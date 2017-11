Ook zonder raket kan N-Korea de VS nucleair treffen

Achtergrond

Niek van der Molen

Begin vorige maand nam het Noord-Koreaanse regime nog een kernproef met een waterstofbom en schoot het raketten over Japan heen de oceaan in. Eventjes luwden daarna de spanningen rondom de Noord-Koreaanse nucleaire crisis. Tot woensdag Pyongyang liet weten dat het een proef met een waterstofbom in de atmosfeer voorbereidt. De spanningen met de Verenigde Staten over de nucleaire testen en de raketontwikkeling van het communistische Noord-Korea zijn terug van weggeweest.

Tot dusver hebben de Noord-Koreanen alleen ondergrondse atoomproeven gedaan. Als Noord-Korea er in slaagt een kernbom in de dampkring boven de Grote Oceaan tot ontploffing te brengen, dan is het regime in staat binnen korte tijd een kernbom op een intercontinentale raket te plaatsen waarmee het de westkust van de Verenigde Staten kan bereiken. Om een kernraket in een baan om de aarde te kunnen brengen, moet de bom licht genoeg zijn, zo rond de 500 kilo. Dat punt hebben de Noord-Koreanen bijna bereikt.

De Noord-Koreanen beschouwen het bezit van kernwapens als een afschrikmiddel en een veiligheidsgarantie tegen een Amerikaanse aanval. Met het nucleaire programma zorgen ze ervoor dat ze niet hetzelfde lot te wachten staat als Syrië of Irak en kunnen ze de rest van de wereld chanteren.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde het dictatoriale regime van Kim Jong-un ,,totale vernietiging” en ,,vuur en furie” in het vooruitzicht als het doorgaat met het nucleaire programma. Als de westkust van de VS binnen het bereik van Noord-Koreaanse kernraketten valt, betekent dat een dramatische escalatie in het conflict tussen beide landen. Het zal de druk op Trump vergroten om zijn harde woorden tegen het regime van ‘Little Rocketman’ Kim Jong-un om te zetten in daden.

Rode lijn

Het risico van Trumps oorlogsretoriek is dat als de tegenstander er niet voor zwicht, hij zwak overkomt. Toen de Amerikaanse president Barack Obama het Syrische regime een door hem getrokken ,,rode lijn” rond de inzet van chemische wapens ongestraft liet overschrijden, leed hij gezichtsverlies en werd afbreuk gedaan aan de Amerikaanse afschrikkingsmacht.

Het is afwachten wat Trump gaat doen als de VS binnen het bereik van Noord-Koreaanse nucleaire raketten valt. Doet hij niets, dan verliest hij geloofwaardigheid. Grijpt hij militair in, dan dreigt een kernoorlog.

Het is voor Trump onverteerbaar dat de VS binnen het bereik van Noord-Koreaanse raketten vallen. Maar feitelijk is dat een gepasseerd station. Noord-Koreaanse kernbommen bedreigen Amerika al. Nog niet via de atmosfeer, maar een nucleaire bom kan nu al door Noord-Korea via het intercontinentale containervervoer per schip of met een vliegtuig of duikboot naar de VS worden gesmokkeld. Vervoer per intercontinentale raket maakt het Noord-Korea hoogstens iets makkelijker de VS nucleair te raken. Een kernbom op een raket verkleint vooral een logistiek probleem voor Noord-Korea, meer niet.