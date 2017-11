Afschaffen dividendbelasting zwak verdedigd

De Haagse week

Henk van der Laan

Het plan om de dividendbelasting te schrappen begint uit te draaien op een enorme pr-ramp voor het nieuwe kabinet. Want hierdoor loopt de schatkast jaarlijks ongeveer 1,4 miljard euro mis. Dat is voorwaar geen kattenpis. Grote vraag die de oppositie daarom vorige week aan kabinet en coalitiepartijen stelde: wat levert het dan op? Het was vragen naar de bekende weg, want het Centraal Planbureau had geen positieve effecten kunnen vaststellen.

Premier Rutte zei het vestigingsklimaat voor bedrijven te willen verbeteren zodat de werkgelegenheid groeit. Heel terecht vroegen GroenLinks en PvdA zich toen af, of het met dat motief niet beter was om de loonbelasting voor het mkb te verlagen. Die maatregel zou immers aantoonbaar leiden tot banengroei.

Verdedigen

Het was tenenkrommend om te zien hoe premier Rutte en VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in het debat van vorige week niet in staat waren om de maatregel fatsoenlijk te verdedigen. Want ondanks de massale kritiek zijn er toch redenen om het wel te doen. Ten eerste leidt de maatregel tot een administratieve rompslomp die op zichzelf ook weer geld kost. Tweede is dat er ook belastingen voor het bedrijfsleven verhoogd worden, en het schrappen van de dividendbelasting is hiervoor de compensatie. Derde is dat het Verenigd Koninkrijk geen dividendbelasting heft. En twee belangrijke en grote Nederlandse multinationals – Shell en Unilever – zijn half Brits. Wat nu als de beleggers van deze bedrijven de dividendbelasting beu zijn en de directies dwingen om het hoofdkantoor volledig uit Nederland weg te halen? Dan zijn die beleggers van hun dividendbelasting af – en Nederland is enkele honderden banen armer.

De vraag is natuurlijk of deze afwegingen de maatregel waard zijn. Shell vindt in elk geval van wel. Het bedrijf is al heel lang bezig met een lobby tegen de dividend-belasting, gesteund door werk-geversclub VNO/NCW.

Die lobby leidde er niet toe dat er ook maar één partij de afschaffing van de dividendbelasting in het verkiezingsprogramma schreef. Dus de maatregel kwam geheel onverwachts voor iedereen.

Zwakke plek

Dit geval bewijst maar weer dat de formatie een zwakke plek is in de Nederlandse democratie. Een ongelofelijk belangrijke periode in de Nederlandse politieke besluit-vorming en de kiezer heeft er totaal geen invloed op.

Overigens is het flauw om te spreken van ‘zwichten voor het grootkapitaal’. Shell is niet de enige die flink lobbyde in de formatie. Van provincies tot natuurorganisaties en van patiëntenverenigingen tot vakbonden: ze stuurden allemaal een bedelbrief naar de informateur. Het afschaffen van de dividendbelasting is heus niet de enige passage in het regeerakkoord die in geen enkel verkiezingsprogramma stond.

Of de maatregel stand houdt is trouwens wel de eerste testcase voor dit kabinet. Vrijwel de gehele oppositie schreeuwt moord en brand. Het is goed om te kijken hoe de coalitie van 76 zetels de gelederen volgende week, wanneer de Tweede Kamer er over debatteert, gesloten weet te houden. En hoe de oppositie gaat proberen hier een bres in te slaan.