De overheid als vreemd hemellichaam

Contrapunt

Sytze Faber

Staat de westerse democratie op omvallen? Door – zoals dat vroeger heette – verval van krachten?

Vijfennegentig jaar geleden marcheerde Mussolini met zijn zwarthemden naar Rome om een fascistische dictatuur op poten te zetten. Dit lustrum is gevierd! Op 4 november marcheerden tweeduizend zelfverzekerde militante neo-fascisten door Rome. Slogans: ‘Alles voor het vaderland’, ‘Stop de immigratie’, ‘Gooi alle indringers het land uit’. Italië moet, zo riepen de leiders, heroverd worden op de dievenbende die nu aan de macht is.

In de Verenigde Staten vonden tussen 2001 en 2016 85 terroristische aanslagen met dodelijke afloop plaats. Daarvan werden 23 door jihadisten en 62 door extreemrechtse Amerikanen gepleegd. Een veroordeling van die 62 komt president Trump maar moeilijk over de lippen.

In 1941 verbrandden Polen in Jedwabne hun Joodse stadsgenoten levend. Vorige week zaterdag marcheerden 60.000 Poolse ‘patriotten’ door Warschau. Leuzen: ‘Voor Jedwabne bieden wij geen excuses aan’, ‘Europa zal wit zijn of onbewoond’. Motto van de demonstratie: ‘Wij willen God’.

Extreemrechts

Zondag was er een anti-islam-actie van extreemrechts in Enschede. De bouwgrond voor een moskee werd ‘ingewijd’ met varkensbloed. Ook hier een bewuste link met het christendom: groot kruis, klokgelui.

Extreemrechts heeft religieuze trekken. De liefde voor de natie en het ‘echte’ volk (gemeenschap van ware gelovigen), messiaans aandoende adoratie voor leiders, afkeer van de gevestigde (‘heidense’) orde en elites. Bij ons weet Thierry Baudet – die in de Tweede Kamer Wilders naar de rechtse kroon steekt – niet of God bestaat, maar we moeten volgens hem wel doen alsof. Voor de orde en het overzicht. Nationalisme met een religieuze saus om het secularisatiegat te dichten. Polen heeft geen saus nodig, daar gaan extreem nationalisme en conservatief katholicisme nog hand in hand. Zou ik de paus óók wel eens over willen horen.

Dubbeltjes

Extreemrechts paart virulent nationalisme aan socialisme, aan betrokkenheid bij dubbeltjes die geen kwartjes worden. Het kreeg de wind in de zeilen door het fanatieke geloof in de zegeningen van markt, het in het wilde weg privatiseren van basale overheidstaken en de afbraak van de verzorgingsstaat. Was getekend: Wim Kok, Jan Peter Balkenende, Mark Rutte. Kansrijken redden zich wel met digitalisering en globalisering, de dubbeltjes werd houvast afgepakt. Partijbelangen van partijen met nog nauwelijks wortels in de samenleving en verblekende idealen – Rutte vindt visie een vies woord – leidden bij de overheid tot incompetentie en harteloosheid. Een handjevol voorbeelden van de laatste dagen.

Onbesuisdheid van een minister, onvoldoende kennis van zaken en politieke oogkleppen maakten van de vorming van de Nationale Politie een treurmars.

Bij het mestbeleid zetten de belangen van de varkenshouderij decennialang de toon. Milieu en omwonenden konden barsten. In Noord-Limburg en Oost-Brabant, zo toonde niet de politiek maar onderzoeksjournalistiek van NRC Handelsblad aan, staat het zelfs stijf van de fraude.

Europese Commissie en de Europese Centrale Bank maakten, zo rapporteerde de Europese Rekenkamer, een zootje van de reddingsoperatie van Griekenland. Er ging minstens 45 miljard euro door de schoorsteen. De politiek keek toe.

Belastingparadijs

Bij de gaswinning in Groningen prevaleerde politieke hebzucht boven het welzijn van de inwoners. Niet dankzij de politiek, maar door een rechterlijke uitspraak komt daar nu hopelijk een eind aan.

Nederland is voor superrijken een belastingparadijs, buitenlandse aandeelhouders krijgen door afschaffing van de dividendbelasting een douceurtje van 1,4 miljard, zieke flexwerkers en levenslang gehandicapten gaan er daarentegen minstens 5 procent in netto inkomen op achteruit.

Voor velen is de overheid anno 2017 een vreemd hemellichaam geworden. De sociale ethiek moet terug in de politiek. Anders is er met het verval van krachten geen houden aan.

Reageren? fabersyma@gmail.com