Schulz aarzelt om te gaan regeren met Merkel

Niek van der Molen

De leider van sociaaldemocratische SPD, Martin Schulz, reageerde gisteren boos op berichten in de Duitse pers dat zijn partij met de christendemocraten van Angela Merkel (CDU/CSU) in gesprek gaat over de vorming van een nieuwe regering.

Door het mislukken eerder deze maand van het overleg tussen CDU, de liberale FDP en de linkse Groenen en het cordon sanitaire rond de rechts-populistische AfD, is de enig denkbare coalitie die van CDU en SPD, de zogeheten Grote Coalitie. Anders moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dat zou betekenen dat Duitsland nog minstens een half jaar zonder regering zit.

Merkel voelt wel voor een Grote Coalitie, maar Schulz aarzelt na de bittere verkiezingsnederlaag van de SPD op 24 september. De afgelopen twee maanden heeft de SPD-leider nadrukkelijk verklaard dat zijn aangeslagen partij in de luwte van de oppositie weer op krachten moet komen. Maar in zijn partij gingen de afgelopen weken steeds meer stemmen op om – in het landsbelang en om nieuwe verkiezingen te voorkomen – toch maar met de CDU te gaan praten.

Wat ook meespeelt, is het Europese belang. De Duitse verkiezingen werden gezien als de aftrap voor ingrijpende hervormingen van de Europese Unie en de eurozone onder leiding van de Frans-Duitse as. Met een Duitsland zonder daadkrachtige regering stokt de modernisering van de EU. ,,Europa heeft een sterk Duitsland nodig, het is zaak zo snel mogelijk een nieuwe regering te vormen”, zei Merkel vorige week nog op een partijbijeenkomst.

Woordbreuk

De aarzeling van Schulz valt wel te begrijpen. De ervaring leert dat coalitiepartners er niet beter op worden om samen met Merkel te regeren. De bondskanselier trekt de standpunten van haar regeringspartners naar zich toe, waardoor die moeite hebben zich bij de kiezers te profileren. De SPD heeft sinds 2005 al twee keer en de FDP één keer ondervonden dat meeregeren met Merkel zich niet vertaalt in stemmenwinst.

De twijfel van Schulz om met Merkel te gaan regeren, heeft ook te maken met zijn stevige stellingname van de afgelopen weken dat zijn partij regeringsverantwoordelijkheid moet afwijzen. Als hij daar nu op terugkomt, kan hij worden beticht van woordbreuk, wat ten koste gaat van zijn geloofwaardigheid en die van zijn partij.

Persoonlijk

Toch lijkt het er op dat ondanks al zijn bezwaren Schulz uiteindelijk wel met de CDU in zee gaat. Er wordt grote druk op hem uitgeoefend vanuit zijn eigen partij. En ook vanuit Europa, waar Schulz als voormalige voorzitter van het Europees Parlement bijzonder gevoelig voor is.

Een overweging is ook dat als de SPD wegloopt voor de verantwoordelijkheid om Duitsland bestuurbaar te houden, de kiezers dat de partij niet in dank zullen afnemen.

Er speelt ook een persoonlijk motief mee. Mislukken de formatiegesprekken en volgen er nieuwe verkiezingen, dan is de kans klein dat Schulz, die bij de verkiezingen in september geen beste beurt maakte, opnieuw lijsttrekker wordt.