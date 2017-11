Geweld, een olifant in de kerk waar niemand het over heeft

Opinie

Henk Bakker

De reformatie die afgelopen week uitgebreid werd herdacht, was meer dan de 95 stellingen van Maarten Luther die leidden tot debat en een kerkhervorming. Ze bracht ook een geweldspiraal op gang. Henk Bakker pleit ervoor dat dit thema, geweld, weer openlijk wordt besproken.

Het beeld van de olifant is duidelijk, je kunt er niet omheen. Er staat een olifant in de kerk, voor ieder zichtbaar, maar men heeft het er niet of nauwelijks over. De olifant hoort erbij, is christelijk gedoopt. Met die olifant bedoel ik geweld. Het gebruik van agressie en het genieten van agressie. Geweld neemt in de beleving van mensen, zowel van gelovigen als ongelovigen, veel ruimte in.

Het is wrang om te zien dat nu, na vijf eeuwen, op de reformatie wordt teruggegrepen, ook op de radicale reformatie, en dat een van de meest onderscheidende kenmerken van de radicale reformatie (te) vaak over het hoofd wordt gezien. Maar hoe kun je een olifant over het hoofd zien? We overgieten hem met christelijke sausjes en rationaliseren en dulden hem. Ik wil de aanwezigheid van de olifant laten zien, dat hij in de kerk niet thuishoort en een valse doop heeft ondergaan.

Bronteksten

De reformatie was een poging om de kerk terug te voeren naar zijn oorsprong, dat wil zeggen: vooral naar de bronnen. In die zin had de reformatie een humanistisch begin. Het Zwitserse begin bij reformator Huldrych Zwingli (1484-1531) is daar een goed voorbeeld van, maar ook Maarten Luther ging gericht terug naar de bronteksten van het geloof.

Ook de hoofdpersonen in de doperse beweging, in al haar diversiteit, baseerden zich meestal op de Schrift. Dat gold ook voor Menno Simons (1496-1561), die als priester binnen de Rooms-Katholieke Kerk tot andere inzichten kwam door het lezen van de Schrift. Deze bleef heel zijn verdere leven de richtsnoer.

De vraag is evenwel hoe, met een beroep op de Schrift, verschil van opvatting over de kwestie ‘geweld’ zo hoog kon oplaaien in de prille jaren van de reformatie. Dit had natuurlijk te maken met de Schrift-interpretatie. Met name met de visie op de eenheid van beide testamenten – dopers hadden de neiging om deze eenheid zwaar onder druk te zetten en eerder de discontinuïteit tussen Oude en Nieuwe Testament te benadrukken dan de continuïteit. Maar daar is lang niet alles mee gezegd.

Schokgolf

Menno Simons’ standpunt over geweldloosheid was niet slechts een kwestie van Schriftopvatting en exegese. Er was meer aan de hand. Het drama van de opstand van Münster (1534-1535) kwam namelijk als een schokgolf over Nederland heen. Hoezeer Menno Simons ook meeging met het verlangen naar evangelische vernieuwing, hij zag met eigen ogen hoe verschrikkelijk fout het kon gaan. Hij was dan wel niet in Münster geweest, maar werd in Friesland geconfronteerd met de politieke en pastorale gevolgen van het geweld dat Jan Beukelsz van Leiden, Jan Mathijsz van Haarlem en hun duizenden volgelingen en propagandisten aan de dag hadden gelegd.

Kort voordat de stad Münster op 25 juni 1535 door regeringstroepen werd ingenomen, vond op 7 april 1535 het beleg van Oldeklooster (bij Bolsward) plaats, omdat de plaats als een vooruitgeschoven post voor Münster diende. Bij de inname vielen veel slachtoffers, onder wie ook leden van Simons’ parochie, en Peter Simons, die mogelijk zijn eigen broer was. In de maanden en jaren die volgden grepen de overheden steeds hard in. Het doperdom werd tot illegitiem geloof gestempeld, ongeacht of men tot de harde kern behoorde van gewelddadige dopers of tot de geweldloze. Toen Menno Simons op 30 januari 1536 zijn laatste mis opdroeg (in het jaar ervoor was hij al op zijn door hem beleden geloof gedoopt), wist hij dat hij geestelijk herder zou worden van veel doperse gelovigen die hun vastheid en oriëntatie na de val van Münster opnieuw moesten zien te vinden.

Geen menselijke wapens

Welke oriëntatie bood Menno Simons dan? In elk geval was zijn visie op het Koninkrijk Gods een geheel andere dan die van de agressieve dopers. De middelen van Christus’ Koninkrijk zijn niet aards, zei hij. Aards geweld komt er dan ook niet aan te pas en al helemaal geen menselijke wapens. Christus had in zijn leven op aarde laten zien hoe het Koninkrijk met zijn persoon verbonden was en ook hoe het door zijn leerlingen belichaamd diende te worden.

Simons vond dat de overheid niet van christenen kon eisen om een gewetensoffer te brengen. Het geweten van mensen is heilige grond, daar gaat God over. Anders lag dit bij Johannes Calvijn (1509-1564) en ook bij Maarten Luther.

Luther kon zelfs zeggen dat het niet de hand van de christelijke overheidsambtenaar is die misdadigers en vijanden ophangt, wurgt, slaat of onthoofdt. Het is Gods hand die dat doet. Radicale dopers in de lijn van Menno Simons vonden dit een goddeloze gedachte. Voor hen was de navolging van Christus zoals de Bergrede die voorschrijft een voorwaarde om verlost te worden. In deze rede adresseert Jezus de regels die God voor gelovigen heeft gesteld, met name die over geweld en relatiebreuk, het zesde gebod (niet doodslaan) en het zevende en tiende gebod (niet echtbreken en de partner van je naaste niet begeren). Het overtreden van deze geboden werd in de vroege kerk als hoofdzonden gezien, naast die van geloofsafval, dat gelijkstaat aan afgoderij.

Zonde

Het gebruik van geweld en het doden van een tegenstander werd door Jezus als zonde gezien en werd door de vroege christenheid als een hoofdzonde beschouwd. Het lijkt erop dat de dopers deze lijn hebben voortgezet. Zij leefden vanuit de grondhouding van contemptus mundi en daar hoort volstrekt geen geweld bij, laat staan dat God de hand van een christen gebruikt om een overtreder te slaan.

Nu naar onze tijd. De meeste aandacht gaat in kerken uit naar ethische kwesties over intimiteit en relatiebreuk. Al veel minder gaat het over kwesties van ziekte en dood, bezit en hebzucht, milieu en schepping. Maar nauwelijks gaat het over de ethiek van geweld en vrede. Ik vind dat zorgelijk. Niet alleen omdat het ontbreken van ethische bezinning op dit thema – en daar zorgeloos over zijn – ver af staat van zowel Jezus’ onderwijs als het onderwijs binnen de hoofdstroom van de radicale reformatie, maar ook omdat de verheerlijking van geweld zulke dominante vormen aanneemt dat het een groot verzuim is als kerken niet in beweging komen en niets vanuit het evangelie te bieden hebben.

Positieve voorbeelden

Geweld neemt inderdaad dominante vormen aan, niet alleen om de gemeente heen, maar ook in hart en handelen binnen de christelijke gemeenschap. Ik constateer dat het probleemoplossend vermogen van christenen in situaties van verdeeldheid en vijandschap over het algemeen laag is.

Hoe komt dat? In de eerste plaats omdat men weinig positieve voorbeelden heeft. Er is weinig om op terug te vallen. Zien hoe conflicten worden opgelost, dat wil zeggen praktijklessen meemaken, is zo vormend dat er geen theorieles of boek, hoe goed ook, tegen op weegt.

In de tweede plaats vallen de positieve voorbeelden helaas in het niet bij de stortvloed aan gewelddadige. Voorbeelden die niet alleen komen van achter de tekentafels van de vrijetijdsindustrie (leisure industry) waar games, films, et cetera worden uitgedacht, maar die ook uit het dagelijkse leven (real life) genomen zijn.

Afstomping

Ik hoef niet uit te leggen dat het aanhoudende bombardement aan actualiteiten en recreatief geweld een zekere afstomping teweeg brengt. De overprikkeldheid leidt niet zozeer tot geweld als wel tot een zekere mate van verdoving, gelatenheid, onverschilligheid en slechts een kleine mate van reflexief kopieergedrag. Wel werkt de gelatenheid verveling in de hand, die het stresshormoon activeert en mensen weer bij de leisure industry afzet om uit de verveelstand te komen. Vaak lukt dit niet, omdat mensen niet geleerd hebben om met verveling en stilte om te gaan.

Onder druk van ten minste twee krachten worden mensen dus een fuik ingedreven. De stroom aan dominante prikkels effectueert in een gevoel van verveling (boredom) die tot stress leidt, maar omdat mensen niet tot rust komen (rust moet je leren), blijven ze gebruik maken van dezelfde kicks, liefst steeds grotere. De vicieuze cirkel leidt tot verslavend gedrag en apatisch naar schermpjes kijken.

We kunnen niet terug in de afzondering kruipen, alsof het evangelie er niets mee te maken heeft. Christenen zijn deel van het probleem en daarmee moeten we ook deel van de oplossing willen zijn.

Gehoorzaamheid

Deel willen zijn van de oplossing is vooral een zaak van gehoorzaamheid. Toen Dirk Willems, de wederdoper, in 1569 in Asperen op de vlucht was voor een van de bewakers van de gevangenis waar hij uitgebroken was, nam hij de wijk over het ijs. Toen zijn achtervolger door het ijs zakte, keerde hij zich om en hielp hij hem uit het ijs. Vervolgens werd Willems opnieuw gearresteerd en werd hij niet lang daarna terechtgesteld.

De man koos ervoor om deel uit te maken van de oplossing, in deze situatie, en betaalde hiervoor met zijn leven. Hij had in een flits kunnen denken: ‘Ziezo, eigen schuld, heb ik niets mee te maken. Dat is je eigen probleem.’ Maar nee, de overheid had een probleem met hem en nu het probleem hierop uitliep, nam Willems verantwoordelijkheid voor een daad van naastenliefde. Hij kon hiermee zelfs een wending in de zaak brengen, maar zelfs indien dit niet gebeurde, dan nog deed hij wat Christus van hem vraagt: namelijk zijn vijand liefhebben.

Gesprek

Radicaal leren leven betekent dat we niet meer kunnen doen alsof geweld geen groot ding is (een olifant in de kerk). Ook kunnen we niet meer doen alsof we geen deel uitmaken van het probleem, en al evenmin kunnen we doen alsof we geen deel kunnen uitmaken van de oplossing. Ga als gemeente het gesprek aan en heb het erover en kom met ethische handreikingen die verlossend zijn. Zo is het evangelie bedoeld. Voer de olifant af, naar buiten, vlak bij de deur, dat wel.

Dit is de ingekorte versie van de lezing die dr. Henk Bakker afgelopen dinsdag hield bij de bijeenkomst Hervorming-dag vijf eeuwen later van Stichting Proclaim & het Baptistenseminarium. De hele lezing – en ook de andere toespraken – verschijnen binnenkort in een themanummer van het blad Soteria.