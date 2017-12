Kerst als bevrijding van ons individualisme

Tjerk de Reus

Kerstfeest vieren is gezellig en fijn. Toch is het kindje Jezus in de kribbe een verontrustend gegeven, schrijft Tim Keller in zijn nieuwe boek Kerstboodschap.

Ze zijn bijna niet meer uit elkaar te houden, al die spierwitte boeken van Tim Keller. Nu is er alweer een nieuwe verschenen, Kerstboodschap, over ‘Het geheim van de geboorte van Christus’. Even voor de statistieken: dit is het vijfde boek van Tim Keller dat afgelopen jaar in een Nederlandse vertaling het licht ziet. Sinds 2008, het begin van de hausse aan Keller-boeken, is dit de 21e titel. Dat is nogal wat, ook voor Keller zelf: hij schrijft meer dan twee boeken per jaar.

Slaagt hij erin nog iets nieuws te brengen, in Kerstboodschap? Nee, op de keper beschouwd niet. Je herkent hier al snel de Keller die zijn favoriete thema’s aansnijdt en met mooie of uitdagende citaten op de proppen komt van bijvoorbeeld C.S. Lewis (1898-1963), van de invloedrijke evangelical J.I. Packer (1926) of de Amerikaanse ‘kerkvader’ Jonathan Edwards (1703-1758). Dit hebben we Keller eerder zien doen, op een vergelijkbare manier. Toch is het geen verloren tijd om dit boekje – het is bescheiden qua omvang – te lezen en op je in te laten werken. Keller is verworteld in een stevige geloofstraditie en houdt een helder verhaal.

Boos en bang

Typerend voor Keller is de uitspraak dat Kerst wonderbaarlijker én bedreigender is dan we ons kunnen voorstellen. Als inderdaad God zelf zich presenteert in een baby in een kribbe, schrijft hij, dan is hier iets aan de orde dat ons leven niet ongemoeid laat. Dat voelden de mensen destijds wel aan, als ze Jezus zagen en hoorden. Keller vermoedt: ‘Niemand vond hem gewoon aardig.’ Sommigen werden boos, anderen bang, een derde groep gaf zich op de een of andere manier aan Jezus over. Er zijn natuurlijk meer varianten, maar het punt is dat Jezus iets teweeg brengt, dat er iets in mensen gebeurt als Jezus daadwerkelijk voor de dag komt. Maar om dat te ontdekken, moet je oog willen hebben voor de vreemde, hoekige en tegendraadse aspecten van de Bijbel.

Keller komt herhaaldelijk op de proppen met het idee dat wij de touwtjes in ons leven zelf in handen willen houden. De moderne mens is, zoals dat heet, autonoom en individualistisch. Keller houdt hier geen donderpreek bij en hij roept ook niet op je leven te beteren. Wel wijst hij erop dat het idee dat je autonoom bent en dus je leven zelf op poten moet zetten, ook heel erg vermoeiend is. We worden er angstig en onzeker van, omdat we onze identiteit moeten waarmaken, steeds opnieuw.

Tegen deze achtergrond maakt Kerst twee dingen duidelijk. Mensen zijn niet in staat zichzelf te redden, maar dat is niet het einde van de hoop. God is per slot van rekening in onze menselijke situatie ‘afgedaald’, en dat betekent: vernieuwing van binnenuit. Dat gaat er stevig aan toe, want de problematiek bestaat uit zonde, ontsporing, chaos, schuld, dood, lijden. Wat Keller betreft moeten we het over deze dingen hebben.

Daadwerkelijk effect

Gek genoeg klinkt dat ook wel wat ‘zwaar’ in hedendaagse oren; kennelijk verwachten we van goddelijke liefde vooral bevestiging of een knuffel. Keller staat echter met overtuiging in de christelijke orthodoxie waarin Jezus niet allereerst een voorbeeld is of bron van inspiratie. God is ook niet iemand die altijd ‘erbij’ is, in ons leven, als een onzichtbare kracht. Jezus’ komst, met inbegrip van zijn dood en opstanding, heeft een concreet en daadwerkelijk effect, betoogt Keller: vergeving van zonde en overwinning op de dood. Alleen als we dit toelaten, krijgen we de betekenis van Kerst in het vizier, aldus Keller.

Keller is niet alleen en gedreven schrijver, hij leest ook veel van anderen. Daaruit citeert hij graag, zoals hier bijvoorbeeld de Amerikaanse filosoof Thomas Nagel (1937). Deze erkent ‘angst voor religie’ te hebben. Nagel schrijft: ‘Ik wil dat het atheïsme waar is en voel me ongemakkelijk onder het feit dat een aantal van de intelligentste en deskundigste mensen die ik ken religieuze gelovigen zijn. Het is niet dat ik gewoon niet in God geloof (…) Ik hoop dat er geen God is! Ik wil niet dat er een God is.’ Volgens Keller voelt Nagel haarfijn aan dat het echt iets betekent, als God werkelijk bestaat. Evenzo is het kerstfeest verontrustend, omdat het de orde van deze wereld op zijn kop zet. Maar eenmaal op zijn kop gezet, blijkt de bevrijding een feit.

Kerstboodschap. Het geheim van de geboorte van Christus. Tim Keller. Uitgeverij Van Wijnen. 14,95 euro