Open Doors-dag: ‘Onze psalmen klinken harder dan de angst voor raketten’

Dick van den Bos

In de Jaarbeurs in Utrecht stonden zaterdag diverse hoge tribunes om de meer dan negenduizend mensen een plaats te bieden. De jaarlijkse Open Doors-dag was zeer druk bezocht. De dag stond als altijd in het teken van de vervolgde kerk. Een reportage.

Het is zaterdagochtend en de Utrechtse Jaarbeurs is volgestroomd. Marcel Zimmer leidt de samenzang van de dag. Terwijl er in de tienerzaaltjes tijdens de dienst hippe aanbiddingsliedjes worden gezongen, zoals van Hillsong en Planetshakers, is het genre in de grote zaal wat rustiger. Zoekt eerst het koninkrijk van God en Samen in de naam van Jezus, zijn klassiekers die goed blijken te liggen bij het publiek. Er zijn zowel evangelischen als ook veel reformatorische mensen aanwezig.

Boegbeeld

Directeur Ruud Kraan van Open Doors opent de dag. ,,Het thema is ‘Geloof in de toekomst van de kerk?’ Er staat een vraagteken bij, wat betekent: geloven we dit wel? We hopen dat je aan het eind van de dag hier een uitroepteken achter kunt zetten. ‘Ja, we geloven dat er zeker toekomst is voor de kerk’.”

Hij vertelt hoe een boegbeeld van Open Doors ontbreekt. ,,Anne van der Bijl (oprichter van Open Doors, red.) kon er vandaag helaas niet bij zijn. Hij is al 89 jaar oud. Ik vroeg hem of ik jullie nog de groeten moest doen. Toen zei hij: ‘Zakken vol met groeten, zakken vol met groeten.’ Dus bij deze! Hij is er met zijn hart helemaal bij.”

Een van de hoofdsprekers is de jonge priester Athanasios (37) uit het Syrische Homs. Hij bleef in deze geplaagde stad wonen toen de burgeroorlog daar in alle hevigheid losbarstte. Athanasios is een relatief jonge priester – een man met een stoere uitstraling. Een volle, getrimde baard en een groot zilveren kruis om zijn nek. ,,Ik noem jullie mijn geliefde broeders en zusters, zoals we leren van de apostel Paulus”, zegt hij. ,,Ik ga jullie vertellen over de zes jaren van onrecht, verdrukking en ellende, en de aanwezigheid van God, die in deze periode zeer sterk was.”

Horrornachten

Hij begint te vertellen hoe de nachten geleidelijk ‘horrornachten’ werden. ,,Om vier uur ’s nachts kon ik niet slapen vanwege al het geschreeuw en de kogels. Soms hoorde je ontploffingen. Op een nacht was het zo extreem dat ik bij de voordeur van mijn huis ging kijken. Daar zag ik honderden, misschien wel duizenden gewapende mensen. In al die dagen en maanden van onrust, ging ik de Psalmen van David lezen. Ik kon beter met David meevoelen, in welke toestand hij verkeerde toen hij op de vlucht was voor Saul. Het bemoedigde me. In de gewelddadige nacht – toen de gewapende mannen voor het huis stonden – ging ik naar mijn vrouw en zei ik: ‘De stad is gevallen, in de handen van terroristen.’”

,,De terroristen wisten niet dat ik bij de voordeur stond. We hadden een kind van zes maanden oud, maar de elektriciteit was uitgevallen, ook hadden we geen water en geen telefoonverbinding. We gingen bidden voor een oplossing van de Heer. Na een tijdje was er geen melk meer, geen water en het gevaar voor ons leven werd alleen maar groter.”

Het gezin – met drie kinderen – moest zien te overleven. ,,Na de derde dag, vijf uur ’s nachts, kwam er een dienaar van God die met een wagen reed waar lijken op lagen. Ik hoorde de auto en hij zei: kom in de auto, dan kun je hier weg. Onderweg zagen we de vreselijkste dingen. De straat lag vol met bloed en lijken. Mijn oudste zoon heeft alles gezien en liep psychische klachten erdoor op. Desondanks waren we blij dat we zelf niet tussen de lijken lagen…”

Bemoediging

Priester Athanasios verwachtte niet dat hij onder deze omstandigheden de Heer zou dienen, vertelt hij. ,,Toen ik mijn leven aan Hem toewijdde, verwachtte ik niet dat dit zou gebeuren. Maar God was met mij, elke stap en hij bemoedigde me op een manier die ik nooit zou verwachten.”

Ondertussen zette de priester zich in om vluchtelingen op te vangen. Vele gewonden die hij naar het ziekenhuis bracht, stierven in zijn armen. ,,Ik heb in Europa gestudeerd, als een chauffeur daar iemand doodrijdt, gaat hij naar de psychiater. De Syrische christenen daarentegen zien elke dag mensen sneuvelen. Maar hun psalmen klinken harder dan de angst voor raketten.”

Raket

Uit zijn getuigenis blijkt dat God op soms wonderbaarlijke wijze voor bescherming en uitkomst zorgde. Een keer viel er een raket direct naast het gebouw waar ze gebedssamenkomsten hielden. ,,Iedereen beefde. Ik zei: als je naar huis wilt, voel je volledig vrij. Toen zei een vrouw van 74 jaar: ik sterf liever in de kerk dan op straat.” Athanasios vertelt ook dat hij eens achter een ambulance reed, en vervolgens besloot een andere weg te nemen. Even later ontplofte de ambulance omdat er tientallen explosieven in zaten. ,,Het gaf mij een besef dat de Heer ons beschermt. Ik heb zes keer levensbedreigende situaties overwonnen.”

,,Een aantal keren hebben ze wapens op mij gericht. Maar ik moest denken aan David die tegen Goliath zei: ‘Jij komt met het zwaard, maar ik namens de Heer der Heerscharen.’ Ik wil jou ook bemoedigen; waar je ook heen gaat, de Here God is met jou.”

Vervolgens is er wat meer luchtigheid. Er is een filmpje met vragen aan kinderen over de toekomst van de kerk, afgespeeld op het megascherm. Een jochie verwacht dat er later robots in de kerk staan. Een andere jongen denkt dat de kerk over een paar jaar groter is, met meer stoelen en een nieuwe dominee. Veel gelach klinkt er.

Druk

Er zijn ook Nederlandse bijdragen, zoals van Jurjen ten Brinke van de Hoop voor Noord-kerk in Amsterdam. Hij vertelt dat druk heel goed kan zijn. Je hebt druk nodig in je banden, of in de cabine van een vliegtuig. En ook voor het geloof kan het heel goed zijn. ,,Op een Open Doors-dag ben ik altijd weer geconfronteerd met het feit dat verdrukte mensen meer geloof en passie hebben. In een recente uitgave van het Open Doors-magazine stond zelfs de zin: ‘Vervolging maakt moedig en krachtig.’ Het is kortom goed voor ons als er sprake is van druk.”

Hij vertelt vervolgens over de colofon van Open Doors. ,,Die sla ik normaal over, maar deze keer las ik hem als eerste. Er staat in ‘dat ze de positie van bedreigde christenen wereldwijd willen versterken, en hen willen aanmoedigen tot wereldevangelisatie.’ Ik vond het verbazingwekkend mooi, het aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Niet hen slechts redden uit de situatie, maar aanmoedigen om vooral door te gaan. Toen realiseerde ik me ook dat ik nergens zo veel vreugde uit haal, dan wanneer ik met een Mohammed een doopgesprek voer waarbij hij huilend op zijn knieën valt over de goedheid van God.”

Ten Brinke doet een duidelijke oproep: ,,Een priester uit Myanmar zei me laatst eerlijk, toen hij in Nederland was: als ik bij jullie christenen ben, zie ik dat jullie passie missen. Dat trok ik me erg aan. Het is mijn verlangen dat dit gaat veranderen. Het is belangrijk dat we dezelfde moed hebben als de christenen in vervolgde landen. Daarom wil ik je aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Door gebed, maar zeker ook door de liefde van Jezus uit te delen aan mensen om je heen. Laat het vlammetje ontsteken!”

De vervolgde kerk en hoe christenen wereldwijd, onder soms zeer zware omstandigheden, voor hun geloof blijken te staan. Niet opgeven. Standvastig zijn én leven vanuit hoop. Stichting Open Doors weet als geen ander daar de verhalen van te vertellen. ,,Hopelijk ga je vandaag niet naar huis met een gevoel van ‘tjonge, bijzondere getuigenissen’, maar schuurt het, en word je aangespoord om mee te doen aan wereldevangelisatie”, zegt Ten Brinke in zijn preek. Een boodschap waarmee hij de spijker op zijn kop slaat.