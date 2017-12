Het gevaar dat populisme vormt voor onze huidige samenleving

Pieter Anko de Vries

Populisme vormt een gevaar voor onze samenleving vindt filosoof en VVD-senator Sybe Schaap. Hij laat niet af ons te wijzen op de funeste gevolgen die populisme heeft voor een goede samenleving.

Sybe Schaap, filosoof en Eerste Kamerlid namens de VVD, heeft een nieuw boek geschreven waarin hij waarschuwt voor het gevaar van het populisme.

In uw vorige boek Rechtsstaat in verval speelde het populisme en de gevaarlijke kanten ervan ook een belangrijke rol. Waarom een nieuw werk met een vergelijkbaar thema geschreven?

,,Het is niet hetzelfde. Ik heb nu meer gekeken naar wat de voedingsbodem van de populisten is uit historisch perspectief. Je ziet al vanaf de Franse Revolutie bewegingen ontstaan die zich verzetten tegen de joods-christelijke traditie. En tegenwoordig is ook het liberalisme redelijk radicaal geworden, met name in een partij als D66. Iedereen hoort in haar ogen individualistisch te zijn maar een dergelijke houding is natuurlijk lang niet voor iedereen weggelegd. Mensen worden onzeker. Velen zien individualisme en moderniteit als gevaarlijk. Hals over kop vinden allerlei ontwikkelingen plaats die bedreigend kunnen zijn voor velen. Populisten spelen hierop in.”

Wat beschouwt u als het grootste gevaar van populisten?

,,Dat de veelkleurigheid die een samenleving per definitie is, wordt ingeruild voor het idee van ‘ons volk’, het ‘wij’. Want als je het over ‘wij’ hebt, is er dus ook een volksvijandig ‘zij’. En wie zijn dan die ‘zij’? Dat zijn de ‘linkse kerk’, de socialisten, de islamieten, de zogenoemde elite. En je ziet in veel landen in Europa dat de Joden ook al – opnieuw – in deze hoek worden gedrukt. En daarnaast horen vertegenwoordigers van staatsinstellingen die de gelijkheid voor de wet verdedigen bij de vijanden van de populisten, zoals onafhankelijke rechters.”

,,Ook tot voor kort mainstreampartijen beginnen met dat wij-zij-denken. Rutte zegt: ‘Doe normaal.’ Dat betekent dat er dus ook abnormale mensen zijn. Maar wie bepaalt eigenlijk wat normaal is? Ook Buma van het CDA, een partij die traditioneel rechtstatelijkheid hoog in het vaandel heeft staan, begeeft zich op een gladde weg.”

Maar Wilders gaat verder. Hij heeft het over ‘neprechters’ en ‘nepparlement’.

,,Alles wat hem hindert is ‘nep’. Net als het nieuws dat Donald Trump in de VS hindert ‘nep’ is. Maar de instellingen waartegen Wilders fulmineert vormen de garanties die ons allemaal gelijk maken voor de wet en die tegelijkertijd ons onze verscheidenheid garanderen. Daarom beroept hij zich op ‘het volk’. Dat zijn de ‘wij’ die door de rechtsstatelijke instellingen worden ‘gekoeioneerd’. Maar die ‘wij’ is op de keper beschouwd geen meervoud, het is enkelvoud. De ‘wij’ is gewoon de ‘ik’ van de populistische leider.”

Bent u pessimistisch over de toekomst?

,,Helemaal gerust ben ik niet. Maar er is één groot verschil met de grote populistische bewegingen van de vorige eeuw (communisme en fascisme, PAdV) en dat is dat het huidige populisme geen groot toekomstperspectief biedt of zelfs kan bieden. Het blijft bij onsamenhangende taal. Dat is dan wel weer geruststellend.’

Naar aanleiding van De populistische verleiding. De keerzijde van de identiteitsillusie. Sybe Schaap. Uitgeverij Damon, 19,90 euro. Het boek wordt vertaald in het Russisch ten behoeve van Schaaps werk als politieke adviseur in Oekraïne.