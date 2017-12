God is geen lieve Vader die je nooit laat vallen

Tjerk de Reus

Om God te kennen, moet je niet speculeren en ook niet afgaan op je gevoel. Dat is het standpunt van dr. A. van de Beek, van wie deze week in de reeks Spreken over God het zesde deel verscheen: Mijn Vader, uw Vader. We moeten bij de concrete geschiedenis van Jezus zijn, stelt Van de Beek.

Ergens halverwege het vijfhonderd bladzijden tellende Mijn Vader, uw Vader staan een paar zinnen die Bram van de Beek typeren. Hij schrijft daar over kerkvader Hilarius van Poitiers, uit de vierde eeuw. Volgens deze Hilarius is het ronduit verbijsterend dat de onbevattelijke Schepper van de kosmos zich openbaart in een sterfelijk mens: Jezus Christus. Van de Beek schrijft dan: ‘Het grootste geheimenis van God is niet zijn transcendente verhevenheid’, ofwel dat God alles te boven gaat. Nee, het diepste geheimenis is ‘dat deze God geboren is als een huilende baby en in de luiers is gelegd’. Daarbij valt al ons redeneren over God als het allerhoogste mysterie in het niet. ‘God heeft zich vernederd tot het dragen van luiers en een doornenkroon’, vat Van de Beek het kort en bondig samen. Zelf is hij ook niet vrij van ‘redeneren’, geeft hij toe, want hij schreef al veel omvangrijke boeken. Maar hij benadrukt meteen dat al ons spreken over God stukloopt op dat ene verbazingwekkende feit: dat God zich openbaart in een baby, die als volwassene geen veelbelovende carrière heeft, maar aan een kruis wordt geëxecuteerd. Toch, zegt Van de Beek, moeten we het helemaal hebben van déze tastbare, concrete geschiedenis van Jezus van Nazareth.

,,Het lezen van kerkvader Hilarius was een ontdekking voor me”, vertelt Van de Beek. ,,Ik kende hem wel, maar had zijn werk nog niet heel nauwkeurig gelezen. Nu heb ik dat wel gedaan, met name zijn geschrift over de Drie-eenheid: De Trinitate. Hilarius hoort bij de generatie kerkvaders die de tijd van de vervolgingen nog kende. De theologie die daarbij hoort wilde hij vasthouden, tegenover de theologie van de latere vierde eeuw die het christelijk geloof filosofisch acceptabel wilde maken. Men wilde het christendom hanteerbaarder maken toen het uitgroeide tot de cultuurgodsdienst in het Romeinse Rijk. Hilarius ging daar niet in mee.”

Bij Hilarius herkent Van de Beek de overtuiging dat je het uiteindelijk niet zult begrijpen met je menselijke redeneervermogen. ,,Theologie is niet dat je de dingen begrijpelijk maakt, maar dat je voor datgene of beter: Degene die je ontmoet, probeert woorden en symbolen te vinden. Dit houdt allereerst in dat je de Ander ook echt de Ander laat zijn, en niet omvormt tot een beeld dat bij je past.”

Het nieuwe boek Mijn Vader, uw Vader is het zesde deel in de reeks Spreken over God. Van de Beek werkte zo’n twintig jaar aan deze reeks. In 1998 verscheen als eerste deel Jezus Kurios, waarin de koers duidelijk werd: Van de Beek wil alles concentreren op wat theologen de ‘christologie’ noemen: de leer over Jezus Christus. Hij begint dus niet met een algemeen deel over wie God is, want alles begint wat hem betreft met Jezus. En daar eindigt het ook mee, want als je Mijn Vader, uw Vader leest, gaat het voortdurend over Jezus Christus, in die zin dat alleen Hij ons de Vader laat zien. De delen tussen het eerste uit 1998 en het nu verschenen slotdeel, wijdde Van de Beek aan Israël, de toekomstverwachting, de Geest en de kerk, en de schepping.

Dwarse denker

Wie op de hoogte is van het oeuvre van Van de Beek of opinieartikelen van hem las in kranten of tijdschriften, weet dat hij geen geruststellende verhaaltjes vertelt. Eerder is hij een dwarse denker, die zijn lezers soms verbijsterd achterlaat. Dat geldt ook voor Mijn Vader, uw Vader, waarin hij de vaderbeelden die we graag koesteren, van kritische kanttekeningen voorziet.

Van de Beek: ,,Het is zeker ook mijn doel om met dit boek duidelijk te maken dat God niet zomaar een lieve vader is. God de Vader staat in de Bijbel voor degene die de absolute macht heeft. Het is niet voor niets dat in de patriarchale cultuur van Israël dat woord ‘vader’ gekozen is. Het heeft met gezag te maken, heel autoritair. Het is een misverstand dat God een vader is met wie je kunt sjoemelen, een vader die jou altijd aanvaardt en jou altijd lief vindt. In het Bijbelboek Maleachi zegt God: ‘Ben ik een Vader, waar is dan mijn eer?’ Als Jezus de naam Vader in de mond neemt, spreekt Hij over ‘heilige Vader’ en ‘rechtvaardige Vader’. Dat zou ons te denken moeten geven. Het past niet bij het idealistische vaderbeeld dat veel christenen hebben. Het leven met deze Vader heeft eerder te maken met totale overgave, met gehoorzaamheid tot in de dood, of je wilt of niet. Zo was het ook in de Vroege Kerk. Men wist dat de belijdenis Christus te willen volgen, kon leiden tot de dood in de arena, waar de leeuwen wachtten. Dat is niet simpel, want martelaarschap is iets verschrikkelijks. Maar het is wel de werkelijkheid van het ‘lijden van verdrukkingen’ in zijn Naam en het besef van vreemdelingschap.”

Het lijden centraal

In het werk van Van de Beek staat eigenlijk altijd het lijden centraal. Zijn eerste grote boek, uit 1984, heet Waarom? en handelt over ‘lijden, schuld en God’. Het vormt de rode draad in zijn denken, die alleen maar versterkt is sinds hij de focus heeft gelegd bij Gods openbaring in Jezus Christus. ,,Ik ben steeds sterker gaan inzien dat de vraag naar het lijden de vraag van Jezus zelf is. Als Hij op het punt staat te sterven, vraagt Hij: ‘Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ De vraag naar de aanwezigheid van God en het bijbehorende ‘Waarom?’ is dus niet allereerst een vraag aan Hem, maar ván Hem. Op die vraag krijgt Jezus geen antwoord. De Vader, tot wie hij zich richt, is de verborgen God. Daar krijgen we geen vat op door vriendelijke dingen te bedenken.”

Deze aandacht voor het lijden heeft biografische achtergronden. In Lexmond, de eerste gemeente waar hij, begin jaren zeventig, predikant was, werd Van de Beek geconfronteerd met intens lijden. ,,Ik heb in die eerste gemeente te vaak te maken gehad met dodelijke ongevallen om nog uit de voeten te kunnen met gemakkelijke antwoorden. In een paar jaar tijd in Lexmond heb ik twintig dodelijke ongelukken meegemaakt. Dat was erg dramatisch. Mij werd soms door de politie gevraagd het droevige nieuws te brengen bij de mensen. Daar stond ik dan, als jonge dominee. Niet dat vanwege mijn ervaring die vragen in de Bijbel zo centraal staan, maar ik heb er toen wel een sterke antenne voor ontwikkeld. De vragen die hiermee gemoeid zijn heb ik pas leren doorgronden toen ik de kerkvaders ging lezen, over hun houding in vervolgingen, met alle dilemma’s waar ze voor stonden. Dat is de werkelijkheid van het leven. Het is niet normaal dat alles vlak verloopt, dat je leven een ideaalplaatje is. Dat past ook niet bij Jezus, die als Heer der heerlijkheid aan het kruis eindigde.”

Dit is geen boodschap waar mensen warm voor lopen, weet Van de Beek. ,,Dit kun je bijna nergens zeggen, men heeft hier geen behoefte aan. Te negatief, hoor ik vaak. Behalve van mensen die verdriet hebben en daar door omver geworpen zijn. Ik denk aan een jonge vrouw in Lexmond, zij verloor haar man. Ze zei: ‘Zeg alsjeblieft niet dat God hier niets mee te maken heeft, want dan heb ik geen adres waarmee ik met mijn waarom terecht kan.’”

Wat wil Van de Beek graag dat mensen onthouden, van God als Vader? ,,Dat God geen vader is zoals wij ons die graag voorstellen, zo’n aardige, altijd begrijpende vader die jou nooit laat vallen. Dat beeld rijmt slecht met de wereld waarin we leven. Want hoe zit het dan met de almacht van God? Met die vraag loop je onmiddellijk vast, terwijl almacht de enige eigenschap van God is die in het credo – de Apostolische Geloofsbelijdenis – genoemd wordt. Als we God op een kinderlijke manier als een fijne vader beschouwen, moet je tot de conclusie komen dat Hij maar wat aan klungelt in deze wereld, dat het Hem volledig uit de hand loopt. Ik hoop met mijn boek mensen te laten zien dat we God de Vader alleen kennen door Jezus Christus, door zijn concrete geschiedenis van lijden en sterven. En deze Jezus is niet de vriendelijkheid zelve, Hij is vaak heel hard als Hij met mensen in gesprek is. En de Vader van wie hij spreekt, vergt van Hem het uiterste.”

Dilemma

Je kunt je afvragen hoe je met deze boodschap zou moeten evangeliseren. Van de Beek herkent het dilemma: ,,Ik krijg als kritiek soms te horen dat je niet missionair kunt zijn als kerk, wanneer je het geloof in God de Vader niet als iets positiefs en aantrekkelijks brengt. Maar wat moet je met die goedaardige God van ons wensdenken als je de krant leest? Nee, God is inderdaad de God van déze wereld, en als zodanig is Hij volstrekt niet te begrijpen. Als God in Jezus in deze wereld komt, wordt Hij zelf slachtoffer. Hij stelt het leven op aarde niet rooskleurig voor. Zo is de Vader de God van deze wereld en van Hem weten we dat Hij doden doet herleven. Zonder opstanding kun je het hele verhaal vergeten. Dat is de hoop waarmee we leven: de Vader heeft Jezus opgewekt en wekt ons op met Hem.”

Mijn Vader, uw Vader. Het spreken over God de Vader. Bram van de Beek. Uitgeverij Boekencentrum, 37,50 euro