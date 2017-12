Haastige spoed is zelden goed

De Haagse week

Henk van der Laan

Dat het raadplegend referendum een lelijk onding is, staat als een paal boven water. De uitslag is niets meer dan een advies van de stemmers aan het kabinet. En adviezen hoef je niet op te volgen. Dat is een beetje gek: waarom zou je een heel stemcircus optuigen en miljoenen stemmers mobiliseren voor iets wat in feite niet meer is dan een adviesje?

De opkomstdrempel van 30 procent maakt het nog gekker. Pas als de opkomst boven dat percentage ligt, is de uitslag geldig. Maar hoe kan een advies nu geldig of ongeldig zijn? Een advies is een advies en het is aan de geadviseerde wat hij er mee doet. Door die drempel ontstond bij het referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne het idee dat als de 30 procent gehaald werd, het advies niet te negeren zou zijn. Daarmee werd het een verkapt bindend referendum.

Niet gek dat er een evaluatie van het raadplegend referendum zou volgen. Die stond gepland voor 2018. Maar wat doet het huidige kabinet? Dat wacht de evaluatie niet af en stelt nu al de afschaffing voor. Het is een van de eerste maatregelen in het regeerakkoord die nu al door de ministerraad zijn.

Het kabinet heeft haast, en niet zo’n beetje ook. Er is zelfs bij de Raad van State om een spoedprocedure gevraagd. Normaal geeft de Raad binnen drie maanden advies over een wetsvoorstel, maar dat duurt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) blijkbaar te lang. En nog opmerkelijker: Ollongren wil in de intrekkingswet opnemen dat hierover geen referendum mogelijk is. En dat terwijl de Raad van State eerder meldde dat een intrekkingswet in principe wel referendabel is. Daarmee ontneemt het kabinet voorstanders de mogelijkheid om onder de huidige wet te proberen hun ideaal te redden.

Verwijt

Voorstanders van het referendum beschuldigen het kabinet van ondemocratische praktijken. En dat is vooral voor D66, dat is opgericht om de democratie te vernieuwen en burgers meer inspraak te geven, een zeer pijnlijk verwijt. Een referendum over het referendum zal die pijn alleen maar langer doen voortduren. Dan maar er in een keer er zo snel mogelijk vanaf, lijkt het kabinet te denken.

Er speelt nog iets mee: het uitvoeren van het regeerakkoord vraagt om een flinke lijst wetsvoorstellen. Als over een aantal een referendum wordt afgedwongen loopt de hervormingsagenda vast.

Tegen het instrument referendum is genoeg in te brengen. Maar er is een breed gedragen gevoel dat het democratische stelsel in Nederland best wel eens een opknapbeurt verdient. Niet voor niets is er op dit moment een Staatscommissie parlementair stelsel bezig te onderzoeken ‘of ons parlementaire stelsel nog goed werkt, en of dit toekomstbestendig is’.

Maar nog voordat deze commissie met voorstellen is gekomen, draait het kabinet eigenhandig, en zonder evaluatie, de enige echte democratische vernieuwing in Nederland sinds 1917 de nek om. Dat het kabinet denkt dat met deze snelle actie de pijn snel achter de rug is, is ijdele hoop. Het afschaffen van het raadplegend referendum, en vooral ook de manier waarop, zal dit kabinet – en zeker D66 – nog jaren voor voeten geworpen worden.