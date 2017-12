Oppositietrucjes versus coalitieharnas

De Haagse week

Henk van der Laan

Het valt te hopen dat het nachtelijke debat over de wet-Hillen niet de toon zal zetten voor deze Kamerperiode, maar heel hoopgevend zijn de voortekenen niet. Het nachtelijke debat liet vooral twee dingen zien.

Allereerst de oppositie. Daar kun je rustig een tweedeling maken. Er zijn partijen die het kabinet lastig zullen maken en fel aanvallen, maar altijd langs de inhoudelijke weg: GroenLinks, PvdA, SGP Partij voor de Dieren. Daar tegenover staan partijen: PVV, 50PLUS, DENK, Forum voor Democratie en in zeker zin ook SP. Zij hebben hun nederlaag al ingecalculeerd, het gaat ze alleen nog maar om met zoveel mogelijk kabaal ten onder te gaan.

Zie het debat over de afschaffing van het belastingvoordeel voor huizeneigenaars met een afgeloste hypotheek. Dit staat in het regeerakkoord, dus er is een Kamermeerderheid. Die afschaffing was dus onvermijdelijk. Wat Martin van Rooijen (50PLUS) en Edgar Mulder (PVV) deze week probeerden was met het aanvragen van in totaal 35 uur spreektijd met als bedoeling dat er deze week niet gestemd kan worden. In de hoop dat de afschaffing van de wet-Hillen daarmee niet meer voor volgend jaar, maar pas voor 2019 geregeld kon worden.

Betoog

Van Rooijen is fiscalist en ooit als staatssecretaris verantwoordelijk voor de belastingen. Zijn urenlange betoog over alle fiscale achtergronden van de regeling verveelde en duurde lang, maar hij bleef wel inhoudelijk bij het onderwerp. Kamervoorzitter Arib kon hem dus niet afhameren. Wel zag hij naar 4,5 uur in dat het mooi geweest was. PVV’er Mulder maakte het echter te bont. Hij begon over Cicero en Thomas van Aquino vatte ongeveer alle rapporten over de woningmarkt van de afgelopen tien jaar samen.

Toen waren zijn collega’s het zat. Op dat moment bleek dat 50PLUS en PVV slecht voorbereid waren. Ze wilden het voorstel niet inhoudelijk, maar procedureel vertragen, maar hadden de Kamerprocedures niet goed in het hoofd. In een debat kan de Kamer namelijk voorstellen om de spreektijden flink te bekorten. En nu komt het: het was drie uur ’s nachts en er moest hoofdelijk gestemd worden. 78 Kamerleden waren voor de inkorting, 1 tegen. Die ene was Mulder, zelfs Van Rooijen stemde voor.

Terwijl de vier coalitiepartijen zoveel mogelijk Kamerleden hadden opgetrommeld, had Mulder geen enkele partijgenoot bij zich om hem te steunen. De coalitiepartijen hebben als afspraak dat hun Kamerleden inpandig moeten blijven zolang er vergaderd wordt. Zodra er een hoofdelijke stemming is, dan zijn zij paraat. Dit om te voorkomen dat de oppositie de minieme meerderheid van de coalitie van een zetel uittest – en er ongelukken gebeuren als er een coalitielid niet aanwezig is.

Vasthouden

Dit toont aan dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie elkaar stevig vasthouden. De fractievoorzitters Buma, Pechtold en Segers hebben afgezien van een ministerspost om het geluid van hun partij goed te kunnen blijven vertolken, maar zo te zien gaan ze toch eerst door roeien en ruiten om de coalitie overeind te houden.

Dat is dus het politieke voorland: een oppositie die zich overschreeuwt met procedurele trucs en een coalitie die zich geharnast vasthoudt om maar niet in de problemen te komen.