De harteloze kant van Rutte III

Sytze Faber

Bij de herdenking van 500 jaar Reformatie was er maar mondjesmaat aandacht voor het heftige antisemitisme van Maarten Luther. Spijtig. Niet omdat hem dat nog eens zou moeten worden ingepeperd. Nee, om te illustreren dat kwaad deel uitmaakt van de menselijke genen, ook bij een reformator van formaat. ‘Joden met hun tronies zijn dieven en rovers’, met dit soort uitspraken strooide ook Luther het zaad uit dat ruim vier eeuwen later culmineerde in de Holocaust. Dat is actueel.

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog staat vreemdelingenhaat namelijk weer geregeld op het menu. Het modieuze gekoketteer met de zogenaamde joods-christelijke traditie maakt het er ook niet beter op. Ooit wel eens een Jood er de loftrompet over horen steken? Het is een uitvindsel waar (vooral protestantse?) christenmensen mee kwamen toen moslims hun plekje onder de zon gingen opeisen. De tot aanzijn geroepen joods-christelijke traditie fungeert, bewust of onbewust, voor hen als muur.

Wilders liet bij het Kamerdebat over de regeringsverklaring de kans lopen om Luther te citeren, die Mohammed de eerstgeboren zoon van satan noemde. Hij had deze keer trouwens zijn gestrekte been beter thuis kunnen laten. Had Rutte en de coalitie eenvoudig uit balans kunnen brengen door zijn eigen zegeningen breed uit te meten. Het kabinet-Rutte III is namelijk het meest vreemdelingvijandige kabinet ooit. Wilders had dat terecht kunnen claimen.

Drie weken geleden analyseerde Amerikadeskundige en historicus James Kennedy al in Trouw dat er op migratiegebied nauwelijks verschil is tussen president Trump en Rutte III. In beide gevallen is het parool: eigen volk eerst en muren optrekken. Behalve het jaarlijks uitnodigen van 750 vluchtelingen wil Rutte III in principe geen verblijfsvergunningen meer verstrekken. Het kinderpardon is definitief tot een bijna lege huls gemaakt. De miljoenen vluchtelingen als gevolg van de door de grote mogendheden aangestoken megafik in het Midden-Oosten moeten worden opgevangen in de regio. Daarvoor is het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhoogd. De deal met Erdogan heeft zijn nut immers bewezen? Inderdaad, de vluchtelingenstroom is spectaculair ingekrompen. Maar vraag niet naar de omstandigheden van de vluchtelingen over wie Erdogan zich tegen royale betaling heeft ontfermd. De hoop is nu ook gevestigd op migratieovereenkomsten met Jordanië en Libanon.

Inwoners

Een paar cijfers. Deze beide landen hebben ruim vier miljoen ‘eigen’ inwoners. Daarnaast herbergt Jordanië vier miljoen vluchtelingen en Libanon twee miljoen. Is het reëel dat daar nog wel wat bij kunnen? Ter vergelijking: het relatief rijke Nederland telt 17 miljoen ‘eigen’ inwoners en ongeveer 120.000 vluchtelingen en asielzoekers en wordt als vol beschouwd.

Nederland kan het vluchtelingenvraagstuk niet oplossen, maar de harteloze opstelling van Rutte III is het andere uiterste. Sociaal-economisch gezien is het een middenkabinet. Op migratiegebied hangt het de huik naar Wilders c.s.

Het Rode Kruis erkende afgelopen week dat het tijdens 1940-1945 de Joden heeft laten barsten. Net als het merendeel van de ‘gewone’ Nederlanders deinde het mee met de bezetters. Albert Einstein formuleerde het scherp: ‘de wereld zal niet vernietigd worden door hen die het kwaad bedrijven, maar door hen die toekijken zonder wat te ondernemen’. De nieuwe minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus citeerde deze uitspraak met instemming in zijn begin dit jaar verschenen boek Rafels aan de rechtsstaat. Hopelijk is de bijzetting van de ethiek op het politieke kerkhof toch niet definitief. De natuurlijke neiging naar het kwade zal gepareerd moeten worden met een appel op het al dan niet religieus geïnspireerde betere ik van mensen. Grapperhaus, zet de woorden om in daden!