Maatschappelijke cohesie en de vlag

Contrapunt

Sytze Faber

Een heilig geloof in de zegeningen van de markt en erop los privatiseren versplinterden de samenleving. De overheid werd de afgelopen twintig jaar een eliteoverheid. Een overheid primair voor burgers die het gemaakt hebben of die denken het te zullen maken. Laagopgeleiden en kansarmen belandden in de marge. Er ontstond een voedingsbodem voor onvrede en anti-democratisme. Het is de vraag – ik vroeg me dat 26 augustus ook al af – of de huidige coalitie het tij kan keren. De start van het nieuwe kabinet duidt op weinig voeling met mensen in de straat en op de werkvloer. Twee voorbeelden en een mogelijk misbruikdelict.

Het basisonderwijs krijgt de touwtjes allang niet meer aan elkaar. Het rekende voor dat er 1,4 miljard euro bij moet. Het kabinet-Rutte III maakte er 720 miljoen van. In ieder geval een begin, reageerden de onderwijsmensen zuinig maar niet onwelwillend. Ze hadden zich echter nog te rijk gerekend. Bij minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bleek in de kast nog een lijk van 60 miljoen te liggen. Moest nog van die 720 miljoen worden afgetrokken. Begrijpelijk dat ze toen een rood waas voor de ogen kregen.

Voorbeeld twee. Afschaffing van de dividendbelasting. In de verkiezingsprogramma’s en in de campagne werd er niet over gerept. Opeens stond het in het regeerakkoord. Een douceurtje van (toevallig ook) 1,4 miljard voor buitenlandse aandeelhouders. Tijdens het debat over de regeringsverklaring konden de premier en de fractievoorzitters van de coalitie geen enkel steekhoudend argument noemen. Het was een gok, zei VVD’er Dijkhof eerlijk. Afgelopen week – de grond werd heet onder de voeten van kabinet en coalitie – werd plotseling de brexit als argument uit de hoge hoed getoverd. Het heeft er echter alle schijn van dat de formerende politici door de pomp zijn gegaan voor een vakkundige lobby van onder meer Shell en Unilever, voormalig werkgever van Rutte. Hoe dan ook, ze hebben vanuit hun Binnenhofse toren de maatschappelijke impact van het douceurtje schromelijk onderschat.

Verzachtingen

Van hun topprioriteit, versterking van de cohesie in de samenleving, dreigt weinig terecht te komen. Dat vereist een verzachting van tegenstellingen. Mogelijkheden te over.

Verbeter de pensioenen van laagopgeleiden en van werknemers met zwaar werk. Zet een rem op de toenemende ongelijkheid. Bijstandsgerechtigden verliezen hun uitkering als ze een gaan samenwonen met iemand met een baan. Hoogopgeleiden trouwen steeds vaker met (ook werkende) hoogopgeleiden zodat de gebraden duiven hen levenslang in de mond vliegen. Voorkom dat jonge gezinnen wegens een tekort aan geschikte woningen de steden worden uitgejaagd. Zet het burgerschapsonderwijs eindelijk eens goed op poten. Beperk de bureaucratie en het vernederen van kansarmen door het invoeren van een basisinkomen.

Niks van dit alles, wel rarigheden. Zoals het willen verbeteren van de maatschappelijke cohesie door het plaatsen van een vlag in de Tweede Kamer. Initiatiefnemers: het duo Kees van der Staaij (SGP) en Geert Wilders (PVV). Uitgerekend het tweetal dat wegens theocratische wortels en vreemdelingenhaat nou net niet geassocieerd kan worden met cohesie en verbinding. Toch renden de andere fractievoorzitters, met uitzondering van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, als lemmingen achter het duo aan. Vroegen zich niet eens af of afstemming met de Eerste Kamer niet het minste zou moeten zijn. Druistig omdat ze als de dood zijn als soft op nationalisme te worden beschouwd. Anno 2017 dé hoofdzonde in het geseculariseerde Nederland. De vlag zal, vermoed ik, het liefst achter de katheder worden geplaatst. De sprekende Kamerleden, of ze nu oppositie voeren om de oppositie of als slavenzielen van de coalitie recht praten wat krom is, zullen dan altijd met vlag in het schootsveld van de camera’s staan. Lijken dan wel wat op staatslieden in de dop. Heeft niets van doen met cohesiebevordering, eerder met vlagmisbruik.

Reageren? fabersyma@gmail.com