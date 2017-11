Kerken streven naar eenheid en betuigen spijt

Lodewijk Born

Een publieke boetedoening voor de verdeeldheid tussen kerken en hoe de kerk omgegaan is en omgaat met joden, maar ook een blik naar de toekomst: een verlangen dat meer mensen het Evangelie zullen horen. Niet als afzonderlijke kerken, maar sámen.

Het klonk gisteravond in de Domkerk in Utrecht waar de Nationale Viering van 500 jaar reformatie plaatsvond. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander werd stilgestaan bij het feit dat vijfhonderd jaar geleden kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) de reformatie ontketende. Reden voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om dat in oecumenische verbondenheid te vieren – ondanks dat de reformatie ook schaduwzijden heeft gekend.

Vertegenwoordigers vanuit de oecumene, het jodendom, de Rooms-Katholieke Kerk en het publieke domein namen deel aan de plechtigheid. ,,Hier zijn wij om te vieren dat er een beweging gaande is van geloof, hoop en liefde. Een beweging die ons inspireert en leidt tot alles is volbracht”, aldus ds. Mirjam Kollenstaart-Muis die samen met scriba ds. René de Reuver in de dienst voorging.

Scheuren

Een viering waarin zingen, muziek en het gesproken woord centraal stond. En die aansloot bij het proces van zoeken naar eenheid waar Nederlandse kerken al langer mee bezig zijn. Zo kwam er in maart van dit jaar al de verklaring van het zogenaamde Rome-Reformatie Beraad. Een gezamenlijke werkgroep van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Belangrijkste afspraak: het gezamenlijk zich inspannen door gebed en dialoog in het zoeken naar zichtbare eenheid. Want zo ver is het nog niet.

Het verleden heeft immers veel scheuren opgeleverd. De reformatie was een revolutie, een zo heftige omwenteling in denken en geloven, die ook pijnlijke wonden veroorzaakte, zo sprak Kollenstaart treffend. Christenen kwamen tegenover elkaar te staan en hebben elkaar wederzijds verketterd. ,,Daardoor werd voor veel mensen de toegang tot het Evangelie en tot God zelf versperd. Dat is beschamend geweest”, verwoordde ds. Elsbeth Gruteke in de declamatie de verdeeldheid die ook onder christenen in ons land plaatsvond. De daaropvolgende, ingeplande, lange stilte in de kerk was veelzeggend.

Protestanten en katholieken hebben inmiddels ontdekt dat ze het belangrijkste met elkaar delen: het geloof in God als Vader, Zoon en Geest. Door dit gedeelde geloof is er eenheid. ‘We zijn ervan overtuigd dat, wanneer we groeien in geloof in Christus, die eenheid steeds dieper zal worden. We zien uit naar de dag dat wij een verenigde kerk zijn’, zo is het verlangen anno 2017.

Tegelijkertijd beseffen de kerken ook dat de kerk naar de marge is verschoven en voor velen op afstand is komen te staan. In de Utrechtse Domkerk klonk de verwachtingsvolle uitnodiging dat tijdgenoten toetreden tot de kerk en ‘delen in de vreugde van het Evangelie’. Dat Evangelie is volgens René de Reuver springlevend. ,,Het is vol verhalen die je niet zelf bedenkt, die overrompelen, die uitdagen om Gods liefde te leven.”

Vergeving en berouw

In een gezamenlijk gebed van bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, PKN-scriba René de Reuver en ds. Mirjam Kollenstaart klonk het verdriet over wat er in het verleden aan pijn is veroorzaakt. Van den Hende bad om vergeving voor de momenten waarop toenadering en dialoog tussen christenen uitbleven en ze elkaar bevochten. Bouwen aan eenheid is nu de opdracht: ,,Dat ze met een berouwvol hart vreugde mogen vinden in de verbondenheid met elkaar.” De Reuver sloot daar op aan: ,,Vergeef ons, dat wij protestanten en rooms-katholieken elkaar zo lang en vaak niet zagen als zusters en broeders van hetzelfde huis, maar elkaar als vreemden bestreden. Reken ons het kwaad dat wij elkaar deden ons niet toe. Maak ons één in U.” In Utrecht, in de Domkerk, werd misschien wel een historische stap gezet.