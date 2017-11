De burgemeester is wakker

Tamarah Benima

Eberhard van de Laan was een goede burgemeester, maar geen heilige. Helaas lette hij slechter op zijn gezondheid dan op ‘zijn’ stad, waardoor hij jong is bezweken aan die vermaledijde longkanker. Gevolg is nu dat Amsterdam Jozias van Aartsen ‘krijgt’.

De Hagenaar is afkomstig uit een bestuurdersfamilie, heeft alleen banen bij de overheid gehad en is, tot hij aantreedt in Amsterdam, waarnemend commissaris van de koning in Drenthe. Als ik mijn informatiebronnen mag geloven, geeft Van Aartsen zich de laatste jaren veel meer rekenschap van de benarde situatie van de Joodse gemeenschap in Nederland dan vroeger. In 2014 was hij onvindbaar (want op vakantie) toen er een demonstratie werd gehouden in Den Haag, waarbij met zwarte IS-vlaggen werden gezwaaid en ‘Dood aan de Joden’ werd geschreeuwd. Zoals vaker in Nederland had geen enkele vertegenwoordiger van het Nederlandse gezag (onder andere de woordvoerder van Van Aartsen) iets onwelgevoeglijks gehoord. Tja… een Arabische slogan, moeilijk te herkennen (maar niet heus).

Maar, zoals gezegd, Van Aartsen is wakker geworden. Dat kan Amsterdam wel gebruiken. Er woedt in de hoofdstad een bestuurlijke oorlog over radicalisering. Hoe moet de (de)radicalisering worden aangepakt? De gemeente weet het niet, heeft geld gegeven aan ambtenaren die hun eigen belangen goed wisten te verdedigen, en ondertussen zijn er woonwijken waar je als ‘zichtbare Jood’ of als ‘zichtbare LHBT’er’ niet kunt wonen. Net als in Den Haag. Zou Van Aartsen trouwens informatie hebben gekregen over Isabella voordat hem het Grootkruis van de Orde van Isabella de Katholieke werd opgespeld? Het was deze koningin van Spanje die samen met haar man Ferdinand de Spaanse Joden in 1492 voorlegde: christen worden of vertrekken. Een massale exodus en onderduik was het gevolg. Vijf jaar later kregen de Joden in Portugal dezelfde keuze voorgelegd. Dat was de oorsprong van de Joodse gemeenschap in Amsterdam. Dat moet je wel weten als je burgemeester van Amsterdam wordt, zelfs als het tijdelijk is.