uitspraken als ‘in elke gelovige zit een ongelovige’ en ‘in elke ongelovige zit een gelovige’. Het kan niet anders of deze keuze voor nabijheid heeft gevolgen voor het godsbeeld. God is een mysterie, maar wel een mysterie waar we ‘Jij’ tegen leren zeggen, benadrukt Grün.

Goede Vrijdag

Dit boek van Grün en Halík staat niet op zichzelf; er verschijnen veel meer boeken over religie en atheïsme. Een voorbeeld daarvan is het onlangs verschenen Hopeloos hoopvol van John D. Caputo en het vorig jaar verschenen God, iets of niets? van Taede Smedes. Er is echter een duidelijk onderscheid tussen die laatste twee titels en Geloven op de tast. Grün en Halík zijn beiden met overtuiging geworteld in de kerk en de katholieke geloofstraditie. In dat kader staat alles wat ze hier te berde brengen.

Met name Halík kan zeer kritisch zijn tegenover bepaalde vormen van orthodoxie en dan zijn sympathie uitspreken voor de zogenoemde ‘negatieve theologie’, die vooral formuleert wat God níét is. Maar dat is niet het hele verhaal. Halík schrijft dat we de ‘brandende geestelijke ervaring’ van hedendaagse mensen níét moeten ‘uitdoven’ met rationele oplossingen. Probeer die ervaring van leegte niet weg te redeneren, houdt hij zijn lezers voor, maar herken hier iets van Jezus’ ervaring op Goede Vrijdag, toen Hij zich van God verlaten voelde. Maar bij ‘verlatenheid’ hoeft het niet blijven, schrijft Halík, en daarmee is hij voorbij aan de theologie van iemand als Caputo: ‘We moeten aantonen dat Goede Vrijdag weliswaar een belangrijk moment is uit de geschiedenis van het evangelie is, maar niet het laatste en afsluitende.’

Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten. Anselm Grün en Tomás Halík. Uitgeverij Meinema, 20,00 euro