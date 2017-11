Synode PKN: gesprek over ‘huisgemeente’

Lodewijk Born

De landelijke synode van de Protestantse Kerk in Nederland gaat volgende week spreken over het fenomeen van de huisgemeente. Het is een verkennende brainstorm óf en hoe er wellicht officieel – dus vastgelegd in de kerkorde – ruimte kan worden gegeven aan zoiets als ‘huisgemeenten’ in de PKN.

Er wordt in de Notitie ‘huisgemeente’ verwezen naar hoe het feitelijk allemaal begon in het Nieuwe Testament met huisgemeenten, kleine groepen van gelovigen. Het stuk is geschreven door dr. Sake Stoppels, bekend als VU-docent en schrijver van gemeenteopbouw- boeken.

Het zoeken naar nieuwe vormen van (missionaire) geloofsgemeenschap vraagt volgens de opsteller om een brede blik. ‘Wat zijn in onze tijd goede voertuigen voor communicatie van het Evangelie van Jezus Christus?’ De contouren moeten wel helder zijn, meent Stoppels als het over ‘huisgemeente’ gaat. ‘Het woord lijkt op het eerste gehoor te verwijzen naar gemeenschappen die bijeenkomen in huiskamers, maar dat is een te beperkte opvatting.’ Conceptuele helderheid is dus geboden, zeker als er besluiten over de plek van de huisgemeenten in het geheel van het kerkverband moeten worden genomen, zo wordt gesteld. ‘Mogelijk moet er een nieuwe naam voor deze kleinschalige gemeenschappen komen.’

Definitie

In kerkordewijzigingen die de landelijke kerk recent voorgesteld heeft, is het onderwerp ‘Huisgemeente’ een van de thema’s. In september werd het onderwerp nog aangehouden – en kwam dus niet op de synodeagenda. Nu wil men de contouren verder verkennen.

Als het gaat om de nu geformuleerde definitie van een huisgemeente is dat ‘een kleinschalige gemeenschap die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen, daar waar geen gemeente (meer) is’. De huisgemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering en staat onder verantwoordelijkheid van een naburige gemeente of van de classicale vergadering. Een huisgemeente moet geleid worden door een commissie, die werkt onder verantwoordelijkheid van, en verantwoording moet afleggen aan, de kerkenraad of de classicale vergadering.

Eerst was de gedachte nog dat die huisgemeenten alleen op ‘open plekken’ zouden mogen komen, waar geen gemeente (meer) is. Maar dat idee wordt nu losgelaten. Mogelijk ligt het grootste potentieel voor het komen tot huisgemeenten juist niet in de ‘open plekken’. Als er huisgemeenten ontstaan is dat vaak vanuit een missionair verlangen.

De verkenning moet in maart of april volgend jaar leiden tot een uitgewerkt besluitvoorstel.