Politiek doet aan symboolpolitiek als het gaat om veiligheid

Pieter Anko de Vries

Vrijwel alle politieke partijen in Nederland denken dat ze onveiligheidsgevoelens van burgers kunnen laten afnemen door te hameren op bestrijding van terrorisme en criminaliteit. Ze zitten er faliekant naast.

Het lijkt erop dat Nederland steeds veiliger wordt. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) concludeerde onlangs dat vorig jaar het aantal geregistreerde misdrijven met 5,1 procent is gedaald ten opzichte van 2015. En het aantal verdachten daalde nog sneller. Daar ging het vorig jaar om 11 procent. In tien jaar tijd daalde het aantal misdrijven zelfs met 29 procent.

Veel Nederlanders hebben echter niet het gevoel dat het de goede kant op gaat. Het onveiligheidsgevoel van burgers blijft hoog.

De antwoorden die politici denken te moeten geven op de vraag naar gevoelens van onveiligheid zijn eenzijdig en deugen niet, zo blijkt uit bijdragen in het jongste nummer van Groen, het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie.

Onderliggende factoren

Volgens onderzoeker dr. Remco Spithoven van de Hogeschool Utrecht zijn onveiligheidsgevoelens slechts een symptoom van onderliggende factoren, zoals behoefte aan begrip, overzicht, voorspelbaarheid, geborgenheid, verbondenheid en dus een sense of belonging.

Politieke partijen, zo schrijft hij in zijn artikel, overschreeuwen de diepere behoeften van burgers met een roep om ‘veiligheid’ en ‘daadkracht’. Bijna iedere politieke partij – Spithoven worstelde de partijprogramma’s door – verbindt het thema veiligheid tegenwoordig aan ‘terreur’ en ‘criminaliteit’, zaken die met alle kracht dienen te worden bestreden, terwijl het voor de burger daar in wezen niet om draait.

Politici verlagen zich in hun streven om daadkracht te tonen als het gaat om de bevordering van veiligheid niet zelden tot symboolpolitiek, schrijft prof. dr. Ira Helsloot in zijn bijdrage. De symbolische handelingen hebben geen directe, daadwerkelijke invloed op de fysieke werkelijkheid, maar slechts op de perceptie oftewel de beleving ervan.

Lachwekkend

De pavlovreactie van politici als het om veiligheid gaat, neemt soms ronduit lachwekkende vormen aan. Zo vertelt Helsloot over de houding van Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) toen de auteur had gewezen op de onzin van extra controles op de hogesnelheidstrein Thalys. Van de Camp werd boos en vond dat Helsloot makkelijk praten had als wetenschapper maar dat hij als politicus niet de luxe had om geen maatregelen te nemen want dat zou de bevolking niet begrijpen.

Politici vinden het niet acceptabel dat het onmogelijk is werkelijk garanties te bieden tegen een terroristische aanslag. Ze willen sowieso maatregelen nemen ook al helpen die geen moer.

Burgers doorzien dat trouwens haarfijn. Zo denken ze dat het risico op een aanslag op Schiphol misschien de laatste jaren is toegenomen en dat extra politie-inzet het risico wellicht laat afnemen. Maar ze zien ook glashelder in dat de kans om slachtoffer te worden van een dodelijk ongeval onderweg naar Schiphol veel groter is. Het is onthullend dat de meeste politici geen boodschap lijken te hebben aan deze burgerwijsheid.