Geen staat voor ieder volk

Tamarah Benima

Het recht van volkeren op zelfbeschikking heeft twee vaders: de eerste dictator van de Sovjet-Unie Vladimir Lenin en de Amerikaanse president Woodrow Wilson. Het moet een geweldig idee zijn geweest vlak na de Eerste Wereldoorlog. Grote rijken als het Osmaanse rijk en Oostenrijk-Hongarije waren uit elkaar gevallen, en het Engelse imperium stond op omvallen. Het bood volkeren de kans op een eigen staat.

Maar ook in de politiek geldt dat de weg naar de hel geplaveid is met goede bedoelingen. Zeker Wilson bedoelde het goed. Maar terwijl het geweld wereldwijd afneemt (als er geen wereldoorlog komt), is het verlangen naar zelfbeschikking al een eeuw dé bron van geweld. Het Palestijns-Israëlische conflict is er door ingegeven, want beide volkeren kregen de belofte van een eigen ‘nationaal tehuis’ in hetzelfde gebied. En wat te denken van de oorlogen op de Balkan, tot nog niet zo lang geleden? De strijd van de Koerden – gevoerd in Turkije, Syrië en Irak – is er door aangezwengeld. En ook: de burgeroorlogen in Oekraïne, Sudan, Somalië, de strijd om Nagorno-Karabach, de oorlog van de Ierse nationalisten en Ierse Engelsgezinden. De oorlog tussen India en Pakistan, tussen Pakistan en Bangladesh, de strijd om Kasjmir. En ga zo maar door.

De idee dat ieder volk zijn eigen staat moet hebben blijkt heilloos. Zie ook de zinloze opstand van de Catalanen tegen Madrid. Maar terug kunnen we niet. Want dat zou een terugkeer betekenen naar autoritair geleide rijken, waar de verschillende volkeren in bedwang worden gehouden door sterke repressie door de staat. Het wordt tijd dat volkeren de idee van totale zelfbeschikking loslaten. Maar ja, dat is gemakkelijk gezegd als Nederlander.