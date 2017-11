Landelijke Diaconale Dag: bemoediging, inspiratie en voeding voor ‘smaakmakers’

Dick Vos

Als zoutend zout werden ze aangesproken, al de vrijwilligers die zaterdag naar de Jaarbeurs in Utrecht kwamen voor de Landelijke Diaconale Dag. Goede ideeën werden gedeeld en het beste idee kreeg de titel ‘smaakmaker van het jaar’.

,,U bent de smaakmakers als het gaat om diaconaat, als het gaat om geloof, hoop en liefde.” Zo opende dagvoorzitter Kees Posthumus de 122e Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie in de Jaarbeurs in Utrecht. ,,U bent het zout, soms misschien ook het bitter en het zuur, dat uiteindelijk tot zoet zal leiden.”

,,Jezus zegt niet: doe je best, probeer het zout van de aarde te zijn en probeer het licht in de wereld te zijn. Nee, hij zegt: jullie zíjn het.” Zo stelde PKN-scriba René de Reuver het in zijn meditatie. Wat dat betekent, legde hij uit aan de hand van de Bergrede (Matteüs 5: 1-16) die voorgelezen was. ,,Je bent smaakmaker wanneer je je niet verkijkt op mensen vanwege status en rijkdom, glamour en glitter. Wanneer je ze kunt zien als mensen die door God gezien zijn en die net als jij beelddrager zijn van God. Wanneer je ze in al hun kwetsbaarheid kunt zien met andere ogen, met de ogen van Jezus.”

Najaarscampagne

Voor de liturgische opening aan het begin mocht een kaars aangestoken – ‘U bent de bron van het licht, in uw licht mogen wij leven’ – na de opening moest de kaars veiligheidshalve direct weer uit. ,,Anders hadden we voor de hele dag brandweer moeten inhuren, en dat geld willen we liever anders besteden”, legde Posthumus uit.

Voordat de circa duizend aanwezigen aan twee van bijna twintig workshops konden deelnemen, werden ze bijgepraat over de najaarscampagne van Kerk in Actie ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’. De actie is nog niet afgelopen, maar gemeld kon worden dat er inmiddels ruim zes ton bijeengebracht was. En dat in een tamelijk drukke tijd, want ernaast was ook actie gevoerd voor de overstromingen in Bangladesh en voor de Rohingya’s in Myanmar, acties die elk ook bijna zes ton hadden opgebracht.

Samen eten

Daarnaast werd de ‘Smaakmaker van het jaar’ gekozen door het publiek, het meest bijzondere diaconale initiatief. Uit vijftig nominaties was een lijst van zeven gemaakt waarop via een website gestemd was. Drie daarvan had een vakjury uitgekozen en daaruit konden de aanwezigen kiezen.

Winnaar werd de Eetgroep Hap-Snap. Maandelijks organiseert de Protestantse Gemeente Montfoort samen met Vluchtelingenwerk en het Vredesplatform een maaltijd waarmee vluchtelingen geholpen worden aan een sociaal netwerk. Het leidt op bijzondere manieren tot verbinding. Er wordt banden-plakles gegeven op het kerkplein, gevoetbald en geknutseld met kinderen en jongeren. Bijkomend effect is dat kerkleden weer betrokken raken bij de kerk.

Op de tweede plaats eindigde het project ‘Dorpssoep’ van de Protestantse Gemeente Leersum, een initiatief van ds. Pieter Goedendorp die in het verleden predikant was in Hurdegaryp. Drie à vier keer per jaar wordt een dorpssoep georganiseerd, een ontmoetingsmoment tussen inwoners, ondernemers en organisaties in Leersum. Het initiatief loopt inmiddels een paar jaar en ‘soepen’ is een werkwoord geworden in Leersum. Tijdens het soepen leer je elkaar kennen.

De meeste online stemmen, en daarmee de publieksprijs, kreeg het Buddy-project van het Diaconaal Platform Hardenberg. Leden van verschillende kerken worden daarin gekoppeld aan bewoners van het asielzoekerscentrum. Om er voor hen te zijn, met ze te praten en waar nodig te begeleiden.

Kinderpardon

Tijdens het tellen van de stemkaarten, werd ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind geïnterviewd. Wat vond hij het pijnlijkste punt van het regeringsakkoord? ,,Het kinderpardon”, antwoordde hij direct. ,,Heel lastig om uit te leggen – ook aan kinderen die ik persoonlijk ken – dat die regeling niet verruimd is. Maar aan de andere kant is de regeling wel in stand gebleven, terwijl sommige partijen die wilden afschaffen. Andere dingen zijn beter gelukt, zoals de bed-bad- broodregeling waar we jaren voor gestreden hebben, en waarin gemeenten nu hun verantwoordelijkheid gaan nemen.”

En wat moeten diakenen doen om de politiek scherp te houden? Zorgen en signalen over waar het misgaat in de eerste plaats doorgeven aan lokale politici, gaf Voordewind aan. ,,Maar ook de landelijke politiek hoort graag waar structurele problemen zijn. Mijn e-mailadres is j.voordewind@tweedekamer.nl.”

Langs de kraampjes op de inspiratiemarkt van Kerk in Actie lopen Evelien de Groot en Annelieke Leijstra van de diaconie van Tzum. ,,Geweldig om hier te zijn”, vindt De Groot. ,,Je krijgt weleens het gevoel dat bijna niemand zich druk maakt om diaconale onderwerpen, hier merk je dat er overal elders toch ook mensen mee bezig zijn.” De Groot en Leijstra hebben een workshop gevolgd waarin de vraag centraal stond hoe diaconaat en pastoraat elkaar kunnen versterken. ,,Op het dorp is het weleens lastig om erachter te komen waar men het moeilijk heeft en waar diaconale hulp echt op z’n plaats zou zijn”, vertelt Leijstra. ,,Naar buiten toe houdt iedereen zich goed.” Het blijkt dat degenen die zich met pastoraat bezighouden vaak best het een en ander weten, maar er is vaak weinig uitwisseling tussen pastoraat en diaconaat. De dames hebben een idee gekregen dat ze meenemen naar Tzum. ,,Het lijkt ons goed om samen eens in gesprek te gaan, wat tegen Kerst dan tot een ‘engelenproject’ zou kunnen leiden. Vanuit de kerk zouden ‘engelen’ aangewezen kunnen worden die in de adventstijd anoniem giften rond zouden kunnen brengen.”

Diaconaat

Jan Jaspers uit Alphen aan den Rijn was naar de Jaarbeurs gekomen omdat hij zich als nieuwbenoemde voorzitter van de ZWO-commissie in zijn PKN-gemeente nader wilde oriënteren op diaconaat. Hij deed een workshop vluchtelingenwerk. Hij had veel nieuwe inzichten gekregen, maar ging eigenlijk ook met meer open vragen naar huis dan hij gekomen was – zij het op een ander niveau. Mag je een vluchteling nu wel of niet vragen waarom hij gevlucht is? ,,De een zegt dat je mensen daarmee niet in verlegenheid mag brengen, de ander vindt juist dat je er wel naar moet vragen om iemand de gelegenheid te geven iets van zichzelf te laten zien.”

Genova Bikker uit Heerenveen-Zuid geniet van de soep die ze met z’n twaalven gemaakt hebben. Het was in een workshop van Eely-Janna Tuyl, die wilde laten ervaren hoe eenvoudig je met een grotere groep samen kunt koken en hoe je daardoor op een ongedwongen manier in gesprek raakt en elkaar kan leren kennen. ,,Inderdaad erg leuk om samen dingen te maken”, beaamt Bikker. Ze vertelt dat er bij haar in de kerk ook maaltijden gehouden worden, maar dan vooral voor bewoners van het dorp Oudeschoot. Heel laagdrempelig wordt hen daarmee de mogelijkheid gegeven kennis te maken met de kerk. Samen koken gebeurt echter zelden. ,,Bijna alles bereiden we thuis voor, want de keuken in de kerk is te klein om er met een groep aan het werk te gaan.”

De Reuver staat te genieten tijdens de lunch. ,,Zoveel mensen die hun zaterdag vrijmaken om hier inspiratie op te doen en om zich te laten voeden en bemoedigen. En allemaal van die doeners die erop gericht zijn de wereld een beetje beter te maken.”

Feije Duim, van Kerk in Actie Buitenland, vindt het logisch dat iedereen vooral gericht is op z’n directe omgeving. ,,Maar realiseer je eens dat dat bijvoorbeeld in Syrië net zo is. Ook daar doen diakenen van alles voor hun eigen omgeving. We mogen ons realiseren dat we ook wat dat betreft lid zijn van een wereldkerk en dat we van elkaar kunnen leren. Samenwerking met het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Elders is dat soms heel vanzelfsprekend. Hoe komt het dat we dat hier eigenlijk amper doen?”