Genocide in Jemen, ach ja…

Tamarah Benima

Er wordt een volkerenmoord gepleegd. Op dit moment. Al 2,5 jaar is daar naartoe gewerkt. In Jemen wonen zo’n 27 miljoen mensen. Zeven miljoen lopen gevaar de hongerdood te sterven, bijna een kwart van de bevolking. Vertaal dat naar Nederlandse verhoudingen: ruim vier miljoen mensen. Vergelijk: tijdens de Hongerwinter stierven er tussen de 22.000 en 16.000 mensen (de schattingen lopen uiteen), op een bevolking van negen miljoen, oftewel 2,5 procent.

In Jemen dreigen dus verhoudingsgewijs tien keer zo veel mensen te sterven door acties als die van de Duitse bezetter. En wie zijn de moderne nazi’s? De Saudi’s. Ze hebben maandag alle toegangswegen, over land, zee en in de lucht afgesloten. Er mag geen rijstkorrel meer in. De Houthi-rebellen (door Iran gesteund) moeten worden uitgeroeid. En de bevolking in gebieden die door de Houthi’s worden beheerst ook. Over het vrijwel totale gebrek aan politieke en journalistieke aandacht voor deze genocide verbaas ik me niet meer. De roddel en achterklap in het publieke domein lijkt op het zout in de Dode Zee: alles blijft er op drijven. Voor een moordpartij als in Jemen is slechts aandacht als het mee kan drijven op het media-zout van de voyeuristische heksenjacht op plegers van seksueel geweld.

Is seksueel geweld erg? Ja. Maar staat het stuitende gedrag van oversekste powermannen in verhouding tot het dodelijke geweld in Jemen? Nee, nee, en nog eens nee. Maar dat maakt ons Nederlanders niks uit. Waarom ook?! We voeren voor 1,5 miljard euro uit naar dat moorddadige land, en we importeren voor ruim 600 miljoen. Als je wilt, wordt je er onbekommerd bij geholpen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Is er tijdens het debat over de regeringsverklaring iets over de genocide in Jemen gezegd? Welnee. Waarom ook? Het kan ze geen bal schelen. De vorige handelsmissie werd door premier Rutte verkocht als mogelijkheid om met de Saudi’s te spreken over de strijd tegen IS. Maar bedenk, het aantal doden dat IS heeft gemaakt valt in het niet bij de miljoenen wier leven door de Saudi’s wordt bedreigd.