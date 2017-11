Zorgen om de zorguitgaven

Henk van der Laan

Het debat over de wijkverpleging liet weer eens zien dat de zorgbegroting een hoofdpijndossier is. Want wij burgers willen de maximale zorg die altijd voor ons klaar staat, maar we willen er niets voor betalen. Natuurlijk is dit onzin, want de zorg wordt betaald uit belastinggeld – ‘gratis’ zorg bestaat dus niet.

Er is de afgelopen jaren bezuinigd op de zorg, maar dat betekent niet dat er in totaal minder geld naar de zorg is gegaan. De sterk stijgende uitgaven die voorspeld waren, zijn door het vorige kabinet getemperd. Maar in 2018 liggen de totale zorguitgaven op 73 miljard euro, een groei van 5,4 procent.

Minder meer

Als er dus bezuinigd wordt op de zorg, krijgt de zorg niet minder geld, maar wordt geprobeerd te voorkomen dat er nog meer geld naartoe gaat dan was gepland. Dat heet in goed Haags jargon ‘minder meer’.

Die hoge kosten hebben meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld de vergrijzing, meer technologie of salariskosten. En dan is er nog politiek debat over in hoeverre de zorgverzekeraars onnodig veel geld opsouperen.

Edith Schippers wilde als minister van Volksgezondheid die stijgende zorgkosten beteugelen. Zij sloot met de zorgsector akkoorden over waar de kosten het best beteugeld konden worden. Dit nieuwe kabinet wil weer een dergelijk zorgakkoord sluiten, met als opbrengst in totaal 1,9 miljard euro. Volgens de doorrekening van het Centraal Planbureau zou de wijkverpleging in dit akkoord 100 miljoen euro moeten opbrengen. PvdA-leider Lodewijk Asscher dook er meteen op. Die bezuiniging kan echt niet, vond hij.

Nieuwe kwaliteitsnormen

Hier is een kleine adder onder het gras. Na de succesvolle campagne van voetbaljournalist Hugo Borst voor meer geld en aandacht voor verzorgingshuizen, stemde de voltallige Tweede Kamer vorig jaar in met het idee van toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn om het budget hiervoor af te laten hangen van het Zorginstituut. De Kamer had echter niet door dat de budgetverhoging door nieuwe kwaliteitsnormen dan 2,1 miljard euro zou worden.

Niemand wil meer geld voor ouderenzorg tegenhouden, maar die 2,1 miljard is wel heel veel geld. Helemaal omdat verreweg de meeste ouderen helemaal niet meer in verzorgingshuizen wonen. Het was juist kabinetsbeleid om ouderen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. En zo kwam de wijkverpleging in de publiciteit. Die krijgt er als resultaat daarvan 200 miljoen euro extra bij in de begroting van 2018. Dus in zekere zin zou een geplande korting op het budget nog altijd meer geld opleveren dan dat de wijkverpleging over dit jaar kreeg.

Maar goed: niemand in Den Haag wil uitgemaakt worden voor bezuiniger op ouderenzorg en dus steunde de hele oppositie Asscher. En vervolgens het kabinet ook, met de toverwoorden van Rutte dat de bezuiniging niet ten koste zou gaan van de wijkverplegers. Maar korten op bureaucratie in de wijkverpleging, daar durft in Den Haag dan weer niemand tegen te zijn.

Zo had Asscher zijn overwinning binnen en Rutte zijn gezicht gered. En nog belangrijker: Rutte liet Asscher zien dat de deur van de Trêveszaal inderdaad op een kier stond. Want dit kabinet kan de steun van de PvdA de komende jaren goed gebruiken. En bovendien: wat is 100 miljoen op een totaal van 73 miljard?