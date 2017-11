Het denken over veiligheid verankerd in een christelijk besef van goed en kwaad

Tjerk de Reus

Veiligheid is een hot item in onze dagen. We zijn bang voor terroristische aanslagen en woedend over tbs’ers die onheil aanrichten. Beatrice de Graaf presenteerde deze week haar boek Heilige strijd, over ‘rechtvaardigde veiligheid’.

We vinden het bijna al gewoon, maar het is opmerkelijk hoe vaak en hoe nadrukkelijk er vandaag over het kwaad wordt gesproken. Niet zelden vallen er grote termen als ‘duivels kwaad’ of ‘pure evil’. Politici ontvangen haatmails en immigranten worden gedemoniseerd. Opvallende verschijnselen, schrijft Beatrice de Graaf (1976) in haar nieuw boek Heilige strijd. Want we hebben heel lang niet op die manier over het kwaad gesproken.

Hanteerbaar

In de naoorlogse jaren lag de nadruk eerder op de hanteerbaarheid van het kwaad, op basis van een positief mensbeeld. Maar dat is in korte tijd veranderd na de aanslagen van 11 september 2001 en wat daar verder op volgde aan terroristische aanslagen. Sindsdien hoor je voortdurend harde, onverzoenlijke taal, in de sfeer van ‘uitschakelen’, ‘keihard aanpakken’, ‘achter slot en grendel’ en ‘hogere straffen’. Onheilsprofeten en populisten spinnen er garen bij: die leggen de burger uit, met grote stelligheid, waar het kwaad zich schuilhoudt en hoe je het kunt uitbannen.

Een heilloze manier van denken, vindt De Graaf. Met haar essay biedt ze een compleet andere kijk op maatschappelijke veiligheid. Haar inzet is hoog: de overwinning op het kwaad door Jezus Christus is haar kernovertuiging. Daarbij put zij uit oude bronnen, met name de theologie van kerkvader Augustinus (354-430). Zij doet dit omdat ze als gelovige de behoefte voelt ‘om het nadenken over veiligheid te verankeren in een dieper besef van goed en kwaad’.

Heilige strijd is beperkt qua omvang – het telt nog geen honderdvijftig bladzijden – en is geordend in elf hoofdstukken. Daarin schrijft De Graaf over onze hedendaagse beleving van het kwaad, over filosofische en theologische antwoorden op het kwaad door de eeuwen heen en over een christelijke visie op kwaad en veiligheid. Om het laatste gaat het haar. Maakt het verschil als je over het kwaad, over bedreigingen, over moord en doodslag spreekt vanuit een christelijke mindset? Haar antwoord is bevestigend, en ze maakt dit inzichtelijk op twee manieren. Allereerst laat ze zien hoe het hedendaagse spreken over veiligheid vastloopt – het biedt ons weinig zielenrust – en vervolgens legt ze de focus bij de hoop op het einde van het kwaad.

Demonisch karakter

Het intellectuele debat over het kwaad wordt vaak gevoerd in termen die ontleend zijn aan de zogenoemde verlichting. Deze achttiende-eeuwse cultuurperiode zou ons cultureel en maatschappelijk volwassen hebben gemaakt. Toch levert de verlichting weinig helderheid als het gaat om het kwaad.

De aartsvader van het verlichtingsdenken, Immanuel Kant (1724-1804), kon niet veel beginnen met het ‘radicale kwaad’. Hij verwachtte veel van de redelijkheid en het fatsoen van mensen. Susan Neiman, een hedendaagse Amerikaanse filosofe, volgt dit spoor. Zij houdt zich in haar publicaties rechtstreeks met het kwaad bezig. Ook zij zet haar kaarten op fatsoen en redelijkheid, en daarmee moeten we het kwaad weerstaan.

Precies hier vindt zij Beatrice de Graaf op haar weg, die stelt: de verlichtingsdenkers peilen niet het destructieve, demonische karakter van het kwaad. En zij willen maar moeizaam erkennen dat het kwaad waarschijnlijk vooral in ons eigen hart huist – en niet alleen in ‘de structuren’, zoals ideologen van allerlei snit ons altijd hebben willen laten geloven. De notie dat de mens tot het kwade geneigd is, wordt door verlichtingsdenkers als een naargeestig inzicht beschouwd, terwijl het waarschijnlijk vooral realistisch is. Wie dit erkent, betoogt De Graaf, kan ook een meer verzoenende houding tegenover daders aannemen.

Hoop

Kerkvader Augustinus, op wie De Graaf zich graag beroept, had in zijn dagen te kampen met religieuze gewelddadigheid die we vandaag ‘terroristisch’ zouden noemen. In reactie daarop zei Augustinus allereerst dat op redelijke en bezonnen wijze tegen dit kwaad opgetreden moest worden. Maar de kern van de zaak lag toch elders, hield hij zijn parochianen voor: het kwaad is reeds overwonnen door de opstanding van Jezus Christus. En het kwaad dat er in de dagelijkse praktijk nog altijd blijkt te zijn, zal definitief verslagen worden als de Heer terugkomt aan het einde der tijden. Er is dus paal en perk gesteld aan het kwaad.

Over dit mooi klinkende ‘einde van het kwaad’ kun je natuurlijk lacherig over doen. Wie garandeert mij dit, in een wereld die steeds bedreigender lijkt te worden? Toch loont het de moeite om de denklijn van De Graaf te volgen, want het levert ook iets op. Allereerst geeft hoop op het einde van het kwaad een zekere ontspanning. Niet wijzelf zullen het kwaad uitbannen. Dat kunnen we niet, en hoeven we niet. Wie meent dat hijzelf een ‘heilige strijd’ tegen het kwaad moet voeren, vergist zich. De beslissende ‘heilige strijd’ wordt door God zelf gestreden. Bescheidenheid is dus geboden, nederigheid is hier een grote deugd. Dat is nuttig, omdat het ons behoedt voor zelfoverschatting. Politici of regeringsleiders die claimen het kwaad ‘met wortel en tak’ te kunnen uitroeien, grijpen maar al te vaak naar kwaadaardige middelen, met alle kwalijke gevolgen die daar weer uit voortvloeien. Recht en gerechtigheid moet boven wraakzucht staan, vindt De Graaf, en in die lijn mogen we actief zijn om, bijvoorbeeld als overheid, het kwaad te bestrijden.

Gods Koninkrijk

Het gaat De Graaf in haar boek ten diepste om ‘een geestelijke worsteling met angst en onveiligheid, om een christelijke positiebepaling ten aanzien van kwaad en dreiging, met het oog op het Koninkrijk dat komen zal’. Het getuigt van moed om de fundamenteelst geloofsovertuiging van het christendom – Jezus’ overwinning van het kwaad en de dood – ter sprake te brengen in het maatschappelijke debat over veiligheid. Dit blijkt niet te leiden tot luchtfietserij, maar tot een realistische diagnose van het hedendaagse, verhitte debat.

Heilige strijd. Verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. Beatrice de Graaf. Uitgeverij Boekencentrum, 12,99 euro