Hans Burger had ook een tobber kunnen zijn

Hanneke Goudappel

Is Jezus iemand van het verleden, iemand van de toekomst of ook van het heden? Tijdens zijn promotieonderzoek trof het Hans Burger dat christenen vaak leven met ‘een stukje Jezus’. Dan dreigt versnippering, zegt hij, terwijl dwars door alle kerkelijke denominaties heen het besef zou moeten leven: de verbondenheid met Christus is de dragende grond onder alles, en dat verbindt ons allemaal. Gesprek over zijn boek Leven in Christus, en over hoe dat zijn eigen leven veranderde.

De wieg van Hans Burger (1974) stond in Dokkum. Zijn vader was predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). In zijn zesde levensjaar verhuisde Hans naar Naarden. Daar groeide hij op. In 2006 kwam hij terug naar Friesland. Samen met zijn vrouw Janneke leidde hij de gereformeerd-vrijgemaakte kerk van Franeker-Sexbierum: Hans vier dagen als predikant, Janneke, ook theoloog, voor een dag in de week als kerkelijk werker.

Tweeënhalf jaar wonen ze nu met hun drie kinderen weer in Kampen, waar ze elkaar 21 jaar geleden leerden kennen. Hans Burger is nu universitair docent Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Er waait een heel andere wind dan toen hij er zelf in 1992 ging studeren. De universiteit is in de laatste decennia opener geworden en veel docenten en studenten kennen een missionaire bevlogenheid.

Dat was in 1992 wel anders, vertelt Burger in de gezellige, kleurrijke woonkamer in Kampen. Het was de tijd net na de Val van de Muur en de Apartheid. De gereformeerde wereld verloor langzaam haar isolement. De sfeer was kritisch. Dat riep bij hem de vraag op: heb je iets aan de gereformeerde traditie of niet? Later hoorde hij dat mensen bang waren dat hij zijn geloof zou verliezen. Zelf ervoer hij het meer als een zoektocht. In die zoektocht werd hij getroffen door de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer (1900-2002) en diens boek Waarheid en methode uit 1960. ,,Gadamer presenteert openheid als een deugd. Ik vroeg mij af of die openheid er was in onze traditie. Of waren we vooral defensief, en wilden we problemen niet onder ogen zien?”

Nieuw houvast

Daarnaast werd Burger geraakt door Luther en door woorden van de apostel Paulus. ,,Het trof me dat het evangelie dat Luther herontdekte, hem een nieuw houvast gaf. Ik las in die tijd onder meer Romeinen 6 en het raakte mij diep: Jezus is opgestaan uit de dood en dat maakt verschil in ons leven hier en nu. We mogen in Christus een nieuwe schepping zijn, zoals Paulus zegt in 2 Korintiërs 5. Dat is een heel ander perspectief dan wat sommige vrijgemaakte predikanten in die tijd preekten: je bent zondig, er is vergeving en je moet dankbaar zijn.”

Zijn gevoel van malaise over de gereformeerde traditie was voor Burger reden om dezelfde vraag als Luther te stellen: waar gaat het evangelie over? Op zoek naar antwoorden werd Burger na zijn studie aio in Kampen. Hij schreef een proefschrift over ‘zijn in Christus’, waarop hij in 2008 promoveerde met een lijvig boekwerk: Being in Christ. ,,Ik ontdekte steeds meer dat je niet van elkaar los kunt maken wie Christus in het verleden voor ons was, wie hij nu voor ons is en wie hij in de toekomst voor ons zal zijn. Wie Christus is, is bepalend voor mijn identiteit. Of ik nu bij de bakker sta, lesgeef of op de preekstoel sta: ik sta daar met Christus. Om het met Paulus te zeggen: ik leef in Christus en Christus leeft in mij.”

Wat maakt dat voor verschil in Hans Burgers leven? Leven in verbondenheid met Christus betekent dat hij het leven positief tegemoet kan treden, vertelt hij. ,,Ik ben geborgen in Christus. Ik sta niet meer op het spel; ik hoef mezelf niet te handhaven. En: er is hoop en toekomst voor deze wereld. Als puber had ik een behoorlijk donkere kijk op het leven en op relaties. Het licht is aangegaan in mijn leven. Ik had ook een verschrikkelijke tobber kunnen worden. Van nature ben ik genadeloos voor mezelf. Ik leer om net zo genadig voor mezelf te zijn als God voor mij is. Dat geeft ruimte voor groei. Het gaat niet meer om de vraag: wat maak ik van mijn leven? Ik mag Christus aantrekken en ben veilig in hem. Tegelijk mag hij zichtbaar worden in wat ik doe – dat ik op hem ga lijken in hoe ik me gedraag.”

Navolging

De promotie van Hans Burger op de figuur van Christus en zijn boek Leven in Christus maken deel uit van een bredere beweging in de gereformeerde wereld om Christus centraal te zetten. Werkt deze aandacht door in de kerken? Volgens Burger is er wel meer aandacht gekomen voor Christus, maar is er kerkbreed nog winst te boeken. ,,Bijvoorbeeld als je ziet dat ‘Christus centraal’ in de praktijk betekent ‘Christus als voorbeeld’. Navolging alléén – als er niets onder ligt – is uiteindelijk heel moralistisch. De dragende laag voor levensvernieuwing is Christus zelf. De vraag: wat zou Jezus doen?, blijft in de lucht hangen als je het niet eerst hebt over de bron.”

Je leeft dan als het ware met een te kleine Jezus, stelt Burger. Tijdens zijn onderzoek viel hem op dat christenen vaak leven met een stukje Jezus. ,,Ieder deel van de christelijke traditie plaatst zijn eigen accenten. Dat kan de navolging van Jezus zijn, maar ook de plaatsvervanging (’Christus droeg de straf voor onze zonde’) of de persoonlijke relatie met Jezus. Die laatste, evangelische benadering legt een druk op de beleving: je moet de positieve ervaring van de relatie met Jezus hebben. Als je die niet hebt, of als het je soms bij de handen afbreekt, waar blijft dan je verbondenheid met Christus? Terwijl ook dat hoort bij het leven met Christus. Zinloosheid en vergankelijkheidservaring vallen niet weg. Je kunt ze met Christus een plek geven in je leven.”

,,Als wij te maken hebben met worstelingen en vragen in ons leven, willen we er vaak eerst zelf uit zijn voor we ermee bij God komen. We worstelen wat af op eigen houtje. Maar leven in Christus betekent nu juist dat je mét Jezus uit het veld geslagen kunt zijn. En dat je teleurstelling, boosheid en verdriet samen met Hem kunt doormaken.”

Versnipperen

Leven in Christus bevat aanbevelingen van Jos Douma (gereformeerd-vrijgemaakt), Wim van Vlastuin (hersteld hervormd), bisschop Gerard de Korte, Wilkin van de Kamp (evangelisch) en Arjan Markus (PKN). ‘In onze tijd, vol onzekerheid op het vlak van identiteit en zingeving, is niets belangrijker dan een boek over het vinden van je identiteit in Jezus Christus’, schrijft Markus.

Burger hoopt dat zijn boek dwars door alle denominaties wordt gelezen. ,,Wat zou het mooi zijn als we van elkaar weten: dit delen wij. Uit welke traditie je ook komt, uiteindelijk gaat het over deze dragende kern: de verbondenheid met Christus.” Hij vindt het van belang dat juist voorgangers en predikanten de hele Christus zien. ,,We moeten niet in de postmoderne versnippering ook Jezus laten versnipperen. Het evangelie is en blijft een groot verhaal. Dat hebben we nodig. Anders raak je als christen stuurloos. Daarom is het belangrijk dat voorgangers in de kerk zicht houden op het grote geheel.”

De Kamper docent heeft zijn boek vooral voor hen geschreven. Hij gaat het zelf gebruiken om zijn studenten mee te geven: Christus is de dragende grond onder álles. ,,Alle andere thema’s in het christelijk leven, zoals gerechtigheid, duurzaamheid, missionair kerkzijn, de gaven van de Geest, worden gedragen door die diepere laag van de verbondenheid met Christus.”

Stevig maar toegankelijk

Burger heeft zijn proefschrift – ruim zeshonderd pagina’s in het Engels – vertaald naar een goed leesbaar boek. Stevige kost, maar zeker ook toegankelijk voor theologisch geïnteresseerden en studiekringen. Daarvoor zijn gespreksvragen in de maak.

Voor zijn proefschrift analyseerde hij destijds twee apostelen en vier theologen: de evangelisten Johannes en Paulus, Herman Bavinck (1854-1921), de puritein John Owen (1616-1683), de Duitse filosoof Ingolf Dalferth en de Britse ethicus Oliver O’Donovan. Ze hebben alle zes zijn denken over ‘zijn in Christus’ op eigen wijze gevormd, maar het meest werd hij geïnspireerd door Oliver O’Donovan. ,,O’Donovan is voor mij een heel belangrijk theoloog en een van de grootste ethici van dit moment. Ik ben onder de indruk van hoe vrijmoedig en tegelijk orthodox hij zijn verhaal doet. Drie van de vijf begrippen die ik in mijn boek uitdiep als het gaat over de plaatsbekleding van Christus – substitutie, representatie en participatie – komen van hem.”

Burger begint het boek met een blik op de traditie: Hoe kijken wij naar Jezus en hoe deden ze dat vroeger? Vervolgens komt het verhaal van Israël aan bod en het verhaal van Jezus zelf. In de hoofdstukken daarna werkt hij de plaatsbekleding van Christus uit. Het boek besluit met de vraag wie wij zelf in Christus zijn en hoe we God in Christus leren kennen. De theologen laat hij in Leven in Christus achterwege, behalve in de hoofdstukken over Paulus en Johannes.

Geheim

Leven in Christus blijft bij alles wat je erover kunt zeggen, een geheim, benadrukt Burger in zijn boek. ,,Niet voor niets spreekt de Bijbel er vooral in beelden over. Denk aan de ranken aan de wijnstok (Johannes 15). Dat ik een rank aan de wijnstok ben, moet in de praktijk vlees en bloed krijgen. Wat dat in de praktijk betekent, kun je alleen maar zelf, al levend ondervinden. Tijdens mijn onderzoek stuitte ik op het beeld van kleding (Galaten 3:27): je mag je met Jezus bekleden zoals je kleding aantrekt. Dat betekent enerzijds dat je een nieuwe identiteit krijgt: je mag er in gaan leven. Tegelijk zijn de kleren nog te groot: je mag erin groeien. Jezus is om je heen en Hij bedekt je.”

Leven in Christus is in deze wereld bovendien nog niet compleet. ,,We leven tussen wal en schip. Ons leven wordt sterk getekend door het reeds, en nog niet van het koninkrijk van God. Vergelijk het met genezing. Ik geloof dat God geneest. Tegelijk blijft alle genezing hier oplappen, op basis van ons onvolmaakte leven. Dit lijf is nog het lijf dat deelt in het lijden van Christus. We gaan allemaal een keer dood, of je nu genezen wordt of niet.”

Zo geldt het ‘reeds en nog niet’ ook voor het leven in Christus. ,,Je kunt vaak genoeg merken dat God in je leven is, maar je kunt er ook overheen kijken, het negeren of wegduwen. Of verslappen.”

Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus. Hans Burger. Uitgeverij Van Wijnen, 27,50 euro

Op vrijdag 24 november is er aan de Theologische Universiteit in Kampen een studiedag over het boek.