Is er toekomst voor de straatpastor?

Interview

Dick Vos

De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden bestaat bijna drie jaar. Een spannende mijlpaal, want voor een volgende periode is de financiering niet rond. Straatpastor Geke Boersma vertelt wat ze zoal doet in Leeuwarden en waarom het straatpastoraat beslist niet moet verdwijnen – en al helemaal niet in één klap. Bestuurslid Bartel Vianen, belast met de fondswerving, vindt dat dit soort zorg niet alleen een verantwoordelijkheid is van de kerken maar van de hele gemeenschap.

Op de rand van de fontein aan het begin van de Wirdumerdijk in Leeuwarden zit een man. Zijn woorden kracht bijzettend met z’n hele lijf, vertelt hij zijn verhaal. Naast hem staat Geke Boersma (56) de straatpastor van Leeuwarden. Ze luistert vooral en reageert af en toe. Wat er gezegd wordt, is niet voor andermans oren bestemd.

Zo gaat het vaker. Lopend door de stad treft ze dak- en thuislozen, of mensen die in het verleden behoorden tot een van de vele groepen van mensen ‘aan de rand van de samenleving’. Vele groepen zijn het inderdaad, met elk zijn eigen problemen. Variërend van mensen die door omstandigheden dakloos geworden zijn tot vluchtelingen en van mensen met psychiatrische problemen tot mensen met verslavingsproblemen. Maar heel precies de verschillende doelgroepen onderscheiden kun je ook weer niet, volgens Boersma. Er is meer sprake van een breed spectrum van problemen die op allerlei manieren in elkaar overlopen.

Dit is echt een plek in de stad om mensen te ontmoeten, met de zitplaatsen om de fontein en om de lindeboom. Zeker toen pasgeleden de bibliotheek in het Beursgebouw nog open was. Veel mensen kwamen hier even een krantje lezen. Maar ook nu de bieb verhuisd is, duurt het maar kort of er komt een volgende oude bekende langs die haar aanspreekt en met wie ze even een praatje maakt.

Praatpaal

Als het mooi weer is, brengen veel mensen een groot deel van de dag buiten door. Nu het kouder en wisselvalliger wordt gaan veel mensen ook overdag naar het Leger des Heils. Op straat leven wordt dan nog zwaarder en zeker op straat slapen – in een steegje in een slaapzak of onder een stuk karton, in een oude fabriek of in een tentje in het bos waar het niet te veel opvalt. ,,Niet iedereen gaat naar de nachtopvang”, weet Boersma. ,,Sommige mensen kunnen daar helemaal niet tegen, bijvoorbeeld omdat ze dan tussen mensen met een verslaving terechtkomen.” Boersma schat dat haar doelgroep in Leeuwarden uit zo’n vijfhonderd mensen bestaat, maar het is lastig een exact aantal te geven. Het is in ieder geval een behoorlijke groep en de nachtopvang – 45 bedden – zit altijd vol, ook ’s zomers.

In het gesprek met Boersma gaat het snel over de praktische problemen van haar doelgroep, terwijl ze er toch juist voor de geestelijke kant van de mens is. ,,Voor mensen die goed bekend zijn bij hulpverleningsinstanties ben ik inderdaad vooral praatpaal. Maar er zijn ook mensen die huiverig zijn voor die instanties, en als jij dan contact hebt kunnen leggen word je toch ook wel eens ingeschakeld om mensen naar het juiste adres te brengen, eens mee te gaan bij een kennismaking met het wijkteam of om ze te vergezellen naar een rechtszaak. Het ligt er helemaal aan. Dat kan als je het vertrouwen van mensen gewonnen hebt. Mensen hebben het in contact met de hulpverlening vreselijk druk met het regelen en organiseren van allerlei praktische dingen. Dat soort hulp is iets wat er dan bij komt. In principe hebben straatpastores een andere functie; wij zijn als het ware ‘de zondag’ voor mensen. Bij ons zijn ze geen object van gerichte hulpverlening, maar mogen ze gewoon zijn zoals ze zijn. Wij zijn een rustpunt in hun leven en soms ook in het web van instanties. Daarin vormen wij het verschil. We proberen een relatie aan te gaan met mensen. De ene keer blijft dat wat oppervlakkig, de andere keer wordt het intensiever. Empathie is vooral belangrijk. En dat is eigenlijk helemaal niet zo specialistisch misschien; we zijn allemaal mensen.”

Met het aangaan van zo’n relatie neem je ook verantwoordelijkheid, weet Boersma. ,,Als er iets ontstaan is, als je iets met iemand hebt opgebouwd, kun je mensen niet zomaar laten vallen.” Ook het afbouwen van een relatie vereist de nodige zorgvuldigheid. Daar zou ze mee te maken kunnen krijgen als het project door gebrek aan financiering gestopt zou moeten worden. ,,Als mensen net hun verhaal hebben durven doen, dat soms van heel diep weg komt, en je bent er dan ineens niet meer, kan dat heel hard zijn. Je hebt mensen net het gevoel gegeven dat ze er mogen zijn en vervolgens sluit je ze dan weer uit.”

Presentie

We vervolgen ons gesprek in het restaurant boven in de HEMA aan de Nieuwestad. Het is de plek waar ze ook wel eens met mensen heengaat om even te praten. Voor een kop koffie en soms een ontbijtje heeft Boersma dan wel een potje. En wat een prettige bijkomstigheid is, is dat daar stopcontacten zijn zodat mensen hun telefoon even kunnen opladen. ,,Het gaat lang niet altijd over het geloof”, vertelt Boersma. ,,Heel veel mensen geloven wel in God, maar vaak op een andere manier dan mensen die naar de kerk gaan. Er zijn resten van vroeger en die bieden toch een bepaalde basis waarmee je de wereld en het leven benadert. Ik spreek wel met mensen die zeggen dat ze helemaal niets geloven en die dat allemaal maar onzin vinden, maar op een gegeven ogenblik kunnen ze er dan toch mee komen dat liefde uiteindelijk de essentie van alles is. In de betekenis daarvan blijkt dan nogal eens dat je net zo goed ‘God’ kunt invullen voor dat woordje liefde. En omdat je als pastor natuurlijk gericht bent op wat diep in mensen leeft, kunnen dat dan ook wel gespreksonderwerpen worden.”

Het er zijn voor mensen, present zijn en dus relaties aangaan is voor Boersma geworteld in haar eigen geloof, dat ze als vrijzinnig bestempelt. ,,Je geloof, de inspiratie die je uit het evangelie haalt, moet je leven”, vindt ze. ,,En dat is iets anders dan evangeliseren, in de zin van mensen het geloof proberen aan te praten.”

Het sluit aan bij het uitgangspunt van het Straatpastoraat Leeuwarden: vanuit een houding van aandacht en respect voor mensen zoals ze zijn, trouw en duurzaam aanwezig zijn in het leven van mensen. Respect voor mensen zoals ze zijn betekent ook respect voor hun keuzes en de manier waarop zij vorm willen geven aan hun leven. Mensen benaderen vanuit een specifieke opvatting over wat wel of niet goed voor deze mensen zou zijn, hoort daar niet bij.

Dat betekent dat ze zich niet al te nadrukkelijk wil profileren als pastor; ,,Gewoon er zijn voor iemand anders, daar gaat het om. Je gaat dan doen wat er gedaan moet worden, en wat de betekenis daarvan is, dat blijkt vanzelf. Als ik iemand nog een slaapzak breng als het koud is en we eten nog wat pasta op het station, dan praten we natuurlijk ook even. En dan gaat het zomaar over leven en dood; dat is sterk verweven met de situatie waarin iemand zich bevindt. Als iemand alles kwijtgeraakt is, dan komt in gesprekken op de een of andere manier al snel de zin van het leven aan de orde. ”

Droom

Voor Boersma is dát Christus navolgen: er zijn voor mensen aan het randje van de maatschappij. ,,Samen kerk zijn is mooi, verdieping zoeken en de traditie beleven. Maar de opdracht van de kerk is om er voor hén te zijn, net als Jezus dat was.” Het is volgens haar precies de reden waarom de kerken straatpastoraat behoren te steunen.

Als Boersma vrij mag dromen over wat ze echt bewerkstelligd zou willen zien in Leeuwarden, noemt ze een Bed-Bad-Broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook deze mensen komt ze tegen in haar werk. ,,De meeste daklozen hebben nog een uitkering, deze mensen hebben helemaal niets. Dat vind ik Leeuwarden echt onwaardig. Ik weet dat er regels zijn, maar het systeem is lang niet perfect en het is vreselijk om te zien hoe mensen die hier soms al jaren zijn dan langzaam afglijden – vreselijk om te zien hoe afhankelijk ze dan worden…”

Daarnaast zou het makkelijker moeten zijn voor mensen om van hun schulden af te komen. ,,Die schulden zijn er natuurlijk, maar er wordt totaal geen rekening gehouden met de perspectieven van mensen. Denken ze bijvoorbeeld net wat bij elkaar te hebben om een borg voor een woning te kunnen betalen, is het alweer weg omdat de belastingdienst er beslag op gelegd heeft. In dat soort dingen kunnen mensen echt vastlopen.”

Stadgenoten

De Stichting Straatpastoraat Leeuwarden werd in 2014 opgericht vanuit het Aanloophuis van de Kerken in Leeuwarden. Dit vanuit de constatering dat er veel zorginstanties waren, maar dat er geen plek was voor zingevingsvragen van deze mensen. Voor een project van drie jaar werd toen 140.000 euro verzameld, waarmee voornamelijk de straatpastor bekostigd kon worden. Op 1 februari is die periode van drie jaar om, en aan Bartel Vianen, binnen het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leeuwarden belast met fondswerving, de vraag of er straatpastoraat blijft in Leeuwarden. ,,Ik hoop het wel”, is zijn antwoord en verder wil hij niet gaan. ,,Je bent continu bezig om uit te zoeken wat mogelijke bronnen zijn en wie je kunt vragen om te doneren.”

Eigenlijk vindt hij dat dit soort zorg een verantwoordelijkheid is van de hele gemeenschap, en daarmee dus van de gemeente. ,,Het gaat hier om mensen waarvoor de gemeente Leeuwarden een zorgplicht heeft. Het gaat hier om de allerarmsten van de stad. Sommigen zijn letterlijk onder-de-brugwoners, een aantal heeft niet eens een uitkering, maar het blijven inwoners van Leeuwarden. Ik ben dus geneigd te zeggen dat de stichting graag bereid is een en ander te regelen, maar dat de gemeenschap het moet betalen. ” Dat lukt nooit helemaal weet Vianen, en dat hoeft misschien ook niet.

Financiering

Waar hij tegenaan loopt nu hij zoekt naar financiering voor het vervolg, is dat fondsen dol zijn op projecten. ,,Die hebben een begin en een eind. Daarna wordt het lastiger. Wat we nu proberen, is om de gemeente erachter te krijgen; ook op basis van de resultaten van de eerste drie jaar. We kunnen wat laten zien, waarvan het ongelofelijk jammer zou zijn om dat weg te gooien. Juist het winnen van het vertrouwen van mensen is een enorme klus. En dat nog afgezien van de manier waarop je die mensen teleurstelt als je zomaar stopt. We proberen de gemeente nu dus te bewegen structureler te gaan bijdragen dan de vorige keer.”

,,Maar we proberen het bijvoorbeeld ook bij een zorgverzekeraar. Die zou hier in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen best wat voor over mogen hebben. Geestelijke verzorging in de psychiatrie wordt verzorgd, in gevangenissen, bij defensie, waarom voor dak- en thuislozen dan niet?” Uiteraard worden diverse andere fondsen benaderd en ook de kerken in Leeuwarden, de diaconieën, wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen een bijdrage te leveren.

,,We zitten momenteel midden in het wervingsproces en het is echt te vroeg iets te zeggen over de uitkomst”, zegt Vianen. Maar hij weet ook dat de stichting begin 2018 toch voldoende zekerheid moet hebben voor de toekomst. ,,We doen nu gewoon ons uiterste best om zoveel mogelijk donoren te vinden, want we vinden het verschrikkelijk belangrijk om dit te kunnen voortzetten.”

Vianen benadrukt daarbij dat straatpastoraat veel meer een vorm van opvang is dan een kerkelijke activiteit die vooral draait om het geloof of om zieltjes winnen. Die indruk zou seculiere fondsen en ook diaconieën er niet van mogen weerhouden bij te dragen.