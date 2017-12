Beginselen op water en brood

Sytze Faber

Houdt de democratische rechtsstaat, pronkstuk van de witmensen in Europa en de Verenigde Staten, stand? Hachelijke zaak. Het interne verval is niet om aan te zien. Zelfontbinding. In Afrika en Azië, waar 80 procent van de wereldbevolking woont en waar brood op de plank doorgaans meer prioriteit heeft dan individuele vrijheid, overheerst minachting en afkeer over de zelfingenomenheid van Amerikanen en Europeanen. Voedingsbodem voor wereldwijd terrorisme.

‘America first’, artikel 1 uit de geloofsbelijdenis van president Trump, is bron van isolationisme en tweespalt. Al jaren zijn de Verenigde Staten in de wurggreep van een meedogenloze polarisatie tussen Democraten en Republikeinen. Met zijn nieuwe belastingwet trekt Trump het touw nog verder aan. In 2019 worden de belastingen voor het bedrijfsleven aanzienlijk verlaagd. De opbrengsten daarvan zullen, zo beloven de Trumpianen, de héle Amerikaanse bevolking ten goede komen en niet grotendeels in de zakken van de aandeelhouders verdwijnen. Eerst zien dan geloven. Sinds het neoliberalisme (de overheid is niks, de markt is alles) op de trom slaat zijn de lonen nauwelijks vooruit gegaan, de dividenden des te meer. Kapitaal loont steeds meer dan arbeid. Het verschil tussen superrijken en armen – zie de cijfers van de Franse econoom Piketty – wordt met het jaar groter. De overheid is primair een bondgenoot geworden van bankiers en financiële markten.

De lastenverlaging voor het Amerikaanse bedrijfsleven past naadloos in dit patroon. Dat geldt ook voor het andere speerpunt van de belastinghervorming van Trump. In 2026 gaan de belastingtarieven voor de lage en middeninkomens omhoog en, jawel, voor de hoogste inkomens omlaag. Gevolg van het een en ander is dat de toch al imposante Amerikaanse staatsschuld nog eens zal toenemen met duizend miljard dollar. Daar liggen de Trumpianen echter niet wakker van. Integendeel, het past helemaal in hun straatje. Starve the beast, honger het beest uit, is hun motto. Met het beest hebben ze de overheid op het oog. Hoe benarder haar financiële positie is, hoe meer er in de sociale voorzieningen kan worden gesneden. Rijkdom is een blijk van goddelijke goedgunstigheid, maar het scheelt een slok op een borrel als de politiek flink mee duwt. De Verenigde Staten dreigen af te glijden naar een kleptocratie à la het Rusland van Poetin.

Verkruimeling

En Europa? Verkruimeling. De EU-landen Polen en Hongarije hebben meer met Poetin dan met de democratische beginselen van ‘Brussel’. De schijnwerpers zijn momenteel echter vooral gericht op de brexit. Het Britse kabinet heeft nu toegegeven dat er nooit een analyse is gemaakt van de gevolgen van de uittreding voor de Britse economie. Het was God zegene de greep. Voorstanders, zoals de huidige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, spiegelden de kiezers voor dat na de brexit de zilvervloot zou binnenvaren. Vooral de gezondheidszorg zou profiteren. Het was liegen alsof het gedrukt stond.

Nederland, wat dichter bij huis, heeft blijkens de onlangs gepubliceerde Paradise Papers jarenlang voor wat grijpstuivers met trucs multinationals en multimiljardairs geholpen om geen belasting te betalen in landen waar ze dat hadden moeten doen. Achtereenvolgende kabinetten zorgden ervoor dat de Kamer zich gemakkelijk van de domme kon houden. Dan hebben we het nog niet eens over de dezer dagen uitgelekte manipulatie van wetenschappelijk onderzoek door ex-minister Opstelten. Een moordaanslag op de rechtsstaat van binnenuit.

Anderen de les lezen, zelf de democratische waarden en solidariteit op water en brood zetten. Het mier dat velen in Afrika en Azië hebben aan de hypocriete witmensen laat zich begrijpen.

