Jonge protestant is actief

22 Procent van de Nederlanders in de leeftijd van 25 tot en met 45 jaar kan worden gerekend tot het protestantisme. Dat blijkt uit een online-onderzoek door Motivation, in opdracht van de Evangelische Omroep. Er werden tienduizend Nederlanders voor benaderd. Bijna 2500 vulden de vragenlijst in. Daar bleken opvallend veel ‘jonge protestanten’ bij te zitten. Een groep met een duidelijk eigen profiel: gericht op de gemeenschap, op de ander en met een hoog sociaal vertrouwen.

Het was deze week precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther de reformatie in gang zette. Protestanten vormen sindsdien een belangrijke groep binnen het christendom. Echter, door ontkerkelijking is het aandeel van deze groep in de samenleving afgenomen. Protestanten kenmerken zich door de mate waarin ze zich inzetten voor de gemeenschap door middel van vrijwilligerswerk en lidmaatschap van verenigingen. ,,Hiermee vormt deze groep het sociaal kapitaal van Nederland”, aldus onderzoeker Anne Blanksma Çeta van Motivaction. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat protestanten een groter vertrouwen hebben in de medemens, zich meer betrokken voelen bij de maatschappij en meer belangstelling hebben in de politiek dan hun katholieke en niet-christelijke leeftijdgenoten.

Naastenliefde bindt

Een belangrijke drijfveer voor protestanten is het belang dat zij hechten aan de liefde voor de medemens. Goede daden doen wordt als belangrijke taak van christenen gezien. Dit drukt zich volgens Blanksma Çeta bijvoorbeeld uit in de bereidheid om vluchtelingen op te vangen in Nederland. Ook zijn protestanten in het algemeen meer bereid zich actief voor de samenleving in te zetten en hebben ze een groot politiek vertrouwen.

Er is veel diversiteit in geloofsbeleving binnen de protestantse gemeenten. Het onderzoek wijst uit dat dit met name tot uitdrukking komt in de mate waarin Jezus en/of de Bijbel richtinggevend zijn in het leven van protestanten.

Daarnaast blijkt het ook uit de omgang met de Bijbel. Motivaction onderscheidt vier Bijbelopvattingen: de eerste groep houdt vast aan het letterlijke woord van God. De tweede laat zich er eerder door inspireren dan dat ze de Bijbel volledig letterlijk neemt Een derde groep hecht ook waarde aan de Bijbel, maar gelooft dat het grotendeels niet daadwerkelijk zo gebeurd is. De vierde en laatste neemt meer afstand van het klassieke protestantse geloof en houdt er een eigen en meer relativerende opvatting op na.