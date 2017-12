De Pacificatie, een confessionele overwinning

De Haagse week

Henk van der Laan

Met een bescheiden symposium werd deze week in de Eerste Kamer de ‘Pacificatie van 1917’ herdacht, woensdag honderd jaar geleden. Het is typisch voor Nederland dat principiële discussies jarenlang hoog op kunnen lopen, maar uiteindelijk beslecht worden aan onderhandelingstafels door keurige onderhandelaars met een voor iedereen te verdedigen compromis. En die later bescheiden worden gevierd door een klein gezelschap van geïnteresseerde juristen en historici. Nederland is nu eenmaal geen land van revoluties.

Bij de Pacificatie werden door premier Pieter Cort van der Linden twee langlopende conflicten in één keer opgelost door een uitruil, de onderhandelingstactiek die na de formatie van 2010 zo werd verguisd. Jarenlang wilden liberalen en socialisten het algemeen kiesrecht, en de christelijke partijen wensten een door de overheid bekostigd bijzonder onderwijs. Conservatieven waren tegen beide ideeën, maar die stroming leidde al sinds eind negentiende eeuw een kwijnend bestaan.

Jarenlang blokkeerden beide kampen de wens van de ander. Cort van der Linden draaide het om en stelde voor om beide hun zin te geven – en fietste er zelf nog even het vervangen van het districtenstelsel voor de evenredige vertegenwoordiging in.

Emanicipatiemotoren

De Pacificatie had grote gevolgen voor het Nederlandse politieke landschap. Door de evenredige vertegenwoordiging stemden kiezers op een kieslijst die door de partijtop was samengesteld in plaats van op een vertegenwoordiger van het district. Zodoende werd de partij belangrijker dan de individuele politicus, zelfs nu nog – terwijl nog maar 2 procent van de Nederlanders lid is van een politieke partij.

De massapartijen werkten als emancipatiemotoren voor gewone socialisten, katholieken en gereformeerden, en die mochten vanaf 1917 nog allemaal stemmen ook.

Hiermee zorgde Cort van der Linden ervoor dat hij de laatste liberale premier was tot het aantreden van Mark Rutte in 2010. Dat het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging in het nadeel waren van de liberale partijen beseften de liberalen destijds wel degelijk.

Optimaal profijt

Opvallend was dat de sociaaldemocraten onverwacht weinig profiteerden van de uitruil. Nu ook Jan met de Pet mocht stemmen, hadden zij op veel zetels gerekend, maar dat viel vies tegen. Het waren de christelijke partijen die optimaal profiteerden. Want een katholieke of gereformeerde arbeider voelde zich in de eerste plaats katholiek of gereformeerd, en dan pas arbeider.

Een teleurstelling die links Nederland wel vaker overvalt. Zo overtuigd van de goede idealen voor de Nederlander dat de overwinning bijna is ingecalculeerd en dan blijkt die dekselse gewone man eigenlijk heel conservatief te stemmen.

Zo bleek de Pacificatie een confessionele overwinning: niet alleen werd het bijzonder onderwijs binnengehaald, ook zorgden het algemeen kiesrecht en het nieuwe kiestelsel voor een christelijke dominantie in de politiek die duurde tot het megaverlies van het CDA in 1994.