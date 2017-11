Stichting begint met nieuwe Friese Bijbelvertaling

Een nieuwe, uit de grondtekst vertaalde Bijbel moet er komen die toegankelijk is en geschreven in ‘linich Frysk’ – soepel. Die doelstelling stelt de deze zomer opgerichte ‘Stifting Fryske Bibel foar de ienentweintichste ieu’ zich. Stapje voor stapje gaat eraan gewerkt worden, en het begin is er: een vertaling van het evangelie van Matteüs dat tijdens het openingsweekend van LF2018 gepresenteerd zal worden. Lokkich binne jimme! wordt de titel van dit evangelie. Commissaris van de Koning Arno Brok neemt het voorwoord voor zijn rekening.

Als vervolg hierop wil de stichting eerst de andere evangeliën vertalen, daarna de rest van het Nieuwe Testament en de psalmen uit het Oude Testament. Hoe snel dat zal kunnen hangt vooral af van het tempo waarin fondsen geworven kunnen worden – voor al het vertaalwerk zal snel een miljoen euro nodig zijn.

Er is belangstelling voor een nieuwe Friese Bijbelvertaling, daarvan is de stichting overtuigd. Dat bleek uit het enthousiasme over over It pasjeverhaal neffens Mattéus, een uitgave die op Witte Donderdag uitgedeeld werd tijdens The Passion in Leeuwarden. De andere aanleiding is dat de Nije Fryske Bibeloersetting, verschenen in 1978, helemaal niet meer zo nieuw is. Klaas Visbeek, emeritus predikant en voorzitter van de nieuwe stichting, geeft aan dat deze vertaling – hoe mooi ook – voor jongeren soms is als een kruiswoordpuzzel. Er staan te veel woorden in die tegenwoordig niet meer worden gebruikt.

Met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) leken deze ideeën niet, of in ieder geval niet snel genoeg, van de grond te kunnen komen, en dus besloten Visbeek en dr. Liuwe Westra, predikant en classicus, om zelf in actie te komen. Een project ,,door Friezen, voor Friezen”, vat Visbeek het samen. Als uitgever was Royal Jongbloed in Heerenveen dan ook snel gevonden.

Dat er in de toekomst samengewerkt kan worden met het NBG of met de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE), waarvan hij zelf tot voor een half jaar voorzitter was, sluit Visbeek niet uit. ,,Maar het moet dan wel gaan zoals wij voor ogen hebben.”