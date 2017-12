Indringend relaas van manipulatie en misbruik

Tjerk de Reus

Onthullingen in de sfeer van #MeToo kennen we ook uit de kerkelijke sfeer. In de jaren negentig kwam een seksueel schandaal in de openbaarheid in een pinksterkerk in Nederland. Johan Lock schreef er een roman over.

De Rotterdamse Pinkstergemeente De Kandelaar, ooit een van de grootste in Nederland, beschikte over een opmerkelijke behuizing: een enorm theatergebouw aan de Nieuwe Binnenweg. Dit werd in de jaren tachtig en negentig het toneel van radicale verkondiging, met profetie en tongentaal. De oude bioscoopzaal werd omgedoopt tot ‘evangelische bioscoop’.

Van buitenaf bekeken was De Kandelaar een succesvolle religieuze onderneming waar de toewijding aan God veel belangstelling trok. Zo’n duizend mensen waren er lid, goeddeels van jonge leeftijd. Maar toen halverwege de jaren negentig de bepalende voorganger was overleden, meldden zich tientallen vrouwen die door deze voorganger seksueel waren misbruikt. Dit haalde destijds de kranten.

Geestelijke klimaat

Dergelijke voorvallen maken natuurlijk nieuwsgierig naar de toedracht ervan, maar ook naar het geestelijke klimaat in een pinkstergemeente. Wat bepaalde daar de sfeer en hoe was het om er deel van uit te maken? Die vragen worden beantwoord in de roman De erfenis van Adriaan, geschreven door Johan Lock (1962). Hij groeide op in deze gemeente. Zijn vader hoorde bij de oprichters en de grote voorganger, doorgaans ‘de gezalfde’ genoemd, was zijn oom A. Lock.

Het boek loopt uit op de onthulling van het wangedrag van de voorganger, maar is veel breder opgezet. Het gaat Lock om zijn eigen ervaringen in deze gemeenschap, door de jaren heen.

De roman is opgezet als een vertelling van hoofdpersoon Laurens, en in die zin is het een fictief boek. Tegelijk heeft het een documentair karakter, en het ligt er dik bovenop dat vrijwel alles teruggaat op de feitelijke geschiedenis van De Kandelaar. Die geschiedenis reikt overigens vrij ver terug in de tijd, tot in de jaren vijftig. Toentertijd kwamen Amerikaanse charismatische predikers naar Nederland, onder wie de bekende gebedsgenezer T.L. Osborn (1923-2013).

De oprichters van De Kandelaar waren toen nog traditioneel kerkelijk, maar herkenden zich in de buitengewone geloofservaringen die Osborn verkondigde. Vijf echtparen sloten daarop een verbond om zich aan God toe te wijden, in de lijn van het nieuw ontdekte charismatische gedachtegoed. God was heel dichtbij, was de ervaring: zijn Geest gaf leiding en maakte nieuwe openbaringen kenbaar. De vijf echtparen werden de voorhoede van wat in de jaren zeventig en tachtig uitgroeide tot De Kandelaar.

Uitverkorenen

In de roman volgen we de opgroeiende Laurens, die al snel beseft dat hij deel uitmaakt van een groep uitverkorenen. Dat was lastig voor hem: hij kon steeds minder vaak naar de voetbaltraining vanwege Bijbelstudies. Hij stopte zelfs met de sport, tegen heug en meug. Tegelijk vond hij het een opwindende gedachte om deel uit te maken van een goddelijk project. Dat dit laatste zo direct beleefd kon worden, had alles te maken met ‘oom Adriaan’, die altijd precies wist wat in Gods ogen door de beugel kon en wat niet. Hij was daarbij nietsontziend: wie kritische vragen had, kreeg de wind van voren en was al snel een ‘vijand van het kruis’. Als ouders niet een tiende deel van hun salaris afstonden, wilde hij niet bidden voor hun zieke zoontje.

En zo valt er veel meer te noemen dat, van een afstandje, een tamelijk tirannieke indruk maakt. Het gaat hier om geestelijke manipulatie, maar het punt was dat je dat moeilijk kon onderkennen als je er middenin zat. De verteller noteert, bij een Bijbelstudie door Adriaan: ‘Wanneer Adriaan zo spreekt, is het alsof een straffe westenwind mij achterover in mijn stoel drukt. Wij vormen met elkaar een vooruitgeschoven post in Gods Plan, dat moge duidelijk zijn, en het is geen klein bier om daar deel van uit te maken. Een grote verantwoordelijkheid ook, bedenk ik zorgelijk.’

Ontwrichting

Wie de wereld van het charismatische geloven niet goed kent, vindt in Johan Lock een goede gids, niet alleen met eigen ervaringen maar ook met kennis van zaken. De grove ontsporingen die in De Kandelaar plaatsvonden, met name door de voorganger, zijn geen noodzakelijk gevolg van het hier geschetste geloofsklimaat. Maar het is niet toevallig dat het leiderschap in charismatische kring nogal eens uit de bocht vliegt. Het heeft te maken met de claim die gelegd wordt op het absolute en het ultieme, dat ongemerkt op de leiders overgaat. Men spreekt namens God en weet wat de wil van de Heer is. Wie op deze wijze het geloof opvat, kan gemakkelijk vervallen in vormen van misbruik en manipulatie, met ontwrichting van mensenlevens tot gevolg.

Pijnlijk dus, dit boek, maar zeker ook leerzaam.

De erfenis van Adriaan, Johan Lock. Ambo-Anthos, 20,00 euro