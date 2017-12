Witmensen en zwartmensen

Contrapunt

Sytze Faber

De mensheid stamt af van de drie zonen van Noach. Daar is het Bijbelboek Genesis stellig over. En de ene zoon is de andere niet. Zoon Cham stak de gek met zijn dronken vader. Toen Noach daar achter kwam vervloekte hij Chams zoon Kanaän. Hij en zijn nazaten zouden een knechtenrol gaan vervullen. Volgens een overlevering zijn dat Afrikanen.

De kruisiging van Jezus werd in de christenheid een voedingsbodem voor virulent antisemitisme. Voor joden, christenen en moslims diende het verhaal over Cham en Kanaän eeuwenlang als argument om slavernij en racisme goed te praten. Zou kinderboekenschrijver Jan Schenkeman een tik van die molen hebben meegekregen? Hij bedacht in 1850 een zwarte als knecht van de Sint. De auteur Alberdink Thijm sprak in 1884 over ‘een kroesharige neger’. De oorspronkelijke betekenis van neger is zwarte slaaf.

Mijn leraar Bijbelse geschiedenis vertelde op de ulo over de Cham-ideologie. Hij vroeg me ook eens op een lagere school voor Zwarte Piet te spelen. Niemand legde, bij mijn weten, toen een racistisch verband tussen het een en het ander. Dat veel geëmancipeerde Nederlanders met slavenroots in Suriname en op de Antillen het anders beleven lijkt me begrijpelijk. Indrukken tijdens de kinderjaren gaan vaak een leven lang mee. Bij witten en bij zwarten.

In het taalgebruik verdween het woord neger snel nadat mensen kenbaar maakten het een kwetsende benaming te vinden. Daarna was het ook snel gedaan met de negerzoen, de naam voor een bepaald soort wafeltje. Niet omdat de betreffende bakkers racisten zouden zijn, maar waarom vasthouden aan namen en gebruiken als een bepaalde groep mensen zich daardoor bezeerd voelt? Reden waarom ook de onversneden Zwarte Piet aan de verliezende hand raakte. Hij zal, net als het woord neger, te zijner tijd opgaan in de nevelen van de geschiedenis. Mede omdat (politieke) opiniemakers er hun vingers niet aan willen branden gaat het echter met muizenstapjes. Gevolg: elk najaar opnieuw vervreemdende, vijandige discussies van weerszijden. De Slag bij Joure dit jaar was zelfs een terugslag.

Moreel leiderschap

De steunberen van het huidige kabinet, Buma, Pechtold, Rutte en Segers, hadden in de verkiezingscampagne de mond terecht vol over moreel leiderschap. Dat vereist wel dat ze geen tweeërlei weegsteen gebruiken. Daar mankeert het helaas aan.

Afgelopen week was er de schrijnende foto van demonstrerende Wajongers. Van hun schrale uitkering van 75 procent van het minimumloon wil het kabinet-Rutte III nog vijf procent afhalen. Levenslang een beperking, daar kan nog wel een schep armoede bovenop, vinden de morele leiders in spe. En buitenlandse aandeelhouders vrijwaren van dividendbelasting en multinationals faciliteren met belasting-mijding. Twee maten.

Op weg naar de intocht van Sinterklaas werden op de snelweg bij Joure drie bussen met ruim honderd tegenstanders van een onversneden Zwarte Piet klemgereden door voorstanders van een onversneden Zwarte Piet. De tegenstanders hadden toestemming gevraagd en gekregen om in Dokkum te demonstreren. Het klemrijden was een ernstig misdrijf. Staat maximaal negen jaar cel op.

Vorig jaar zei premier Rutte tegen een groep Nederturkse raddraaiers dat ze moesten oppleuren. Hun kerfstok was maar een satéprikkertje vergeleken met die van de verkeersdelinquenten bij Joure. Die werden echter niet eens gelaakt. Niet door de premier, niet door de andere drie morele leiders in spe, niet door vicepremier Ollongren, niet door staatssecretaris Knops. Integendeel, begrip was hun deel. Dat valt niet te rijmen met de grondslagen van de rechtsstaat. Het opzettelijk veroorzaakte verkeersinfarct bij Joure leidde zodoende tot een infarct bij de democratische rechtsstaat. Moreel leiderschap is dringend gewenst, maar niemand durft als het er op aankomt.

