Een wijkplaats om op te laden in de hectiek

Hanneke Goudappel

Stiltetrainer Mirjam van der Vegt heeft een volle agenda. Want in een hectische maatschappij verlangen mensen naar stilte en bezinning, merkt ze waar ze ook komt. Maar hoe integreer je dat in je leven? Een serie werkboekjes biedt hulp. De nieuwste is Faalkunst.

Het is zo’n vijf jaar geleden dat Mirjam van der Vegt haar eerste boek over stilte schreef. Inmiddels is er een complete stiltelijn. Van haar boeken zijn in totaal ruim dertigduizend exemplaren verkocht. Daarnaast verzorgt ze trainingen en elk jaar vijf stilteretraites. Die zitten ruim een maand van tevoren vol. En elke keer ziet ze hetzelfde: mensen hebben behoefte aan praktische handvatten om rust en vrede in hun leven te laten landen.

Daarom ontwikkelt Van der Vegt een serie werkboekjes. Deze boekjes sluiten aan bij het populaire dagboek Adem de dag (Boekencentrum, 2016) met 365 tips voor onthaasting, verstilling en bezieling. Veel van de leefregels komen uit de kloostertraditie, andere uit de natuur of uit het bedrijfsleven. De werkboekjes zorgen voor verdieping.

Geestelijk gezond

Inmiddels zijn er drie verschenen: Balans, Moed en Faalkunst. Hierna volgen Geliefd, Overvloed, Kwetsbaarheid, Kiezen. Elk half jaar verschijnt er een. ,,Deze thema’s komen sterk naar boven in de trainingen en retraites”, vertelt Van der Vegt. ,,Ze helpen je op verschillende vlakken in je leven. Henri Nouwen zegt heel mooi: ‘We bewijzen de wereld een dienst door geestelijk gezond te zijn. De eerste vraag is niet: Hoeveel doen we? Of: hoeveel mensen helpen we? Maar: Hebben we vrede in onszelf?’ Naar die vrede gaan we in deze serie op zoek. Je gaat aan de slag met gezond geven, ontvangen en loslaten, met vertrouwen, ontdekken dat je geliefd bent en mag vallen en opstaan.”

Zowel de stilteretraites als de werkboekjes helpen om ,,een gezond tegenwicht ontdekken in jezelf, een wijkplaats om op te laden”. ,,In deze maatschappij worden we overspoeld door prikkels. Als je ontdekt wat er binnen in je leeft aan verlangens, behoeftes en leervragen, ben je in staat om niet geleefd te worden door je agenda, maar zelf de regie te nemen.”

De deelnemers van de retraites en trainingen komen overal vandaan. In alle sectoren van onze maatschappij zijn mensen op zoek naar rust, ziet Van der Vegt. ,,Er komen verpleegkundigen, medisch specialisten, ondernemers, horecadirecteuren, huismoeders, jongeren, opa’s, mindfulnesscoaches, journalisten, onderwijzers, directies uit goededoelensectors, zendelingen, noem maar op.”

,,Het belangrijkste doel van de trainingen is ontdekken waar jouw waardigheid ligt en welke bronnen jou duurzame vrede aanreiken”, verwoordt de stiltetrainer. ,,Vanuit je diepste waarden stuur ik aan op gewoontevorming. Want 95 procent van wat wij doen is gewoonte. In deze tijd waarin veel op ons afkomt lijkt onze discipline juist af te nemen. Onze aandacht verslapt en is vaak verbrokkeld. Het begint met je naar binnen keren en ontdekken wat er in je hart leeft, wat je verlangens zijn. Vervolgens mag je dat gaan uitleven en ontstaat er vreugde.”

Jaarthema

Dat gaat niet vanzelf, weet Van der Vegt. Ze werkt zelf al tien jaar met een jaarthema, en kiest elk jaar drie leefregels. Ze put graag uit de kloostertraditie. ,,Ik werk met leefregels om mezelf te stimuleren nieuwe gewoontes te vormen. Want zo werkt het. Het is niet moeilijk om in een negatieve gewoonte terecht te komen, terwijl je jezelf ook in positieve gewoontevorming kunt oefenen. Het helpt mij om te blijven focussen.”

‘Stop met vergelijken’ is een leefregel die haar veel heeft gebracht. Hoe ze dat vorm geeft? ,,Ik ga met een leefregel praktisch aan de slag. Bijvoorbeeld door te schilderen. Door fysiek en praktisch bezig te zijn, merk je wat het met je doet. Eens per maand schrijf ik in een dagboek, en zo nu en dan bevragen twee soulfriends mij erover. Schrijven is voor mij een manier om het me eigen te maken, zodat een leefregel ook van binnen landt.”

Dat eigen maken staat ook centraal tijdens de stilteretraites. Die bestaan uit inspiratiesessies, een aantal meditaties per dag en creatieve verwerking. Van der Vegt vindt het elke keer weer bijzonder om te zien welke processen mensen in een paar dagen doormaken. Er ontstaat iets van binnenuit.

Haar retraites en trainingen zijn christocentrisch van aard. Oftewel: Christus is de bron en de meditaties komen uit de Bijbel. Maar je hoeft niet gelovig te zijn om een werkboek te lezen, of aan een retraite deel te nemen. God dringt zich niet op, is Van der Vegts stellige overtuiging. ,,Soms is de helft van de deelnemers gelovig en de andere helft niet. Ik denk dat wij als christenen veel meer op de markt van rustzoekers aanwezig mogen zijn dan nu het geval is. Tijdens een retraite ga je de stilte in, leg je verbinding met je eigen hart en mag je een Bron ontdekken; Jezus liet ons zijn vrede na. Wanneer je dat laat binnenkomen, ontdek je iets van Gods hart Ik zie dat geregeld gebeuren, ook bij mensen die God nog helemaal niet kennen.”

In april 2018 gaat Van der Vegt voor het eerst een intensieve stiltetraining geven in een serie van vier avonden in Kloosterabdij Nieuw Sion in Diepenveen. ,,Voordeel is dat je het dan in de tussentijd in je dagelijks leven kunt oefenen. Mensen krijgen tips voor onthaasting mee naar huis. Je maakt er als groep samen een prioriteit van.”

Faalkunst

Het nieuwste werkboek is Faalkunst, dat vorige maand verscheen. Geen gemakkelijke kunst, zegt Van der Vegt. ,,We willen niet falen en vallen. En als we wel falen, willen we zo snel mogelijk opstaan. Feit is dat je soms faalt, soms zelfs keihard. Je bent over de grens van iemand gegaan, of iemand is enorm over jouw grens gegaan.”

Vallen kost tijd, is Van der Vegts overtuiging. Het is volgens haar mogelijk om ontspannener en bewuster met falen om te gaan. ,,Neem de tijd om te voelen wat het vallen oproept bij jou, bij de ander. Naar wie ga je toe? Is er genade? Ga niet direct naar een oplossing. Ruimte tussen vallen en opstaan is heilzaam. Zeker als je heel diep bent gevallen.”

Ook als iemand anders valt, dragen we vaak meteen oplossingen aan, merkt ze. ,,Terwijl het soms beter is om nabij te zijn en te bemoedigen. Het is veel krachtiger wanneer iemand zelf opstaat, dan dat jij hem overeind brengt. Onlangs was mijn dochter ergens heel verdrietig over. Dan voel je je als moeder machteloos en wil je het het liefst direct oplossen. Ik hield me in en uiteindelijk kwam zij met een aantal oplossingen waar ik niet opgekomen was. Dat had niet kunnen ontstaan als ik direct mijn oplossingen had aangedragen.”

De werkboekjes zijn qua uiterlijk en door de creatieve inslag gericht op vrouwen, maar volgens Van der Vegt net zo goed bedoeld voor mannen. ,,Tijdens een retraite over het werkboek Balans vertelde een man mij: ik heb een geweldige middag gehad, met veel nieuwe inzichten. Ik wist niet dat creativiteit mij hielp om het thema te laten landen in mijn leven.”

Faalkunst. Deel 3 Adem de dag-reeks. Mirjam van der Vegt. Boekencentrum, 4,95 euro.