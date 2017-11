Wetenschap zet op het spoor van waarheid

Markus Matthias

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de inzichten van Maarten Luther gaat het deze keer om het belang van de wetenschap.

Wij leven in een tijd waarin vooral ondernemerschap gevraagd wordt. In het politieke denken behoort het tot de standaardargumentaties: wij – dat wil zeggen: de zakenlieden – moeten eerst geld verdienen, vervolgens kunnen dan (via de belastingen) allerlei diensten betaald worden als gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs, noem maar op.

Ook de wetenschap wordt in de eerste plaats afgerekend op wat ze kan opleveren aan innovaties die ten goede zouden kunnen komen aan de economie. Inderdaad mogen wij er blij mee zijn als in ons land de economie goed draait – liefst niet ten koste van andere landen. Toch is het te makkelijk en erg eenzijdig en kortzichtig om enkel prioriteit te geven aan de economie. Ook pure wetenschap is noodzakelijk, dat wil zeggen wetenschap als zodanig, zonder dat er economische belangen mee gemoeid zijn. Dit kon zelfs wel eens belangrijker zijn dan allerlei economische aspecten.

Over de wetenschap schreef Luther het volgende:

‘Bekommer je er niet om dat de gewone gierigaard de wetenschappen zozeer minacht en zegt: ha, als mijn zoon Duits kan schrijven en lezen en rekenen, dan is het genoeg. Ik wil van hem een koopman maken. Op korte termijn zullen ze gek worden [zonder de wetenschappen], zodat ze graag met hun vingers een geleerde uit de aarde zouden willen opgraven, ook al ligt die tien el diep. Want de koopman zal niet lang koopman zijn waar preek en rechten komen te vervallen. Daarvan ben ik overtuigd. Wij theologen en juristen moeten blijven, of alles zal met ons ten onder gaan. Dat kan niet anders. Waar theologen ontbreken daar is geen Woord van God meer en daar verblijven slechts heidenen en kleine duivels. Waar juristen ontbreken resteren roof, moord, overdreding en geweld, ja wilde beesten. Wat kan echter de koopman verwerven en winnen waar de vrede ontbreekt? Dat zal zijn kasboekje hem wel kunnen vertellen. En wat heel zijn bezit hem zal baten als er geen preek is, dat zal zijn geweten hem laten zien.’

(WA 30 II, 577: 32-578,27, Eine Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle, 1530, Duits).

Vreedzame samenleving

Tegen de achtergrond van zijn eigen tijd, waarin er nog niet zo veel academische disciplines waren, haalt Luther twee wetenschappers naar voren. Hij zet ze op de eerste plaats, zelfs vóór alle koopmanszaken: de jurist en de theoloog. Rechten en cultus, zouden wij zeggen in een tijd waarin we niet meer zo kleinschalig en persoonlijk denken. Waarom zijn deze twee wetenschappen zo belangrijk volgens Luther? Uiteindelijk zorgen ze er beide voor dat een samenleving als vreedzame samenleving functioneert.

Dat wij juristen nodig hebben om de openbare orde veilig te stellen is direct in te zien. Het is namelijk niet voldoende dat een samenleving een rechtsorde heeft, er moet ook voor gezorgd worden dat deze gehandhaafd wordt en dat het recht onafhankelijk van de persoon toegepast wordt. Alleen op die manier ontstaat rechtszekerheid en dus een rechtsstaat. Wat het betekent als de rechtsorde of de rechtsstaat niet in stand wordt gehouden, dat kunnen wij op veel plaatsen op aarde zien. Daar valt vaak ook amper zaken te doen.

Mens-zijn

Moelijker te begrijpen is waarschijnlijk dat ook de theologen noodzakelijk voor de samenleving zijn. Is dat wellicht een pleidooi voor Luthers ‘eigen zaak’? Het belangrijkste voor hem was zeker de vraag hoe mensen überhaupt zalig kunnen worden en hoe hun geweten tot rust zou kunnen komen. Maar er is meer aan de hand. Alle zogenoemde geestes-wetenschappen, en zeker ook de theologie, moeten bijdragen aan het ‘ethos’ van de samenleving, het waardensysteem. Niet alles kan door regelgeving alleen bestuurd worden.

Mensen kunnen waarden, idealen en beweegredenen slechts ontwikkelen in samenhang met vragen omtrent het mens-zijn in het algemeen. Een oriëntatie op wat mens-zijn betekent moet in het wetenschappelijke en openbare debat steeds weer opnieuw bediscussieerd en gezocht worden. Er moet een zo groot mogelijke consensus gezocht worden over wat wij van een mens verwachten en wat wij hem toekennen, omdat wij het over gemeenschappelijke waarden eens kunnen worden. Daar kunnen vele geesteswetenschappen aan bijdragen, maar zeker ook de christelijke theologie of andere levensbeschouwingen.

Waar het op aankomt, is dat wij mensen keurig, redelijk en begrijpelijk met elkaar blijven communiceren. Een cultuur die de samenleving echt kan dragen komt pas tot stand waar wij geleerd hebben argumenten te wegen, betekenissen van woorden juist te beoordelen, conclusies te trekken, noem maar op. Volgens Luther wordt ook de theologie alleen daar overeind gehouden waar we de ‘grammatica’ goed verstaan – waar wij in onze taal geschoold zijn, geschoold op zo’n manier dat wij door juist taalgebruik de waarheid op het spoor kunnen komen. Want de waarheid komen wij als denkende wezens alleen maar op het spoor via de taal – dus via de geesteswetenschappen, dan wel via de wetenschap van de Geest.

Markus Matthias is hoogleraar Lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dit is het 24e deel van een serie over teksten van Luther.