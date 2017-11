Wapens tegen ringeloren

Tamarah Benima

Misschien is het u ook overkomen. U leest een artikel over een onderwerp waar u veel van weet en concludeert: ‘Het zit er net naast.’ Op essentiële punten heeft de journalist de materie niet begrepen. Als ik zelf word geïnterviewd, kost het me vaak uren om de fouten (feiten, interpretatie, citaten) in de tekst te corrigeren. Ik neem het de schrijvers niet kwalijk. Om een onderwerp of mens goed te snappen, moet je studeren, lezen, luisteren. En daarna, juist formuleren. Die tijd wordt vaak niet genomen.

Doordat het bij mij als geïnterviewde zo vaak mis gaat, en bij de onderwerpen waarop ik expert ben, ga ik ervan uit dat hetzelfde euvel zich voordoet bij andere onderwerpen en geïnterviewden. Berichtgeving over nieuwe medicijnen? Journalisten gaan meestal af op persberichten, ze lezen niet de testresultaten van de onderzoeken naar dat nieuwe medicijn. Berichtgeving over landen in Afrika of Azië? Hoe kan een correspondent die over een heel werelddeel moet schrijven meer dan oppervlakkige informatie geven? Zeker in dictaturen als Zimbabwe, Cambodja of Saudi-Arabië?

Nep

Daarom is de hele ophef over nepnieuws zo nep. De Russen beïnvloeden onze berichtgeving. Echt waar? De Amerikanen beïnvloeden onze berichtgeving. Zou het? Op internet stikt het van de misleidende informatie. Je meent het? Er wordt met een verontwaardiging gereageerd alsof het in de wereld brengen van onzin, achterklap, leugens een nieuw verschijnsel is. Terwijl het zo oud is als de mens, zeker sinds hij begon te schrijven, zo’n vijfduizend jaar geleden.

Niet voor niets is een van de Tien Geboden: ‘Je zult geen valse getuigenis afleggen’, meestal (foutief) vertaald als ‘Je zult niet liegen’. De roep om censuur, en nog erger, de censuur die er al is op sociale media als Facebook, betekent een kneveling die de democratie ernstig gaat ondermijnen. Leer mensen liever te onderkennen wanneer informatie niet kán kloppen. Leer ze argumenteren en logica en statistiek, en geef ze vooral veel kennis. Want daarmee gewapend hoeven ze zich niet te laten foppen en ringeloren.