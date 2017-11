Geen daden, maar woorden

De Haagse week

Henk van der Laan

En daar was hij weer: Hans Wiegel. Ooit VVD-leider en vicepremier, maar sinds zijn vertrek uit de landelijke politiek in 1982 al 35 jaar de beste politieke stuurman aan de Nederlandse wal.

Deze week was hij door 50Plus uitgenodigd voor een hoorzitting over het afschaffen van de wet-Hillen, de subsidie op een afgeloste hypotheek. Wiegel heeft nog altijd een stevige maar speelse mening over de politiek en is nog altijd populair – dus 50Plus verzekerde zich van aandacht.

Wiegel is niet zozeer populair vanwege het beleid dat hij ooit voerde, maar vanwege zijn uitstraling en het feit dat niemand zo goed door had hoe belangrijk beeldvorming is. Daar had Wiegel geen spindoctor voor nodig, dat kon hij heel goed zelf. Een sprekende anekdote is dat hij als minister van Binnenlandse Zaken ’s avonds de lichten in het Torentje (toen nog de werkkamer van de minister van Binnenlandse Zaken ) eens aan liet staan en tegen zijn chauffeur zei bij wegrijden: ,,Jan, kijk eens naar het Torentje, de minister werkt.”

Ander voorbeeld. Wiegel zette de PvdA onder leiding van Joop den Uyl altijd neer als potverteerders. Maar het was zijn kabinet – het kabinet Van Agt-Wiegel (1977-1981) dat de overheidstekorten pas echt gierend uit de klauwen liet lopen. Toen CDA-minister Andriessen in 1980 zei op te stappen als er niet meer werd gesneden om de begroting op orde te brengen, kreeg hij geen steun van vicepremier Wiegel en zijn VVD-ministers. Die wilden helemaal niet bezuinigen. Dus ging Andriessen alleen weg. Het was pas Ruud Lubbers die vanaf 1982 de scherven van de crisis van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig opruimde.

Discrepantie

Met een dergelijke discrepantie tussen politieke woorden en daden komen politici nog steeds weg. Een mooi verhaal spreekt nog altijd meer aan dan daadwerkelijke overwinningen in beleid in de Tweede Kamer. Kijk naar Thierry Baudet. Dat de kersverse politicus nog weinig deuken in de Haagse boter slaat, kun je nog gooien op zijn onervarenheid – de Haagse procedures effectief naar je hand zetten, kost nu eenmaal tijd – maar dan je moet het wel probéren.

Maar waar was Baudet met zijn grote woorden over een Nederlandse vertrek uit de EU toen de begroting van Buitenlandse Zaken werd besproken? En waar was referendumliefhebber Baudet toen de begroting van Binnenlandse Zaken voorlag? Hij deed niet eens mee aan de debatten.

Straks speelt hij wel weer de show op lezingen, tv-shows en sociale media over een nexit of een referendum. Maar de minister uit de tent lokken met een goede vraag op basis van dossierkennis tijdens een Tweede Kamerdebat, ho maar. Baudet maakt grote sier met een paar sweeping statements die het als internetfilmpjes heel goed doen bij zijn aanhangers maar in het debat speelt hij geen rol van betekenis.

Toch is de VVD bang voor hem. Niet omdat hij het kabinet in gevaar zal brengen maar omdat hij met zijn acties zo populair wordt dat hij zetels van de liberalen afpakt. Want in zetels is Baudet geïnteresseerd, niet in het bijsturen van beleid.