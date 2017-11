Hoe fractieleiders dicht bij het kabinet blijven

De Haagse week

Henk van der Laan

De Amerikaanse oud-president Lyndon B. Johnson zei ooit: ,,It’s probably better to have him inside the tent pissing out, than outside the tent pissing in.” Wat hij hiermee bedoelde is dat je potentiële ruziemakers beter in je eigen team kunt hebben dan er buiten, want dan gaan ze jouw team niet aanvallen.

Premier Mark Rutte is een groot liefhebber van de vijfdelige biografie van Robert Caro over Johnson. Dus de premier zal deze uitspraak kennen en bij de formatie in zijn achterhoofd gehad hebben. Bij een coalitie met een meerderheid van een zetel moet de band tussen de vier fractie hecht zijn.

Rutte had graag Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) als partijleiders in het kabinet. Maar beiden wilden niet. Volgens hen kunnen zij hun partij beter dienen vanuit de Tweede Kamer en is dit ook beter voor de stabiliteit van het kabinet-Rutte III.

Wat Buma en Pechtold hiermee impliciet zeiden is dat het niet de bedoeling is dat de fracties van CDA en D66 gaan rebelleren tegen het kabinet en dat zij meer gezag hebben om dit te voorkomen dan een nieuwe fractievoorzitter.

Zijtafels

Nu zijn de coalitiefracties bij deze formatie meer betrokken geweest bij het schrijven van het regeerakkoord dan in 2012. Toen was de tekst in feite geschreven door slechts de vier onderhandelaars van VVD en PvdA. Toen de tekst klaar was, werden de fracties overvallen door de plannen.

Dit keer werden veel plannen door informateur Gerrit Zalm eerst naar ‘zijtafels’ verwezen, waar de fractiespecialisten over hun onderwerp een compromisvoorstel konden voorbereiden. Die werd dan vervolgens uitonderhandeld aan de hoofdtafel in de Stadhouderskamer. Dat voorkomt heel wat gekrenkte trots en frustraties bij Kamerleden.

Diederik Samsom bleef in 2012 ook in de Tweede Kamer, met als argument om het PvdA-geluid te laten horen. In de praktijk lette hij er scherp op dat de fractie de kabinetslijn volgde. Elke maandag kwamen Mark Rutte, Diederik Samsom, Halbe Zijlstra en Lodewijk Asscher samen op het ministerie van Sociale Zaken om kabinet en fracties op een lijn te krijgen.

Hecht

Of een dergelijk maandagoverleg terugkeert bij het nieuwe kabinet is nog niet bekend. Wel blijkt uit de aanstelling van de politieke assistenten (pa) van de nieuwe ministers dat de banden tussen fracties en kabinet op een ander manier hecht blijven. Een pa is een persoonlijk medewerker van een minister. Een pa lobbyt en netwerkt in de Kamer over steun, voorziet de minister van politiek advies en fungeert als spindoctor. Dat is iets anders dan een departementsvoorlichter, die niet in dienst staat van de minister maar van het ministerie. Is de minister weg, dan is de pa ook weg.

En wie werden de pa’s van de drie nieuwe vicepremiers? Bart van den Brink (CDA), Roy Kramer (D66) en Jonathan van der Geer (ChristenUnie), alle drie tot deze week hoofd voorlichting van hun partij-fracties in de Tweede Kamer. Dus zowel Buma, Pechtold en Gert-Jan Segers hebben hun belangrijkste woordvoerder als een soort vooruitgeschoven post naast hun vicepremier staan. Zo blijven de lijntjes tussen coalitiefracties en kabinet wel erg kort.