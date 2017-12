Net als tijdens de reformatie komen met pionieren fundamentele vragen op tafel

Martijn Vellekoop

Prachtig, al die pioniersplekken, maar ze roepen ook fundamentele vragen op. Waaraan moet een pioniersplek voldoen? Wie nemen de beslissingen als er geen kerkenraad is? Hoe gaan we om met de uitdagingen die kerkelijk pionieren met zich mee brengt?

In Nederland zijn sinds 2010 ruim honderd pioniersplekken van start gegaan. Van kloosters nieuwe stijl tot kliederkerken met knutselende kinderen en hun ouders. Van inloophuizen in achterstandswijken tot Engelse hymnes in kathedrale kerken in Utrecht. Er zijn talloze voorbeelden van plekken waar mensen hun geloof beleven op manieren die niet gebruikelijk waren in de Protestantse Kerk.

Pioniersplekken zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die normaal zelden of nooit naar de kerk gaan. Allerlei mensen geven deze beweging vorm: van bankdirecteur tot huismoeder. Van gepensioneerd dominee tot leraar. Daarbij is het mooi om te zien dat het ook lukt om nieuwe groepen mensen te verbinden met pioniersplekken. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de betrokkenen bij pioniersplekken tot voor kort niet in een kerk kwam. Ook komen er bij pioniersplekken mensen uit leeftijdsgroepen die in veel kerken niet meer te vinden zijn. Zo komen er bijvoorbeeld veel mensen tussen de twintig en veertig jaar.

We zien ook dat steeds pioniersplekken multicultureel zijn. Dat betekent dat er niet alleen blanke Nederlanders komen, maar ook mensen met een Surinaamse, Afrikaanse of Iraanse achtergrond. Het zingen is dan wat uitbundiger en er wordt uitgebreid de tijd genomen om samen te eten. Zo staan pioniersplekken in verbinding met mensen die vaak niet in ‘normale’ kerken komen.

Vragen

Pionieren is niet eenvoudig. En niet elke pioniersplek slaagt. Zo wordt men het soms niet eens in het pioniersteam, en de samenwerking komt dan niet van de grond. Of de relatie met de zendende kerk kost zoveel energie dat het de pioniersplek belemmert om goed te functioneren. Omdat er discussie is over welke activiteiten wel en niet gedaan moeten worden.

En als een pioniersplek wél slaagt, dan roept dat ook veel op. Als er vrolijk gezongen wordt, dan rijst de vraag: past dat evangelische wel bij onze kerk? En er kan zomaar wat ongenoegen groeien als bepaalde gezinnen wel naar een kliederkerk gaan, maar niet op zondag aanschuiven in de kerkbanken. ‘Zijn onze kerkdiensten niet goed genoeg?’

Bij vernieuwing ontstaat schuring; omdat er dingen anders gaan. Dat roept vragen op over wat essentieel is voor het kerkzijn en wat niet. Er komen fundamentele vragen op tafel.

Formele verbinding

Want wat doe je als iemand vraagt of zijn baby tijdens een kliederkerk gedoopt kan worden? Is zo’n kliederkerk wel een echte kerk? Moet er dan geen dominee voorgaan? Hoe zit het überhaupt met ambten in nieuwe kerkplekken? Moet elke pioniersplek toegroeien naar de klassieke ambtsstructuur, met ouderlingen en diakenen? Of kan er ook op andere manieren invulling gegeven worden aan het leiding geven?

En is officieel lidmaatschap vereist? Jongere generaties zijn terughoudendheid als het gaat om formele verbinding met een instituut. Zij leven in een netwerksamenleving. Is lidmaatschap echt de beste of enige manier om verbinding tussen mensen uit te drukken? We zien dat lidmaatschap bij veel pioniersplekken geen rol speelt. Wel is er volop contact via Facebook, e-mail en een WhatsApp-groep op de mobiele telefoon. Zo voelen mensen zich verbonden. Maar is dat genoeg? Want hoe neem je dan beslissingen, wie mag over de belangrijke zaken meebeslissen?

Waarom moeten er bij een kerk per se mensen van alle leeftijden betrokken zijn? Kan een initiatief geen kerk zijn als er alleen twintigers komen? Natuurlijk is het mooi als verschillende generaties elkaar ontmoeten. Maar wat zegt dat dan over kerken die vergrijzen? Regelmatig spreek ik iemand van halverwege de vijftig die zegt dat ze de jongste bezoeker van een kerk is…

Uitdagingen

In Nederland komt via het pionieren een vernieuwingsbeweging op gang. Een beweging van bankdirecteuren en huismoeders, van dominees en leraren. Misschien wel zo’n beweging als vijfhonderd jaar geleden, met Luther en de reformatie.

Er zijn overeenkomsten, want ook nu komen er fundamentele vragen op tafel. Vragen over wat het betekent om christen te zijn, om kerk te zijn. En hoewel Luther nooit de bedoeling had een nieuwe kerk te starten, ontstond er zoveel spanning dat dat onvermijdelijk bleek. Ook nu is spanning proefbaar. Houden we het daarin uit?

Vanwege mijn werk voor de Protestantse Kerk begeleid ik tientallen pioniersplekken en kerkenraden bij deze ontwikkelingen. Wat vinden pioniers vaak moeilijk? Wat zijn hun uitdagingen ten opzichte van de bestaande kerken?

Allereerst moeten ze veel geduld kunnen opbrengen. Geduld om keer op keer uit te leggen wat de intenties zijn, om zorgen serieus te nemen en om het uit te houden als er nog een extra vergadering nodig is voor overleg. In de tweede plaats is het belangrijk dat pioniers met waardering blijven spreken over de bestaande kerk. Want dat er een grotere diversiteit aan vormen nodig is, dat maakt niet dat bestaande vormen van kerkzijn geen waarde hebben of achterhaald zijn.

Loslaten

Wat zijn de uitdagingen voor bestaande kerken? In de eerste plaats om gunnend ruimte te schenken; niet al teveel controle van bovenaf, maar naast de pioniers gaan staan, meeleven, bidden, coachen, steunen en waarderen. Dat hebben pioniers echt heel erg nodig, ook als ze in het dagelijks leven bankdirecteur, huismoeder of leraar zijn.

In de tweede plaats is het voor bestaande kerken een uitdaging om het idee los te laten dat het ‘echte’ kerkzijn alleen plaatsvindt op zondagochtend, in de reguliere kerkdienst. Jezus zegt: ‘Waar twee of drie samen zijn in Mijn Naam, daar ben ik in hun midden’. Durf nieuwe vormen te waarderen als wezenlijke vormen van kerkzijn, of in ieder geval kerk-in-wording.

Verwacht niet dat mensen uiteindelijk op zondagochtend ook naar de kerk komen. Natuurlijk mag dat wel, maar verwacht het niet. Meet niet aan de doorstroom naar de reguliere kerkdiensten af of een nieuwe vorm vruchtbaar is.

Persoonlijk

Als pioniers en bestaande gemeenten deze uitdagingen omarmen en invulling geven, dan kunnen ze het met elkaar uithouden, zo is mijn overtuiging. In de praktijk zie ik mooie dingen gebeuren qua verbinding tussen bestaande gemeenten en pioniersplekken.

Hoewel de meeste pioniersteams niet van vergaderen houden, genieten ze wel van ontmoetingen met mensen uit bestaande kerken. Maar dan bij een barbecue of tijdens een wandeling rond een meer. Als de ontmoeting informeel en persoonlijk is, dan gebeurt er vaak meer dan bij een formele vergadering. Mensen leren elkaar kennen, leren elkaar begrijpen.

Er zijn steden waar bestaande kerken en pioniersplekken af en toe een minifestival organiseren om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Ook zo kan verbinding vorm krijgen.

Dichter bij God

De reformatie had als resultaat dat God toegankelijker werd voor mensen. Vooral door breed Bijbelgebruik in de eigen taal. En doordat duidelijk werd dat God vergeving schenkt om niet, en niet vanwege een betaling of een priester. De reformatie bracht mensen dichter bij God.

Wat mij betreft is dat ook waar bij pioniersplekken naar gekeken moet worden: brengen pioniersplekken mensen dichter bij God? Kan uw buurman, uw collega of uw kleindochter zo meer ontdekken over Gods liefde? Als dat zo is, dan is er wat mij betreft sprake van een vruchtbare reformatie.

Martijn Vellekoop ondersteunt nieuwe vormen van kerk-zijn als projectleider pionieren vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Hij studeerde theologie, strategisch management en communicatiewetenschap.

