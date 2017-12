Oude verhalen nieuw leven ingeblazen

Dick Vos

Religieuze teksten veranderen niet, maar het begrip ervan verandert elke generatie. Dat is het uitgangspunt van Inez van Oord wanneer ze de Bijbelse verhalen uit haar jeugd herleest en opnieuw probeert te duiden. De Bijbel benadert ze als een boek van mensen over hun ervaringen met wat ze God noemen, rijk aan meningen, visies en overtuigingen. Als mens van nu voegt Van Oord haar eigen interpretatie daaraan toe in haar boek Rebible.

Beelden van boeddha’s, boeken over de ziel en het zelf, over energie en bewustzijn, maar de Bijbel zag ik niet. Ik trok de wereld over op zoek naar geestverruimende verhalen uit het hindoeïsme, interviewde wijze lama’s en monniken, vele religieuze, spirituele stromingen kwamen voorbij. Maar de Bijbel niet. Terwijl miljoenen mensen op aarde zich door dat boek laten inspireren en er wereldwijd zelfs een opleving van religies gaande is, zie ik dat in mijn omgeving niet. Of amper.’

Zo begint Inez van Oord (1958) haar boek dat de prikkelende titel Rebible heeft. Een Nederlandse vertaling die even pakkend is, is lastig te bedenken. Je zou kunnen denken aan ‘Herbijbelen’ of iets als: ‘Opnieuw de Bijbel’. De ondertitel vult het aan: Ontdekking van vergeten verhalen. Want dat is het zeker voor Van Oord: terug naar de verhalen waarmee ze opgroeide in Zeeland, maar die ze achter zich gelaten had. Waarom eigenlijk? En wat zouden al die verhalen mij nu te vertellen hebben? Die vragen lagen ten grondslag aan het herlezen en herinterpreteren van op zich bekende verhalen. Want dat is haar uitgangspunt. De Bijbel is een verzameling verhalen die, voordat ze gebundeld werden, van mond tot mond en van mens naar mens doorverteld werden. Steeds werden ze opnieuw toegepast, of beter: aangepast aan de tijd. Je zou dat wat oneerbiedig ‘knippen en plakken om tot een nieuw verhaal te komen’ kunnen noemen, schrijft ze. Of mooier misschien: ‘sampling, zoals ze dat in de muziekwereld noemen: je leent een fragment van een bestaand (oud) nummer en past dat toe in een nieuwe compositie. Alsof je iets ouds nieuw leven inblaast.’ Het is direct een uitgangspunt dat de vrijheid geeft om de verhalen zelf te bevragen en te wegen en om zelf conclusies te trekken. Zonder dat een oordelende God meekijkt en de onbevangenheid wegneemt, en zonder dat het (eeuwige) leven ervan afhangt.

Diepgang

Inez van Oord is niet de eerste de beste. Ze was de bedenker en de eerste hoofdredacteur van het tijdschrift Happinez, een ‘mindstyle magazine’ voor mensen met interesse in zingeving en diepgang in combinatie met een pure en stijlvolle manier van leven. Haar boek Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? werd gekozen tot het Beste Spirituele Boek 2016. Godsdienst, levensbeschouwing en zingeving onderzoeken is haar dagelijks werk zou je kunnen stellen.

Tegelijk – of misschien ook daardoor – weet ze dat achtergrondkennis onontbeerlijk is. Op haar tocht langs een aantal Bijbelverhalen die iedereen die een christelijke school bezocht heeft zal kennen, neemt ze daarom haar broer Jos mee, die dominee is. Alsof ze met hem in gesprek is, brengt hij af en toe kennis in vanuit de theologie en de christelijke traditie. De Bijbel is een oud, oosters boek vol beeldtaal, geeft ook hij aan. Het is geen geschiedenisboek, maar een belevenisboek. ‘Het is een boek van mensen over hun ervaringen met dat wat ze God noemen’, rijk aan meningen, visies en overtuigingen. ‘Lees alsof je wandelt’, is zijn devies.

Originele duidingen

Bij het lezen van een aantal Bijbelverhalen leidt de wisselwerking tussen zus en broer Van Oord niet zelden tot frisse beschrijvingen en originele overwegingen inzake mogelijke betekenissen. In mooie, eenvoudige taal ook, die eerder verdiepend is dan vereenvoudigend. In de stukjes die in veel gevallen ná de verkenningen komen – je zou ze kunnen vergelijken met spiegelverhalen of beeldende preken – wordt duiding à la Van Oord gegeven. Boven die stukken staat ook steeds ‘Rebible’.

Na een verkenning van het verhaal ‘De Jacobsladder’ over de droom van aartsvader Jacob op de vlucht, staan onder de titel ‘De innerlijke ladder’ zinnen als: ‘Er ligt een man op de grond. Een mens, gevallen. Gestruikeld over het leven, weggerend van wat hij niet meer onder ogen wil zien. Hij schaamt zich en zijn hart voelt zwaar, zo zwaar als de steen waarop zijn achterhoofd rust.’ (….) ‘In zijn slaap spreekt de steen. ‘Je kunt je hart vervuilen, met zware gedachten, ik ken de volgorde, elke emotie heeft een eigen gewicht. Hoe lager op de lijst, hoe drukkender het voelt. Als steen. Ik heb een ladder voor je gemaakt, stap voor stap kun je omhoog en wordt je hart lichter en vrijer.’ (…) Hoe hoger, hoe lichter, des te meer energie je in beweging zet. De trilling en toonhoogte stijgen. De uitstraling neemt toe.’

Beeld

Het boek bevat niet alleen verhalen, niet alleen letters. Zoals oude verhalen het uitgangspunt waren, zijn ook oude gravures, tekeningen en schilderijen erin opgenomen. Maar ook daaraan is een interpretatie toegevoegd doordat ze bewerkt zijn; ingekleurd vanuit het nu kun je zeggen. En ook niet altijd even eenduidig.

Een illustratie bij de bespreking van het verhaal van Job toont musicerende engelen, serafijnen en cherubijnen die in cirkels rondom de aarde zweven. De prent had oorspronkelijk een onderschrift met verzen uit Job 38 in het Latijn. Zijn het spatten bloed die eraan toegevoegd zijn en die de heftigheid van het verhaal aangeven; de pijn en het onrecht op aarde, of misschien het contrast tussen hemel en aarde?

Dat de zoektocht niet alleen van achter een bureau gedaan werd, mag blijken uit een aantal foto’s in het boek. Van Oord en haar broer trokken niet alleen figuurlijk langs de verhalen, ze gingen ook echt op pad om inspiratie op te doen. In de Sinaïwoestijn zochten ze sporen van Mozes, ze gingen in Rome ondergronds om tekens van de eerste christenen te ontdekken.

Uw boek Rebible is het verslag van een heel persoonlijke zoektocht. Wie zouden dit boek volgens u echt moeten lezen?

,,Er zijn vermoedelijk twee groepen. Mensen zoals ik. Opgegroeid met de Bijbel, als kind mee naar de kerk, elke dag fietsen naar de School met de Bijbel… Het hoorde bij je opvoeding. Maar toen ik eenmaal op eigen benen stond, heb ik die verhalen niet meer gelezen, opgepakt, bekeken. Velen zullen zich hierin herkennen. En toch zitten die Bijbelverhalen nog steeds als het ware in ons bloed. Er is een groep binnen mijn generatie die zich weer gaat afvragen: hoe zat dat ook alweer, en wat kunnen we er nu nog mee? Welke betekenis kan ik nu geven aan die verhalen uit mijn jeugd? Daarnaast merk ik dat jonge mensen, twintigers en dertigers, ook nieuwsgierig zijn, juist omdat ze er helemaal niets van afweten. Terwijl onze cultuur, onze kunst, een christelijke bodem heeft.

Bovendien heb ik gemerkt dat je nooit alleen bent met een bepaalde gedachte. Bijvoorbeeld: toen ik meer wilde weten over andere spirituele stromingen en over persoonlijke groei, en daar een tijdschrift voor oprichtte – Happinez – bleek dat honderdduizenden net zo dachten. Dus ik kan erop vertrouwen dat als ik iets voel of denk, dat er meer zijn die precies hetzelfde ervaren. Ik weet het nooit zeker natuurlijk, maar als bij mij die vraag opkomt ‘kunnen deze verhalen en de wijsheid die erin verpakt is, opnieuw inspireren?, wat hebben de Bijbelverhalen te vertellen?’ dan verwacht ik dat er mensen zijn die dat precies zo voelen. En dan hoop ik dat het boek van betekenis kan zijn.”

Vindt u het belangrijk dat mensen van nu een bepaalde allergie die ontstaan kan zijn ten aanzien van de Bijbel en het christelijk geloof weer te boven komen?

,,Nee, dat hoeft niet. Elke tijd heeft zo zijn systemen; het woord geloof is altijd verbonden aan een tijd en plaats. Onze geschiedenis laat veel ‘soorten’ geloof zien, veel manieren en die veranderen natuurlijk zoals het tijdsbeeld verandert.

Misschien is die allergie ook wel terecht. Er zijn in het verleden veel vreemde regels ontstaan onder het mom van geloof. Maar goed, dan hebben we het over de instituten die de Bijbel claimen. Zo ben ik niet aan dit boek begonnen. Het gaat om de verhalen; de teksten die vaak heel mooi zijn, poëtisch, vertellend, spannend – van alles zit in de Bijbel. Ik wilde ze in alle openheid lezen. Die teksten veranderen niet, nooit meer, maar wel ons begrip ervan, dat wordt nieuw in elke generatie.”

Welk inzicht heeft u tijdens uw zoektocht het meest verrast?

,,De grootste openbaring was dat in elk verhaal weer een andere ‘waarheid’ zit, om het maar even zo te noemen. Er is dus niet één waarheid; elk verhaal brengt weer iets anders naar de oppervlakte. Dat vond ik heel verrassend. Mijn broer wijst daar ook op: het ene kan haaks staan op het andere. Normaal gesproken zou je dan denken: hoe kan dat nou, het is toch één boek, één boodschap? Maar zo zit het niet. Elk verhaal brengt je weer iets anders, verpakt in een vertelling. Je krijgt via dat verhaal de tijd om op te snuiven wat voor jou belangrijk is. Om het aroma te vangen – zoals de Perzische poëet Rumi dat zo mooi omschrijft.

Een andere belangrijke ontdekking was dat veel verhalen iets weg hebben van een ander, ouder verhaal. De schrijvers hebben zich laten inspireren, denk je dan. En ik bedoel dat niet cynisch. Het duurde even, maar uiteindelijk gaf juist dat feit een nieuwe kijk op oude boeken. Eeuwen gingen voorbij, verhalen werden verteld, elementen van het ene zitten in het andere.

Alles verandert voortdurend. Dat geldt voor onze wereld en onze kijk op de wereld, maar ook voor onze lichamen, onze relaties, onze verhalen en ons geloof. Alles beweegt voortdurend, en onze ideeën over de Bijbel dus ook. Het is onmogelijk – en onzinnig – om de teksten van toen maatgevend te laten zijn voor nu. Geen tekst is voor eeuwig. En bovendien, het onsterfelijke is niet voor woorden weggelegd.”

Uit uw boek valt op te maken dat u een hernieuwde betrokkenheid hebt gekregen bij de Bijbel, maar ook bij God en zeker bij Jezus. Hoe zou u de nieuwe betrokkenheid zelf willen typeren?

,,Inderdaad, ik heb een jaar geleefd tussen bijbels en boeken over God en Jezus. Zussen, vrienden, familieleden vonden het een opvallende gebeurtenis: dat kleine schele meisje, altijd dwars als het over geloof of over de kerk ging, is nu – ouder en wijzer – toch bekeerd. De één zei het vroom, de ander lachwekkend.

Bekeerd tot wat? Ik geloof niet dat er een god bestaat die zou willen dat wij in hem geloven. Ik geloof sowieso niet in een god die iets wil – en die dus ook iets niet wil. Stel je voor, dan krijg je echt van die ongepaste opmerkingen bij te vroege dood of vreselijke ongelukken: ‘het was de wil van god’. Zo’n god bestaat toch niet?

Maar wat of wie dan wel? Dat is misschien de grootste les van het afgelopen jaar. Zodra je gaat praten over God of de Bijbel, kom je in een wereld van meningen, vergissingen, verwijten en enthousiasme, maar ook in een wereld van fabels, parabels, mythische vertellingen, simpelweg omdat we niets anders hebben dan woorden.

We willen al duizenden jaren woorden vinden voor iets wat niet uit te leggen is. In alle spirituele stromingen wordt dat geprobeerd, en als je zo naar de teksten gaat kijken dan zit er van alles onder verborgen. Bijbelse teksten zijn maar etiketten van een mysterieuze inhoud. En die inhoud kun je als het ware proeven, als je gaat begrijpen dat alle teksten ontoereikend zijn. Het gaat over een andere taal, het is de woordeloze taal. Daar had ik al kennis mee gemaakt in andere tradities, maar nu voor het eerst geproefd in de Bijbelse verhalen.”

Augustinus

Op de allerlaatste bladzijde van het boek staat één tekst midden op het verder witte blad. Een citaat van bisschop, theoloog en filosoof Augustinus: ‘Als jij denkt dat je God begrepen hebt, dan is het God niet!’

Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen. Inez van Oord. Kosmos 22,50 euro