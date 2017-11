Het gaat in Marcus niet om Jezus’ wonderen

Tjerk de Reus

In zijn boek God ontmoeten in Marcus beschrijft de Britse oud-aartsbisschop Rowan Williams hoe anders God omgaat met macht en nederigheid dan mensen gewend zijn. En hoe verwarrend dat is.

Verfrissend kun je het gerust noemen, om aan de hand van Rowan Williams op expeditie te gaan door de Bijbel. Dat is natuurlijk ook te danken aan het feit dat deze voormalige aartsbisschop van de Anglicaanse kerk uit een andere kerkelijke sfeer komt. Voor Nederlandse lezers slaat hij sowieso een verrassende toon aan. Maar het is ook echt zijn opzet om zijn lezers de Bijbel te laten ervaren alsof ze die voor het eerst lezen. Dat blijkt ook in het recent verschenen God ontmoeten in Marcus, een boek dat qua opzet vergelijkbaar is met het eerder dit jaar verschenen God ontmoeten in Paulus. In Marcus is de verbijstering over het optreden van Jezus Christus tastbaar, vindt Williams.

Ongepolijst verslag

Het evangelie volgens Marcus is het oudste en meest beknopte evangelie, dat vaak wordt beschouwd als een nogal ruw, ongepolijst verslag van Jezus’ leven, sterven en opstanding. Marcus zou min of meer uit de toon vallen bij de andere, meer doordachte en gestileerde evangeliën. Maar daarmee is Williams het niet eens. Juist de sprakeloosheid die je bij Marcus voelt, intrigeert hem.

Williams denkt dan vooral aan het einde van Marcus’ evangelie volgens de oudste handschriften. Die eindigen met de verwarring en de vrees van de vrouwen bij het lege graf. Pas in latere handschriften is daar een stuk aan toegevoegd, de tweede helft van hoofdstuk 16. Oorspronkelijk zou die duiding er dus niet zijn geweest. Het evangelie heeft dan dus een open einde: het laat zien hoe de volgelingen van Jezus met de mond vol tanden staan en ook niet weten wat ze ervan moeten vinden. Geen gekke slotsom, vindt Williams, want wie Jezus is en wat in Hem aan de orde is, doorkruist fundamenteel ons denken en onze verwachtingen.

Het boek van Williams bestaat uit vijf gedeelten. Allereerst zijn er drie hoofdstukken waarin de persoon van Marcus aan de orde komt, daarna het ‘Messiasgeheim’ en ten slotte de betekenis van Jezus’ sterven en opstanding. Daarop volgt per hoofdstuk een reeks gespreksvragen, waarna het boekje afsluit met een leesrooster. Het is dus een behapbaar en overzichtelijk geheel, toegankelijk voor een breed publiek. Het boek biedt zeker geen complete uitleg van Marcus.

Messiasgeheim

Het is heel beperkt wat Williams hier doet: hij kiest eigen accenten en bespreekt slechts een paar invalshoeken. Centraal voor hem is de spanningsvolle verhouding tussen het overweldigend nieuwe dat in Jezus naar voren komt aan de ene kant, en de oproep om te zwijgen en het ‘Messiasgeheim’ aan de andere kant. Jezus zegt geregeld dat men geen ruchtbaarheid moet geven aan zijn wonderen. Bovendien zegt hij nauwelijks iets wat erop duidt dat hij zichzelf als de Messias beschouwt. Tal van Bijbelwetenschappers concluderen daaruit dat ‘de historische Jezus’ helemaal geen goddelijke pretenties had. Jezus als de door God gestuurde Messias, dat zou een interpretatie van later tijd zijn.

Daar denkt Williams anders over. Het zwijgen heeft een diepere zin, betoogt hij. ‘Wat Jezus te zeggen heeft, is zo gemakkelijk verkeerd te interpreteren dat er niet over gesproken kan worden.’ Verkeerd interpreteren wil zeggen: de mensen zien hem maar al te graag als een charismatische wonderdoener, en niet meer dan dat. Maar zo wil Jezus niet begrepen worden, concludeert Williams uit Jezus’ oproep om te zwijgen over de wonderen. Hij noteert: ‘wat Jezus zelf weigert te doen is zijn bevoegdheid baseren op ‘tekenen en wonderen’.’

Ontmoeting

Gaat het dan om iets heel anders? Inderdaad, zegt Williams: het gaat om vertrouwen en mededogen, om de relatie van mensen tot hem en omgekeerd. ‘En uit die ontmoeting tussen vertrouwen en mededogen komt het wonder voort’. In Jezus verschijnt God op een manier die mensen niet verwachten en ook niet zo goed kunnen plaatsen. Centraal hierbij zijn nederigheid en het afzien van macht. Dit krijgt echter niet zonder slag of stoot voet aan de grond in mensenlevens. Jezus’ dood is het losgeld om mensen vrij te kopen van hun zieke ideeën over macht en aanzien, vindt Williams.

De kern van het nieuwe, waar we ons volgens Williams steeds weer op moeten oriënteren omdat het ons ontglipt, is dit: ‘De God die alles gaat veranderen, die voor eeuwig de toestand waarin mensen leven zal veranderen, is een God die aan macht-voorbij-is zoals wij die macht graag verstaan. Een God die geloof niet afdwingt of ruzies beslecht, maar die steeds weer een relatie en vertrouwen vereist.’

Hoe dit uit het Marcus-evangelie spreekt, maakt Williams op een bevlogen manier duidelijk.

God ontmoeten in Marcus. Rowan Williams. Berne Media, 14,90 euro