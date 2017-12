Tamarah Benima

Weest getroost, wees getroost, Mijn volk,’ zegt jullie God, ‘Spreek tot het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar strijd vervuld is (…).’ Bij deze tekst in Händels Messiah rolden de tranen over mijn wangen. Het Noord Nederlands Orkest speelde schitterend, de solisten en het NNCK-koor zongen prachtig, maar vooral dit stukje tekst, door tenor Colin Balzer, raakte me diep. Het programmaboekje gaf de Bijbelcitaten namelijk ook in het Engels. ‘Strijd’ is bij Händel warfare, ‘her warfare is accomplished’.

Eindelijk, dacht ik, stuitend op een grondeloos diep verlangen naar vrede, is de strijd van Jeruzalem, van Zion (de andere naam voor de stad) en het Joodse volk gestreden. Maar nee, de eerste dode en gewonden zijn al gevallen nu de rellen zich uitbreiden wegens ‘Trump’. En weer zullen politici en kerkleiders en wie ook maar een mening heeft, stellen: ‘Je kon erop wachten’, ‘De emoties lopen nu eenmaal hoog op als het om Jeruzalem gaat’, ‘Trump speelt met vuur’. Is het inderdaad vanzelfsprekend dat je naar een knuppel (Amsterdam) grijpt als je woedend bent, en ruiten inslaat van een joods restaurant? Of naar raketten (Gaza)? Of naar stenen (Jeruzalem zelf)? De wereld wordt al een halve eeuw geïntimideerd door de terroristen; daarom moet iedereen door uitgebreide veiligheidschecks als men wil vliegen. ‘De terroristen’ – dat waren eerst de Palestijnse vliegtuigkapers, die vervolgens nagevolgd werden door andere strijders.

Ik vind het geweld niet vanzelfsprekend. Mijn volk was twee millenia een minderheid en werd bespot, bespuugd, gediscrimineerd, vervolgd, vermoord. We hebben daar niet met geweld op gereageerd, we waren ‘zachtmoedig en nederig van hart’. Tot de Grote Moord het verlangen naar een eigen staat en strijdmacht onstelpbaar maakte. De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zal wel een stomme zet zijn van Trump. En niets uitmaken voor het vredesproces. Trump is in niks een messias. Maar in De Lawei had ik even de illusie/hoop dat het met Jeruzalem en met mijn volk uiteindelijk goed komt.