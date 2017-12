De partij is een reus op lemen voeten

De Haagse week

Henk van der Laan

Nog drie maanden en er wordt in bijna heel Nederland weer gestemd. Voor de gemeenteraad wel te verstaan. En reken maar dat de landelijke politiek alles uit de kast trekt om ook lokaal goed voor de dag te komen. Er wordt wel eens geklaagd over landelijke politici die lokale verkiezingen zouden ‘kapen’, maar eerlijk gezegd: wees er maar blij mee. Want bij herindelingsverkiezingen, wanneer de landelijke aandacht grotendeels uitblijft, is de opkomst een stuk lager dan bij een reguliere gemeenteraadsverkiezing.

Neem bijvoorbeeld de herindelingsverkiezingen in Friesland afgelopen november: de respectievelijke opkomstpercentages in Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke waren 40,5, 45 en 44,1 procent. Dat zijn heel normale percentages voor herindelingsverkiezingen. Bij de ‘gewone’ gemeenteraadsverkiezingen van 2014 lag het gemiddelde hoger, op 54 procent. Maar in bijvoorbeeld Leeuwarderadeel, Menameradiel en Littenseradeel (waar afgelopen november ook werd gestemd) lag het percentage in 2014 op 60.

Je kunt je afvragen wat eigenlijk nog de democratische legitimatie is van een uitspraak van de Leeuwarder gemeenteraad, nu die slechts gekozen is door 40 procent van de Leeuwarders.

En is het democratische draagvlak van de gemeente dus al mager, dat van de provincie is nog bedroevender (landelijk 47,8 procent). Om het maar niet te hebben over het Europees parlement (37,3 procent van de bevolking gaat daarvoor stemmen).

Politiek actief

Maar het representatieprobleem kan ook omgedraaid worden. Wie zijn stem niet gebruikt, moet later niet zeuren. En wie vindt dat het beter moet, moet politiek actief worden.

Alleen: wie politiek actief wil zijn, lid moet zijn van een partij. Waar dit vroeger grote volksbewegingen waren rond een ideologie of de politieke tak van een maatschappelijke zuil, zijn partijen nu veel minder ingebed in de samenleving.

Zo is de VVD qua stemmen landelijk gezien veruit de grootste van Nederland, maar heeft de partij tegelijkertijd echt heel weinig leden: 26.497 in totaal. Als de VVD een sportbond was geweest dan stond die op nummer dertig, tussen de tafeltennisbond en de triathlonbond in. Of mischien beter vergelijkingsmateriaal: vakcentrale FNV heeft ruim een miljoen leden, het CNV 262.400. De grootste twee partijen, CDA en PvdA, hebben ruim twintigduizend meer leden dan de VVD. Maar deze partijen hebben wel met krimp te maken – en zijn bovendien nog altijd kleiner dan de basketbalbond.

De VVD moet uitkijken dat ze qua ledental niet wordt voorbijgelopen door D66, GroenLinks of ChristenUnie, die op het moment maar enkele honderden tot duizenden leden minder hebben. En dat is toch raar, dat een grote partij uit zo’n kleine poel moet putten voor kandidaat-politici.

De invoering van het evenredige kiesstelsel in 1917 is in het voordeel geweest van de partij als machtsinstrument. Maar de verzuilde samenleving van 1917 bestaat honderd jaar later niet meer. En als partijen niet meer de massabewegingen zijn van weleer maar relatief kleine clubjes, moeten we dan niet nog eens nadenken over de houdbaarheid van het huidige stelsel en de dominante rol die politieke partijen hier in spelen?