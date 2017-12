Toen na de wijding de lichten aan gingen in de kerk, brak ook de zon door

Dick Vos

Dit maken we vast nooit weer mee. Verschillende mensen verzuchtten dat op 25 november op Ameland. Daar werd de Sint Clemenskerk in Nes, in 2013 door brand verwoest maar helemaal hersteld en vernieuwd, opnieuw gewijd.

Monseigneur Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, was zelf de eerste die het zei, ’s ochtends op de eerste boot naar Ameland. ,,Laten we hopen dat er nergens anders kerken herbouwd moeten worden na een brand, want dan doe ik dit misschien maar één keer. We maken tegenwoordig toch vooral mee dat kerken gesloten worden. Heel bijzonder dat we er nu één gaan wijden en dus officieel in gebruik gaan nemen.”

Werelds gebruik

Dat de kerk al bijna weer een jaar wordt gebruikt door de parochie vóór deze wijdingsdag, was te wijten aan omstandigheden. Een kerkwijding moet door de bisschop gebeuren en die was er vorig jaar niet. Dat de kerk al sinds december vorig jaar door de parochie wordt gebruikt voor diensten, is geen enkel probleem, legde Van den Hout uit. ,,Je mag overal vieren natuurlijk.” Maar door de officiële wijding wordt de kerk echt onttrokken aan werelds gebruik. Alle activiteiten die er na de wijding in mogen plaatsvinden, behoren te passen in een aan God opgedragen ruimte. Van den Hout herinnerde zich een kerkgebouw dat ze vlak voor de wijding nog snel hadden gebruikt voor een groot toneelstuk dat niet zoveel te maken had met kerk of geloof. Maar er blijft genoeg mogelijk in een gewijde kerk. Een uitvoering van Jesus Christ Superstar is geen enkel probleem, zo zei hij.

Op de bijzondere positie van het kerkgebouw legde Van den Hout ook de nadruk in zijn homilie, zijn preek. Natuurlijk kun je stellen dat God overal is, maar dan loop je het risico dat het erop neerkomt dat God eigenlijk nergens is. Met een verwijzing naar aartsvader Jacob, die droomde van een ladder die tot in de hemel reikte, legde hij uit dat er nu eenmaal plekken en momenten zijn waar mensen ineens kunnen ervaren: God is hier. En dat mogen dan bijzondere plekken voor hen worden.

Het is goed dat er plekken zijn die afgescheiden en vrijgemaakt worden van de drukte van alledag, aldus de bisschop. Gecreëerde stilteplekken, veilige ruimten waar je eigenlijk altijd terecht zou moeten kunnen. ,,We hebben bijzondere plaatsen nodig, we hebben bijzondere tijden nodig waar we ons meer intensief met ons geloof kunnen bezighouden. En als wij ons geloof in de wereld willen uitdragen, dan moet er een gebouw zijn dat daarnaar verwijst en daartoe oproept. Dit is niet zomaar een gebouw van samenkomst.”

Zalvingen

Van den Hout benoemde de shock waarin de gemeenschap raakte toen de kerk in 2013 door brand verwoest werd, en wees op de krachten en de gemeenschapszin die vervolgens loskwamen: de kerk móést herbouwd. ,,En nu, viereneenhalf jaar later, zien we een nieuwe kerk: klassiek en modern tegelijkertijd.” Heel bijzonder vond hij het hoe de kerk nu ingericht is met verwijzingen naar personen en heiligen die bij deze tijd horen – een kerk gebouwd volgens hedendaagse symboliek. Als voorbeeld noemde de bisschop de afbeelding van paus Johannes Paulus II in een van de nieuwe gebrandschilderde ramen.

Na de liturgie van het woord volgde het wijdingsgebed en de zalvingen. Het altaar werd gezalfd met chrisma, heilige olie, en de muren van de kerk op vier plekken. Die plekken zijn herkenbaar aan de kruistekens die op de muren geschilderd zijn en verwijzen naar de vier evangelisten. De bisschop ging de plekken langs met een groot wit schort om z’n middel, om het liturgisch gewaad te beschermen tegen olievlekken.

Clemenslied

Tijdens de zalvingen zong het Clemenskoor het feestelijke Sint Clemenslied dat de bekende katholieke kerkmusicus Chris Fictoor speciaal voor deze gelegenheid schreef. Niet al te expliciet wordt de geschiedenis van de Amelander kerk en de Amelander parochie in het lied verbonden met die van kerk en christenheid. Fictoor komt zijn hele leven al op Ameland, en had na de brand ook een ‘troostlied’ geschreven, zoals hij het zelf noemde. Tijdens Pinksteren 2013 is dat uitgevoerd.

Na de zalving volgde de bewieroking van de kerk – van de stenen én de mensen die Van den Hout in zijn preek de levende stenen noemde. ‘Bewieroking wil uitdrukken dat de hele kerk zich als welgevallig reukoffer aan God wil aanbieden’, stond in het liturgieboekje. Een symbool van overgave.

Na de bewieroking werden altaar en kerk met kaarsen en lampen ‘in haar volle glorie verlicht’, zoals hetzelfde boekje vermeldde. ‘De herkregen glorie van de Clemenskerk verbeeldt de hemelse glorie van de verrezen Christus die ons tot het eeuwig licht van de Paasvreugde wil brengen.’ Het culmineerde in het zingen van het U zij de glorie.

Kwetsbare kleuren

Kunstenaar en restaurator Randolph Algera uit Heerenveen, verantwoordelijk voor de vormgeving van het interieur van de kerk, keek tevreden terug. Het zoeken naar hedendaags beeld voor de kerk en het zorg dragen voor harmonie in het geheel, had steeds tot interessante gesprekken geleid met het kerkbestuur en het bisdom. ,,Soms wilde men wat veel symbolen bij elkaar, met het gevaar dat het een lappendeken zou worden. Aan mij was het dan om het geheel in de gaten te houden.” Hij moest het nu overgeven en Algera zei benieuwd te zijn hoe hij zijn werk over een paar jaar zal aantreffen; of er dan misschien allerlei elementjes aan toegevoegd zijn die het kunstwerk verstoren.

Renée de Boer, zijn assistente, hield haar hart vast tijdens de zalving van de kruisjes op de muren die zij geschilderd had. ,,Hij ging er zo stevig overheen, ik vroeg me echt af of ze wel zouden blijven zitten.” Natuurlijk hadden ze goed materiaal gebruikt. ,,Maar rood en blauw blijven kwetsbare kleuren”, legde Algera uit. ,,En je weet maar nooit wat er in die olie zit die ervoor gebruikt wordt.”

Eén zin meneer pastoor? ,,Perfect”, zei Paul Verheijen, een van de pastores van de Sint Clemens-parochie. Hij hief zijn hand erbij op, met de toppen van duim en wijsvinger op elkaar. ,,Ontroerend ook dat op het moment waarop de lampen en de kaarsen aangingen, ook de zon doorbrak en het nóg lichter werd in de kerk. Dat had toch geen regisseur voor elkaar kunnen krijgen…”

Voor meer informatie over de kerk en foto’s van de restauratie en de wijding, zie: www.stclemensparochie.nl

De Clemenskerk in Nes, gebouwd in 1878 naar een ontwerp van Pierre Cuypers die ook het Rijksmuseum in Amsterdam ontwierp, werd op 5 februari 2013 vrijwel geheel verwoest. Mede doordat de kerk goed verzekerd was, kon de kerk herbouwd worden. Voor aanvullende wensen werden aanvullende fondsen geworven.

Voor de vormgeving van het interieur werd gekozen voor een nieuwe, hedendaagse iconografie, waarin ook de Amelander geschiedenis werd verwerkt. Leidend thema is ‘Eb en vloed’.

Op 18 december 2016 werd de kerk weer in gebruik genomen door de parochie. Op zaterdag 25 november 2017, twee dagen na de naamdag van de Heilige Clemens, werd de kerk opnieuw gewijd.