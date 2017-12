Kinderen en kinderen

Tamarah Benima

Moeten Nederlandse kinderen die in IS-gebied zijn opgegroeid, worden teruggehaald en behandeld voor traumata of niet? Het is een serieuze discussie waar ik niets van begrijp. Deze kinderen leven onder barre omstandigheden, hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt en zijn beschadigd voor hun leven. Ze moeten zeker worden geholpen. Maar door wie?

De Nederlandse staat heeft een zorgplicht voor deze kinderen, zeggen voorstanders van terughalen zoals War Child. Zou het? Stel dat er ouders waren afgereisd naar neonazi-gebied (als dat zou bestaan) om daar te vechten en te baren. Zou de Nederlandse staat dan ook een zorgplicht hebben voor die kinderen? Ik kan me niet voorstellen dat War Child daar volmondig ‘ja’ op zou zeggen. Een tweede argument voor terughalen en behandelen is dat deze kinderen levende bommen kunnen worden, als ze niet worden behandeld. Compassie met deze kinderen is dus niet de enige drijfveer van de voorstanders.

Mij lijkt trouwens dat deze kinderen beter niet kunnen terug komen, want ze zullen hun hele leven met de nek worden aangekeken door een meerderheid van niet-moslims en moslims, of moeten verdoezelen wie ze werkelijk zijn – inderdaad, zoals NSB-kinderen indertijd. Opgegroeid met zeer strenge islamitische normen, zijn ze waarschijnlijk beter af in het wahabitische Saudi-Arabië, maar ja, daar worden ze niet toegelaten. Wat mij ook dwars zit is de rechtsongelijkheid. Deze kinderen die – als ze erg jong zijn – buiten hun schuld gruwelen hebben gezien en geleerd, en – als ze tieners zijn – misschien ook gruweldaden hebben begaan, kunnen verschrikkelijk veel schade aanrichten. De hulptroepen staan daarom klaar, met een grote zak geld.

Ondertussen is er een schrijnend tekort bij alle instanties – van scholen tot Jeugdzorg, van psychiaters tot buurtwerkers – die zich zouden moeten bekommeren om de 120.000 kinderen in dit land die worden mishandeld. Een kwart daarvan wordt zo erg mishandeld dat ze onder toezicht staan van Jeugdzorg. Laat het geld, de zorg, de aandacht van de staat gaan naar die 120.000.