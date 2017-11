Van gezinsegoïsme naar een open huis

Hildebrand Bijleveld

Gezinsegoïsme; het woord komt niet van een D66-politicus die vindt dat we hoogst individueel door het leven moeten. Het komt van Janneke Burger, hoofdredacteur van het prachtige opvoedingsblad Jente, over geloof, gezin en genieten. In de eerste plaats telt ook zij de zegeningen van het gezin. Je bent in een gebroken samenleving heel gezegend met een fijn en hecht gezin. Daar mag ook niemand iets aan af doen.

Maar Burger signaleert ook dat gezinnen het heel druk hebben met zichzelf. Het hoge welvaartsniveau van nu is bereikt doordat man en vrouw beiden zijn gaan werken. Wat overblijft gaat volledig uit naar de ontplooiing van hun kinderen; ze kunnen zich vijf dagen in de week sport, muziek en uitgaan permitteren. En pa en moe rijden vaak als volleerd taxibedrijf overal naar toe. De kinderen hoeven niks te missen. Het gezinsleven wordt zo een circusact van pure logistiek met alle ballen in de lucht. Vergeet daarbij de eigen sport en wellness van de dertigers en veertigers niet. Dat kost bovendien ook heel veel tijd en geld.

Er blijft daarnaast geen energie meer over om open te staan voor een ander buiten de eigen levenskring. We zijn als gezin ‘op ons zelf’. Daar dreigt gezinsegoïsme. Een gezin of huishouden zou ook een andere houding kunnen aannemen. Niet alleen een warm huis voor de speelvriendjes die je eigen kinderen meenemen, maar ook voor de kindjes die je kinderen juist niet meenemen. Niet de vrienden en kennissen – ook vaak met kinderen – die makkelijk binnenlopen, maar vooral diegenen die niet zomaar een boodschap hebben, de alleengaanden in je straat, je kerk of de sportclub. Onze huizen zijn groot zat, maar de ruimte voor anderen is er niet altijd.

Prioriteiten

Als die ruimte er nu niet is, omdat beide ouders daarvoor te veel moeten werken of met de kinderen bezig zijn, is het tijd voor herbezinning op de prioriteiten. Een mens leeft niet voor zichzelf, ook niet alleen voor zijn eigen gezin. De Bijbel toont hoe de deur van een huisgezin altijd openstaat voor onverwachte, onbekende en ook ongenode gasten, als een vanzelfsprekendheid. Niet omdat die anderen zielig zouden zijn, maar omdat ze iets te delen hebben. Vaak zaken die buiten je blikveld liggen.

Zet de deur niet alleen passief open, maar ook actief door uit te nodigen en mensen op te zoeken. Dat vergt tijd, minder nadruk op werk en welvaart, maar geeft ook meer vrijheid en ontspanning. Een open huis is een enorme verrijking voor je gezinsleven.