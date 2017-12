Liturgie draait om de vraag hoe God ons leven wil vormgeven en kleuren

Hans Schaeffer

Nu veel mensen weinig of niets meer weten van kerken en kerkdiensten, is het voor de kerkgemeenschap wezenlijk goed na te denken over de vraag wie ze willen zijn en hoe ze daar vorm aan willen geven.

In de Hermitage in Amsterdam is tot en met mei een tentoonstelling van Hollandse meesters te zien. Het zijn schilderijen die ooit zijn aangekocht door de tsaren van Rusland. Werken van Rembrandt, Frans Hals en Gerard Dou zijn weer even thuis in het land waarin zij ontstonden.

Een van die schilderijen is een kerkinterieur geschilderd door Emmanuel de Witte. Een typisch beeld van een protestantse kerkdienst in de Gouden Eeuw: een vrij kaal gebouw met witte muren en een orgel dat deels schuilgaat achter een pilaar. Niet dat interieur maar vooral de mensen en hun houding troffen mij: ze staan of zitten te luisteren naar de predikant die met een breed armgebaar zijn betoog onderstreept. Op de voorgrond zien we wat kinderen met hun gezicht naar de kijker. Hen weet de voorganger ogenschijnlijk minder te boeien… Een typerend beeld van de kerkdienst en wellicht is het nog steeds het karikaturale beeld dat menig Nederlander heeft van de kerk. Buitenstaanders weten niet veel meer van een kerk dan het gebouw dat ze zien of mensen die ze zondags naar de kerk zien gaan en er later weer uit naar buiten zien komen.

Maar wat is tegenwoordig dan wel de kern van het kerk-zijn? Dat is een lastige vraag. Mensen die regelmatig naar de kerk gaan hebben daar hun ervaringen mee en ze koesteren er wensen en verlangens bij. ‘We moeten de lofprijzing meer ruimte geven’, zegt de een. De ander: ‘We moeten vooral naar buiten gericht zijn’. Of: ‘De kerk onderscheidt zich door goede onderlinge zorg en bijstand’.

Angela Vanhaelen schrijft in The Wake of Iconoclasm (over kerkschilderijen in de tijd van de Republiek) dat de kerkdienst een ‘sociale praktijk gegroepeerd rondom de autoriteit van het Woord en afwijzing van het beeld’. Zijn liturgische praktijken zoals de prediking, zingen of het avondmaal de kern van het kerk-zijn? Onze tijd en context dwingen ons wel tot een antwoord. Als er grote verschillen in beleving zijn, vanzelfsprekendheden verdwijnen en middelen krimpen, moet de kerk wat zeggen. Wat moeten we absoluut behouden, wat mag eventueel verdwijnen? Wat is essentieel, wat is de essentie van kerk-zijn?

Gelijkwaardige relaties

Het gedachtegoed van de Britse theoloog Michael Moynagh geeft een handvat om zulke vragen zinvol te doordenken. In zijn nieuwste boek Church in Life (2017) stelt hij dat kerk-zijn vier relaties omvat met Jezus Christus als het centrum: de relatie met God (middels eredienst/liturgie, gebed, studie), die met andere kerken, die met de wereld en die met de gemeenschap.

Deze vier relaties zijn allemaal even belangrijk. Zelfs de relatie met God is niet belangrijker dan de andere. De suggestie zou anders kunnen zijn dat Gods relatie met mij belangrijker is dan zijn betrokkenheid bij de andere relaties. Alsof God meer behagen zou scheppen in liturgie dan in missie. Evenmin mag onderlinge pastorale en diaconale zorg bijvoorbeeld worden uitgespeeld tegen de verbinding met de (wereld)wijde kerk, alsof het tweede uiteindelijk niet zo belangrijk is. Wij zijn allemaal altijd geroepen door God, geroepen tot elkaar en de wereld, en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen.

Een belangrijk gevolg van dit inzicht van Moynagh is dat kerk-zijn dus niet gefixeerd wordt in praktijken zoals doop of eucharistie; niet in dingen die kerken wel of niet ‘doen’. Debatten over de praktijken maken tegelijk duidelijk dat een heldere afbakening moeizaam is. Daarbij gaat het dan vaak meer over het wat en het hoe dan over de mens. Het gevaar in dit soort discussies is dat mensen uitgesloten worden in plaats van verwelkomd, aldus Moynagh. Omdat in de praktijk van het kerk-zijn alle vier de relaties belangrijk zijn, mogen we niet één ervan verabsoluteren – ook liturgie niet.

De kern

Ik ga nu eerst even naar de praktijk toe, om vandaaruit weer terug te keren naar Moynagh. In de kerkdiensten zie ik de laatste jaren toenemende aandacht voor liturgie. Ook vanuit het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken komt steeds vaker de liturgie in beeld. Kennelijk dwingt het proces van ontkerkelijking ons tot het stellen van de vraag : wat is nu de kern van ons kerk-zijn? En als liturgie en kerkdienst daarin belangrijk zijn, welke vorm moeten deze dan aannemen? Gemeenteopbouw en missionair kerk-zijn, los van de bezinning op de kerkdienst, blijkt in de praktijk wel erg steriel te worden en bestuurlijk gedacht.

De kerkdienst zie ik ook terugkomen in recente boeken. Stefan Paas’ Vreemdelingen en priesters uit 2015 geeft ruime aandacht aan de ‘priesterkerk’ waarbij de gemeenschap samenkomt rond de gloria Dei. Erik Borgman schrijft dat de eucharistie het menselijk verlangen wekt zich te verbinden met Gods liefde, en dat diezelfde eucharistie Gods liefde toont door zijn presentie te laten zien als oorsprong van en als antwoord op het menselijk verlangen (Waar blijft de kerk?, 2015). Onlangs betoogde ook Herman Paul dat liturgie een essentieel onderdeel is van christelijke karaktervorming (De slag om het hart, 2017). Liturgie blijkt dus voor velen essentieel.

Wat heeft Moynagh daarover te zeggen? Hij introduceert een onderscheid tussen ‘essentie’ en ‘essentieel’. De essentie van kerk-zijn is volgens hem de overtuiging dat mensen door de Geest in Christus verbonden zijn met de Vader, en anderzijds de Drie-ene met ons. Dat is de essentie. Wat kerken op zondag doen – avondmaal vieren, dopen, luisteren, bidden – is níét de essentie,. Maar het is wel essentieel. Vergelijk het met eten: net zoals vork en mes in onze context essentieel zijn voor de maaltijd, zijn ze niet de essentie ervan.

Volgens Moynagh geeft het onderscheid tussen relationele essentie en essentiële praktijken ruimte om de dynamiek van het kerk-zijn te begrijpen. Kerken kunnen zo strak vasthouden aan (of zo vol inzetten op vernieuwing van) liturgische praktijken dat het andere op het spel komt te staan, namelijk de relationele verbondenheid tussen God en mensen – en mensen onderling . Tegelijkertijd geldt: wat wij willen en doen in een kerkdienst zegt veel over de relaties waarnaar mensen op zoek zijn. Kijk naar welke liederen klaarblijkelijk geliefd zijn: wat zeggen die over het beeld dat een gemeente van God heeft en wil uitstralen?

Wisselwerking

Het onderscheid tussen essentie en essentieel kan helpen om de dynamiek van kerk-zijn in de werkelijkheid te beschrijven. Maar ik zou graag veel meer dan Moynagh de wisselwerking tussen beide beklemtonen. En wel om twee redenen.

Allereerst kan het lijken alsof de relationele essentie van kerk-zijn ook zonder vormen en liturgie kan bestaan. Terwijl een relatie nooit abstract is, maar altijd concreet en ervaarbaar bestaat – namelijk in praktijken van kerk-zijn. Mijn ‘relatie met God’ is nooit los van praktijken denkbaar. Daarom is onze liturgie hoe dan ook een afspiegeling van wat wij denken, geloven, ervaren. En kritische reflectie op kerkdiensten is nodig om te bezien of wij met onze vieringen recht doen aan wie God is en hoe hij wil dat wij leven.

Belangrijker is dat Moynaghs gelijkschakeling van de vier relaties (met God, de gemeente, de kerk wereldwijd en de wereld) ongewenste gevolgen heeft. De relatie met God is namelijk andersoortig dan de andere relaties. De kerk dankt haar ontstaan namelijk aan God; de relatie met God is constitutief voor kerk-zijn. En liturgie is allereerst een belichaming van deze ontstaansrelatie met God. Liturgie is niet alleen maar ‘een’ vorm waarin wij aspecten van onze relationele essentie uiten – in Christus verbonden met elkaar – maar liturgie is de manier waarop de kerk tot stand komt.

Daarom worden er zoveel vragen gesteld over liturgie vandaag. Als wij in onze geseculariseerde context de aanbidding van God willen vormgeven en zijn heil willen vieren, is liturgie en onze bezinning daarop meer dan ‘het vormgeven van de relatie met God’. Dat laatste is het frame waarin we vaak denken en leven. Maar liturgie draait om het omgekeerde: hoe wil God ons leven vormgeven en kleuren?

God verbindt zich

Moynaghs onderscheid tussen relationele essentie en essentiële praktijken kan helpen om te zien dat kerk meer is dan liturgie. Maar de notie dat de kerk schepping van God is, door Woord en sacrament, verliest hier aan zeggingskracht.

In een geseculariseerde cultuur waarin wij onszelf constant moeten uitleven en zelf ons leven vormgeven, moet de liturgie dan al snel ook een uitingsvorm zijn waarin christenen hun identiteit tot uiting brengen. Maar het is nu juist de kern-identiteit van christenen dat zij geen schepper van hun eigen leven zijn. Dát is wat liturgie moet uitdrukken en belichamen.

De dominee op het schilderij van De Witte is bezig met een essentiële praktijk in zijn tijd en context. De essentie van het kerk-zijn valt er echter niet mee samen. De essentie is dat de drie-ene God zich verbindt aan mensen. Dat geeft ontspanning en richting aan het gesprek over de liturgie. Ook in onze tijd en context.

Hans Schaeffer is universitair hoofddocent Praktische Theologie aan de TU in Kampen en hoofd onderzoek van het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken.